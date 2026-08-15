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Oficial, el quinto fichaje: el París golpea con fuerza en el mercado

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Cuidado con los equipos de Europa

El club francés Paris Saint-Germain anunció oficialmente el fichaje del belga Mika Godts, delantero del Ajax de Ámsterdam, que se convierte así en el tercer refuerzo ofensivo del equipo durante el actual mercado de fichajes de verano y en la quinta incorporación del club este verano, en un nuevo paso para ampliar las opciones del técnico Luis Enrique antes del arranque de la nueva temporada.

El Paris Saint-Germain señaló en un comunicado oficial que Godts firmó un contrato con el club que se extiende hasta 2031 y que llevará el dorsal número 22, después de que la entidad francesa alcanzara un acuerdo con el Ajax por el traspaso del jugador a cambio de 55 millones de euros, que incluyen 45 millones fijos y 10 millones en variables adicionales.

El cierre de la operación llegó tras unas negociaciones arduas entre ambos clubes, ya que el Ajax rechazó una oferta inicial de 45 millones de euros —de los cuales 40 millones eran fijos y 5 millones en primas— antes de rechazar también una segunda oferta que superaba la barrera de los 50 millones de euros incluyendo las variables, hasta que las negociaciones concluyeron al tercer intento con un acuerdo satisfactorio para ambas partes.

El Ajax aspiraba a obtener 60 millones de euros por desprenderse del jugador, aunque finalmente aceptó la oferta de 55 millones de euros, mientras que el deseo de Godts de fichar por el Paris Saint-Germain jugó un papel importante en acelerar el cierre de la operación.

El jugador belga, de 21 años, representa una incorporación ofensiva prometedora para las filas del campeón de Europa, gracias a su capacidad para ocupar más de una posición en la línea de ataque, en especial las bandas, con preferencia por jugar en el costado izquierdo pese a apoyarse en su pierna derecha, lo que lo convierte en una opción cercana a los roles que desempeñaba el georgiano Khvicha Kvaratskhelia.

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El traspaso de Godts a París llega tras una temporada destacada con el Ajax, en la que disputó 32 partidos en la liga neerlandesa, en los que marcó 17 goles y dio 12 asistencias, además de iniciar la nueva temporada con un gol en la ida de la tercera ronda previa de la Europa League ante el Shelbourne.

A nivel internacional, Godts disputó dos partidos con la selección de Bélgica, pero no formó parte de la lista del equipo que participó en el último Mundial, antes de obtener ahora una nueva oportunidad para demostrar su valía al más alto nivel europeo.

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