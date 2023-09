'Nunca he tocado a una mujer': Antony, delantero del Manchester United, niega las acusaciones de agresiones brutales a su exnovia Gabriela Cavallin

"Tuvimos una discusión. Intenté irme y ella no me dejó. Luego rompió vasos y platos. Lo tiró al suelo y lo lanzó en mi dirección. Ella vino hacia mí".

Antony, delantero del Manchester United, concedió una entrevista en Brasil para contestar y negar las acusaciones de la influencer y DJ Gabriela Cavallin, su ex novia, quien afirmó que el jugador de 23 años la había agredido en varias ocasiones entre junio de 2022 y mayo de 2023. En la última instancia, Cavallin llegó a decir que el futbolista le arrojó un vaso y, al intentar defenderse, se cortó el dedo hasta el hueso.

¿De qué se lo acusa a Antony? El delantero del Manchester United investigado por maltratar a su pareja. Celos de Neymar y cabezazos

Antony contestó a esas denuncias durante una entrevista con el medio de comunicación brasileño SBT, negando las acusaciones e insistiendo en que "nunca" ha "tocado a una mujer". El brasileño aseguró: "Es algo que no se me pasa por la cabeza. Sé la verdad y saldrá a la luz. Sé que muchos me están masacrando, pero la verdad siempre sale a la luz. El United está al tanto de toda la investigación".

"Estamos haciendo un seguimiento. Es totalmente equivocado, cien por ciento equivocado. Tengo una madre, una hermana, y nunca quisiera que les pasara esto. Estoy cien por ciento seguro de que nunca he tocado a una mujer y presentaré pruebas. La gente verá la verdad. Nunca he agredido y nunca lo haré. Estoy seguro de que nunca he cometido violencia física", agregó.

En respuesta a las afirmaciones de Cavallin de que le había dado un cabezazo, señaló: "En ningún momento la toqué. Nunca voy a darle un cabezazo a una persona. Ella estaba en un hotel y me envió un mensaje de texto. Fui a su hotel y almorzamos juntos normalmente, pero hubo una cosa que la irritó, y fue cuando le dije que tenía que irme porque tenía mis compromisos".

"Tuvimos una discusión. Intenté irme y ella no me dejó. Luego rompió vasos y platos. Lo tiró al suelo y lo lanzó en mi dirección también. Ella vino hacia mí. En ese momento, la abracé. En ningún momento la apreté. No le di un cabezazo", relató Antony.

Cavallin también alegó que Antony amenazó con tirarla de un auto mientras estaba embarazada, algo que el jugador del United negó: "Ella comenzó a cambiarse dentro del auto. Empezó a llamarme basura otra vez. Dijo que iba a acabar con mi vida y mi carrera, ella siempre decía eso. Estaba en el auto y estaba callada. Ni siquiera la abracé ni nada, porque ella seguía empujándome en el auto, ni siquiera pude abrazarla. Hay muchas cosas que ella está diciendo que no son ciertas".

Antony concluyó la entrevista con una breve declaración: "Me pondré en contacto con mis abogados y ellos pondrán todo esto en la investigación".

Otras dos mujeres también han hecho acusaciones contra Antony desde que salieron a la luz las afirmaciones de Cavallin. Por ese motivo, fue excluido del equipo nacional de Brasil antes de la victoria por 5-1 sobre Bolivia mientras las fuerzas policiales de Sao Paulo y Manchester investigan las acusaciones.

La situación surge en un momento en el que Manchester Utd ya está recibiendo críticas por su manejo de la situación de Mason Greenwood, así como por la disputa pública del entrenador Erik ten Hag con Jadon Sancho a raíz de la derrota por 3-1 del fin de semana pasado ante el Arsenal.