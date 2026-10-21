Oficial: dura sanción para Bernal tras la agresión a Yamal

El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol anunció este miércoles la suspensión de Facundo Bernal, jugador del Real Betis, durante 4 partidos, a raíz del incidente que protagonizó con Lamine Yamal, estrella del Barcelona, durante el enfrentamiento entre ambos equipos en LaLiga.

La decisión, según lo publicado por el diario AS, llegó después de que el Comité de Competición rechazara los recursos presentados por el Real Betis, tras la expulsión del jugador uruguayo durante el enfrentamiento ante el Barcelona el pasado domingo, por su encontronazo con Yamal después de que los locales marcaran el segundo gol, dejando el marcador en 3-2.

El Comité consideró el incidente como una agresión que conlleva una suspensión de 4 partidos, lo que supone la ausencia de Bernal en un partido de la Copa del Rey, además de partidos de LaLiga previos al derbi sevillano.

Por su parte, el Real Betis anunció su intención de presentar un recurso ante el Comité de Apelación, en desacuerdo con la sanción, que considera que no se corresponde con lo ocurrido sobre el terreno de juego.

Manuel Pellegrini, director técnico del Betis, ya había mostrado su enfado por la decisión de expulsar a Bernal, al considerar que el jugador merecía únicamente una tarjeta amarilla, al igual que Lamine Yamal.

Asimismo, Bernal presentó sus disculpas a través de las redes sociales por su comportamiento durante el incidente, y el club andaluz cree que estas disculpas deberían haberse tenido en cuenta a la hora de determinar la sanción.

Las sanciones no se detuvieron en Bernal, ya que el Comité de Competición decidió suspender a Manu Fajardo, director deportivo del Real Betis, durante dos partidos, por una conducta que consideró contraria al reglamento deportivo.

El Comité también dirigió una amonestación a Pellegrini por sus declaraciones contra los árbitros tras el partido que terminó con la derrota de su equipo ante el Barcelona.