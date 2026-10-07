Oficial: el Arsenal renueva el contrato de Arteta

El Arsenal anunció la renovación de su entrenador español Mikel Arteta, con un contrato de larga duración, para continuar así en las filas del conjunto gunner por otra etapa hasta el año 2030.

Arteta había conducido al Arsenal a la conquista del título de la Premier League la temporada pasada por primera vez desde 2004, además de alcanzar la final de la Liga de Campeones de Europa, aunque cayó en la tanda de penaltis ante el Paris Saint-Germain.

El Arsenal declaró en un comunicado a través de su sitio oficial, este miércoles: "Nos complace anunciar que Mikel Arteta ha firmado un nuevo contrato de larga duración con el Arsenal".

Y añadió: "El nuevo acuerdo refleja nuestra creencia compartida de que el progreso que hemos logrado y el éxito de la temporada pasada representan el comienzo de un período especial en nuestra historia".

Próximos partidos ARS Premier League 07:30 LEE

Y continuó: "Mikel se convirtió en nuestro séptimo entrenador en conseguir el título la temporada pasada, cuando nos coronamos campeones por decimocuarta vez. Fue nuestro cuarto título en la Premier League y el primero para nosotros desde hace 22 años".

Y señaló: "Juntos, seguimos centrados en construir sobre este éxito, competir por los grandes títulos de manera sostenible y continuar reforzando el profundo vínculo entre el club y nuestros aficionados".

Los copresidentes Stan y Josh Kroenke dijeron: "Ha sido un viaje maravilloso hasta ahora, y estamos entusiasmados por lo que el futuro nos depara en esta relación especial. La temporada pasada fue un momento histórico en la historia del Arsenal, un momento en el que creamos recuerdos que durarán toda la vida. Y estamos decididos a crear muchos más en los próximos años".

Y prosiguió: "Tenemos un vínculo especial con Mikel. Estamos sumamente orgullosos de todo lo que hemos logrado desde su regreso al club en 2019".

Por su parte, Arteta dijo: "Es un gran honor comprometer mi futuro con el club y seguir trabajando con personas excepcionales que desean lo mejor para el Arsenal. Este club es único en su especie, por su personalidad distintiva y la sensación que te transmite, y siento un gran orgullo de que nuestro camino juntos vaya a continuar".

Y agregó: "Ya hemos construido un vínculo especial y creado recuerdos que durarán toda la vida, y lo verdaderamente emocionante es que esto es solo el comienzo de lo que podemos lograr juntos. Estoy sumamente agradecido a Stan y Josh por su confianza y su apoyo, y me honra dirigir a este club durante esta etapa especial de su historia, que se extiende a lo largo de 140 años".

Y completó: "Este es un momento de gran orgullo para mí y para mi familia. Siento el cariño y el respeto de nuestros maravillosos aficionados, y yo, a mi vez, les correspondo con cariño y respeto".

Mikel fue nombrado entrenador principal del Arsenal en diciembre de 2019, y ha estado al mando en 361 partidos en todas las competiciones, con un porcentaje de victorias del 62,05%, el mejor porcentaje de cualquier entrenador a tiempo completo en la historia del club londinense.







