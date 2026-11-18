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En un momento en el que crece la competencia por los jóvenes talentos del fútbol europeo y los grandes clubes se mueven para asegurar el futuro de sus estrellas, el Real Madrid ha dado un nuevo paso con uno de los nombres más destacados en los que confía para su proyecto de los próximos años, tras un periodo en el que su peso en el equipo ha crecido de forma notable y ha despertado un interés cada vez mayor de clubes fuera de España.

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El Real Madrid ha zanjado el debate sobre el futuro de su estrella turca Arda Güler tras anunciar oficialmente la ampliación de su contrato hasta el 30 de junio de 2032. Una decisión que refleja la apuesta del club por el joven centrocampista y su deseo de asegurar su continuidad en el Santiago Bernabéu durante muchos años, después de que se haya convertido poco a poco en una de las piezas importantes del proyecto del equipo.

El club blanco publicó el miércoles un comunicado oficial en el que confirmó haber alcanzado un acuerdo con Güler para prolongar su vinculación con la entidad hasta el verano de 2032. Así pone fin a las especulaciones sobre su futuro y ofrece al jugador una nueva garantía sobre su lugar en los planes del Real Madrid para las próximas temporadas.

El anuncio oficial coincide con lo adelantado por el diario español Marca, que explicó que el acuerdo incluye una mejora salarial acorde con su evolución y su creciente peso en el equipo. El periódico señaló además que el Real Madrid se movió para blindarlo ante el interés de otros clubes, especialmente de la Premier League.

El Real Madrid repasa las cifras y los títulos de Güler

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En su comunicado oficial, el Real Madrid repasó la trayectoria del jugador desde su llegada al equipo en julio de 2023, cuando tenía 18 años, y destacó que ha disputado 126 partidos con la camiseta del club en cuatro temporadas, en las que ha conquistado cinco títulos colectivos.

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El palmarés de Güler con el Real Madrid incluye la Liga de Campeones, el Mundial de Clubes, la Supercopa de Europa, LaLiga y la Supercopa de España. Un balance notable para un futbolista que todavía está en el inicio de su carrera profesional, sobre todo teniendo en cuenta la dura competencia a la que se enfrenta para sumar minutos en una plantilla repleta de algunas de las mayores estrellas del fútbol mundial.

El comunicado también recordó que Güler ha disputado hasta ahora 38 partidos internacionales con la selección de Turquía y que el pasado mes de septiembre recibió el premio al mejor jugador revelación de la Liga de Campeones 2025-2026, un nuevo reconocimiento a la evolución que ha mostrado en los últimos tiempos.

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Las palabras del jugador

Por su parte, Arda Güler quiso pronunciarse sobre su renovación con el Real Madrid a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram, en el que expresó su alegría y su orgullo por seguir vistiendo la camiseta del club blanco y subrayó que jugar en este equipo supone una gran responsabilidad antes que un honor personal.

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«Cuando me puse por primera vez la camiseta del Real Madrid, sabía que pasaba a formar parte de una historia grandiosa. Hoy siento el mismo orgullo y la misma felicidad, pero con una responsabilidad mucho mayor», afirmó el internacional turco.

Y añadió: «Seguir los pasos de las leyendas que escribieron sus nombres en la historia del fútbol, en el club más grande del mundo, es un enorme honor para mí. Mi sueño es vestir esta camiseta durante muchos años, ganar más títulos juntos y dejar algún día mi propia huella en esta historia única».

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Güler dio las gracias a todas las personas que le han apoyado desde su primer día en el club, con una mención especial al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, a su familia, a sus compañeros de equipo y a los miembros de los cuerpos técnico y administrativo, así como a los entrenadores con los que ha trabajado.

También dedicó un mensaje de gratitud a la afición madridista: «Mi agradecimiento más especial es para los aficionados del Real Madrid de todo el mundo, que siempre nos han dado un apoyo sin límites. Espero vivir muchos más días bonitos juntos».

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El jugador cerró su mensaje reiterando su felicidad por continuar su camino en el club blanco: «Estoy muy feliz de seguir formando parte de este club... hasta 2032».

Aumento de sueldo e interés inglés

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Según informó Marca, la renovación no fue un simple trámite administrativo para garantizar la continuidad del jugador, sino que también incluyó una mejora de su salario, acorde con el nivel que ha alcanzado y con el papel que ya desempeña en el equipo.

El diario explicó que el Real Madrid quiso adelantarse para cerrar el asunto ante el interés que despierta el jugador en otros clubes, con los de la Premier League a la cabeza, que siguen de cerca su evolución después de que haya demostrado su capacidad para aportar en varias posiciones ofensivas y en el centro del campo.

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Esta evolución supone un reconocimiento por parte de la directiva del Real Madrid al valor de la inversión que hizo cuando fichó al futbolista turco procedente del Fenerbahçe en el verano de 2023. Entonces, Güler no contaba con mucha experiencia a nivel europeo, pero llegó rodeado de grandes expectativas gracias a su talento técnico y a su capacidad para marcar diferencias con el balón.

De promesa a pieza importante en el proyecto de Mourinho

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El camino de Güler en el Real Madrid no fue sencillo desde el principio. En su primera etapa sufrió lesiones y le costó hacerse con un puesto de titular por la enorme competencia dentro del equipo, pero aprovechó poco a poco las oportunidades que tuvo y logró demostrar su capacidad para influir en el juego ofensivo gracias a su excelente visión de campo y a su precisión en el pase y en el disparo.

La importancia del jugador ha ido en aumento a medida que evolucionaba su papel en el equipo, sobre todo desde que es capaz de actuar en varias posiciones del centro del campo, ya sea cerca de los delanteros o en funciones más retrasadas que exigen construir el juego y generar ocasiones.

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Marca señaló que Güler ocupa ahora un lugar destacado en los planes del entrenador José Mourinho, que ha sacado partido de sus cualidades técnicas y de su capacidad para ofrecer al equipo soluciones diferentes en el último tercio del campo. Eso ha ayudado al jugador a pasar de ser una promesa a convertirse en un futbolista del que se espera una aportación determinante de forma regular.

La relevancia de la renovación no se limita a proteger el futuro de Güler, sino que lanza un mensaje claro sobre la estrategia del Real Madrid de retener a los talentos que considera capaces de liderar al equipo en los próximos años, en lugar de dejar la puerta abierta a los intentos de captación de sus rivales.

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Güler no es el único en la agenda de renovaciones

Marca informó de que el caso de Güler forma parte de un movimiento más amplio en el Real Madrid para asegurar los contratos de varios pilares del equipo, y señaló que las negociaciones para ampliar la vinculación de Jude Bellingham y Thibaut Courtois están en una fase avanzada, con novedades previstas sobre ambos en las próximas semanas.

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De este modo, el Real Madrid envía un mensaje contundente a sus rivales: Güler forma parte de sus planes a largo plazo y el club no lo ve como un talento del que pueda desprenderse a cambio de una oferta económica adecuada, sino como un jugador en cuya evolución confía para que sea una de las caras principales de su plantilla en el futuro.