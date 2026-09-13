El Barcelona mantuvo su superioridad ante el Levante, después de ampliar su ventaja a 2-0 durante el enfrentamiento entre ambos equipos en el Ciutat de València, en el marco de la quinta jornada de LaLiga, en un fuerte arranque de los blaugranas que llevó la firma del dúo Raphinha y Lamine Yamal.

Pau Víctor... Xavi Espart había otorgado al Barcelona la ventaja en el minuto cinco, antes de que Raphinha y Yamal se encargaran de duplicar la diferencia mediante un rápido ataque que comenzó desde el área del conjunto catalán.

La jugada arrancó con un notable pase de Pau Cubarsí que superó la primera línea de presión y llegó hasta Fermín, quien a su vez jugó un rápido balón filtrado hacia Raphinha.

El extremo brasileño recibió el balón en una zona adelantada, antes de controlarlo con maestría y regatear al portero del Levante.

Y cuando Raphinha llegó a la línea de fondo, sin ángulo de tiro ante él, eligió la mejor solución, tras ceder el balón a Lamine Yamal, quien no tuvo dificultad para depositarlo en la red, firmando el segundo gol del Barcelona.

Raphinha no solo estuvo presente en el gol, sino que además fabricó el tanto de Espart con el que se abrió el marcador, ofreciendo una segunda asistencia decisiva durante el partido.

Lamine Yamal continuó con su llamativo brillo, después de elevar su cuenta a 6 goles en 6 partidos esta temporada, con 5 goles en LaLiga y un gol en la Liga de Campeones de Europa, confirmando de nuevo su influyente presencia ofensiva con el Barcelona.