Oficial: el Real Madrid anuncia la salida de su jugador

El Real Madrid anunció este lunes la salida oficial de uno de sus jugadores durante el presente mercado de fichajes de verano, tras alcanzar un acuerdo con el club francés Estrasburgo.

El Real Madrid explicó, en un comunicado en su web oficial, que había llegado a un acuerdo con el Estrasburgo por el traspaso del joven defensa Jacobo Ortega a las filas del club francés, poniendo fin así a su trayectoria en el "Santiago Bernabéu" tras ocho años en la academia del club blanco.

Jacobo Ortega se incorporó al Real Madrid en 2018, cuando tenía doce años, y fue ascendiendo por los distintos equipos de las categorías inferiores del club hasta convertirse en uno de los elementos más destacados del equipo juvenil.

La temporada 2025-2026 fue testigo de la conquista del jugador con el Juvenil A del título de la Liga de Campeones Juvenil de la UEFA, en una de sus etapas más destacadas con la camiseta del Real Madrid.

El club blanco agradeció a Jacobo Ortega el compromiso y la entrega que mostró durante su estancia en el club, subrayando que el Real Madrid seguirá siendo siempre su casa.

El Real Madrid concluyó su comunicado deseando la mejor de las suertes a Jacobo Ortega y a su familia en la nueva etapa de su carrera profesional con el Estrasburgo.

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