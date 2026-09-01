La Liga anunció este martes la fecha del Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid correspondiente a la primera vuelta del campeonato.

La Liga escribió, en su cuenta de la red "X", que el Clásico se disputará en la décima jornada de la competición en el estadio "Spotify Camp Nou" el 25 de octubre a las nueve de la noche, hora local.



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El Barcelona y el Real Madrid comparten el liderato de la clasificación de la Liga con 9 puntos tras las tres primeras jornadas, aunque el Barça aventaja por diferencia de goles.

El partido será el primer Clásico del portugués José Mourinho en su segunda etapa con el Real Madrid, mientras que Hansi Flick cuenta con unos números destacados frente al conjunto blanco en sus dos primeras temporadas en el "Spotify Camp Nou".



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