Nuevo golpe: Valverde agrava los problemas del Real Madrid

El Real Madrid recibió un nuevo golpe tras su derrota ante el Atlético de Madrid en el derbi de la capital, después de que se decidiera aplazar las pruebas médicas adicionales a Fede Valverde, centrocampista del equipo, debido a la persistencia de una gran inflamación en su tobillo izquierdo.

Según la emisora "Cope", el cuerpo médico del Real Madrid prefirió esperar a que baje la inflamación antes de realizar más pruebas que determinarán la naturaleza de la lesión del jugador uruguayo y la duración de su posible ausencia.

Valverde sufrió la lesión durante los últimos minutos de la primera parte, tras un choque con Kang-in Lee, en una jugada que provocó la indignación de los jugadores del Real Madrid, quienes reclamaron la tarjeta roja para el futbolista del Atlético de Madrid, pero el árbitro decidió no sancionarlo con la expulsión.

El Real Madrid había emitido un comunicado oficial, el domingo, sobre el estado del centrocampista, en el que señalaba: "Tras las pruebas realizadas por el cuerpo médico del Real Madrid a nuestro jugador Fede Valverde, se le ha diagnosticado una grave lesión en su tobillo izquierdo, sufrida durante el partido de hoy. Valverde se someterá a más pruebas en las próximas horas".

La lesión de Valverde llega en un momento muy complicado para el conjunto blanco, que encajó una dura derrota ante el Atlético de Madrid, con lo que la diferencia entre él y el Barcelona, líder, se amplía a seis puntos en la clasificación de LaLiga.

El Real Madrid espera los resultados de las próximas pruebas para determinar la situación de Valverde, entre el temor a su ausencia en varios partidos importantes, sobre todo porque el jugador representa un elemento fundamental en el once de José Mourinho.