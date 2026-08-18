Oficial: la Juventus anuncia el fichaje del nuevo portero

El Juventus anunció oficialmente este martes el fichaje del portero italiano Guglielmo Vicario, procedente del Tottenham, para reforzar su portería de cara a la nueva temporada.

El Juventus indicó a través de su página oficial que Vicario se trasladó del Tottenham al Juventus en calidad de cedido hasta el 30 de junio de 2027.

Añadió que el guardameta Vicario, nacido en 1996, se formó en la academia juvenil del Udinese antes de jugar en el Venezia, el Perugia, el Cagliari y el Empoli, donde disputó 69 partidos en la Serie A.

En 2023 se marchó al Tottenham, donde jugó 117 partidos y también conquistó el título de la Europa League de la temporada 2024/25, antes de esta nueva aventura en el Juventus.

Por su parte, la cadena francesa «Foot Mercato» señaló que el Juventus incorporó al portero italiano de 29 años en calidad de cedido con opción de compra, por 10 millones de euros incluidas las primas.

Algunos informes de prensa habían apuntado que el Juventus intentó fichar al argentino Emiliano Martínez y a Zion Suzuki, antes de encontrar en Vicario a su hombre.











