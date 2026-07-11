El Atlético de Madrid ha anunciado este sábado el fichaje del centrocampista danés Morten Hjulmand, procedente del Sporting de Lisboa, por 40 millones de euros y con un contrato de cinco temporadas, hasta 2031.

Según el diario español «Marca», la directiva rojiblanca cerró rápido el fichaje para reforzar el centro del campo de cara a la temporada 2026-2027. tras descartar otras prioridades como João Gomes, del Wolverhampton, fichaje que se buscó en el mercado de invierno, mercado en el que, en su momento, el director deportivo Mateo Alemany se movió para fichar a dos jóvenes promesas: Rodrigo Mendoza y Obed Vargas.

Las negociaciones se aceleraron en las últimas semanas para cerrar el fichaje por 40 millones de euros. El objetivo es que se incorpore cuanto antes al centro del campo, donde ya se ha anunciado la renovación de Koke por una temporada más. además de Pablo Barrios y Junior Cardoso, quienes se recuperan de lesiones. Todos ellos estarán a disposición del técnico argentino Diego Simeone.

Su llegada confirma la progresión de Hjulmand, quien debutó en el Admira Wacker austriaco, pasó por el Lecce y el Sporting de Lisboa y ahora llega al Metropolitano.

El danés, de 27 años, llevaba tiempo en la agenda del Atlético, pues su nombre ya se había vinculado al club en mercados anteriores. pero ahora, tras la gestión de Mateo Alemany, el fichaje se concretó y Hjulmand competirá con Junior Cardoso y Koke por un lugar en el once como mediocentro defensivo.