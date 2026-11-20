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El Real Madrid ha enviado un mensaje claro sobre el futuro de su portería tras cerrar el expediente de uno de sus pilares más importantes de los últimos años. El club ha alcanzado un acuerdo con el guardameta belga Thibaut Courtois para ampliar su contrato, en una decisión que refleja su apuesta por una de sus grandes estrellas pese a su edad y a la exigencia de competir al más alto nivel.

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El conjunto blanco anunció oficialmente que ha llegado a un acuerdo con Courtois para ampliar su contrato, de modo que el guardameta belga seguirá defendiendo los colores del equipo hasta el 30 de junio de 2028. Así, prolongará su trayectoria en el Santiago Bernabéu, después de haberse convertido en uno de los nombres más destacados de los éxitos del Real Madrid en los últimos años.

Desde su llegada al Real Madrid en 2018, Courtois se ha consolidado como una de las piezas más importantes de la plantilla gracias a su extraordinario rendimiento y a sus intervenciones decisivas en los grandes partidos, que le han valido la confianza tanto de la afición como del cuerpo técnico.

En su etapa en el club español, el portero belga ha disputado 348 partidos en todas las competiciones y ha contribuido a la conquista de 14 títulos, lo que lo convierte en uno de los grandes símbolos de la era moderna del conjunto blanco.

Su palmarés incluye dos Ligas de Campeones, tres Mundiales de Clubes y dos Supercopas de Europa, además de tres Ligas, una Copa del Rey y tres Supercopas de España.

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Estos títulos no han sido simples cifras en el historial del guardameta belga: muchos de ellos llevan su sello, ya que desempeñó un papel decisivo en momentos clave, sobre todo en las grandes noches europeas.

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Un historial individual excepcional

A nivel individual, Courtois atesora un amplio palmarés de premios y reconocimientos que reflejan su enorme valía entre los porteros del mundo.

Ganó el «Guante de Oro» al mejor portero del Mundial de Rusia 2018 y, ese mismo año, recibió el premio «The Best» de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) al mejor guardameta.

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En 2022 sumó a su historial el Trofeo «Yashin», después de haber conquistado el Trofeo «Zamora» en 2014, además de ser incluido en el once ideal mundial «FIFA World 11» en 2022 y 2023.

Uno de sus momentos individuales más destacados sigue siendo su actuación en la final de la Liga de Campeones de 2022 en París, donde fue elegido jugador del partido tras ofrecer una exhibición extraordinaria ante el Liverpool y contribuir de forma directa a la conquista de la decimocuarta Copa de Europa del Real Madrid.

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En el plano internacional, Courtois ha disputado 115 partidos con la camiseta de la selección belga, lo que confirma su lugar como uno de los mejores porteros de la historia del fútbol belga.

Con la ampliación de su contrato hasta el verano de 2028, el Real Madrid se asegura la continuidad de una de sus piezas más importantes y cierra la puerta a las especulaciones sobre su futuro, apoyándose en la experiencia de un portero que ha demostrado en repetidas ocasiones su capacidad para marcar la diferencia en las grandes citas.