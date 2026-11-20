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Hansi Flick, entrenador del Barcelona, ha sufrido un nuevo contratiempo antes del duelo ante el Villarreal: Andreas Christensen terminó el entrenamiento de ayer jueves con dolores musculares.

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Según informa el diario Sport, Christensen no salió hoy viernes a entrenarse con el resto de sus compañeros, una ausencia que aumenta las dudas sobre su disponibilidad para el próximo partido de LaLiga.

El defensa danés sigue en observación y todavía no se sabe si podrá entrar o no en la convocatoria.

Todo se remonta a la sesión de ayer jueves en la Ciudad Deportiva: el jugador danés terminó el entrenamiento con problemas musculares y abandonó el terreno de juego muy afectado por el dolor.

Es más, esos dolores le impidieron participar en una sesión de fotos que los jugadores tenían prevista con la empresa de licencias y marketing del Barcelona al término del entrenamiento sobre el césped.

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Mientras sus compañeros acudían al compromiso programado con la empresa, el danés permaneció bajo la supervisión del doctor Ricard Pruna y de los servicios médicos del Barcelona.

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La ausencia de Christensen en el entrenamiento de hoy viernes supone un nuevo contratiempo para Hansi Flick, que podría quedarse sin el central para el duelo ante el Villarreal.

Por ahora no hay un diagnóstico confirmado ni se ha fijado un plazo de recuperación, en caso de que finalmente se confirme la lesión.

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El jugador danés había vuelto recientemente a los entrenamientos con el grupo tras recuperarse de sus anteriores problemas físicos.

La situación de Christensen preocupa especialmente por el historial de lesiones del danés, que ha tenido que lidiar con distintos problemas físicos en los últimos meses.

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En cualquier caso, la participación de Christensen ante el Villarreal está ahora mismo en el aire. Dependerá de su evolución en las próximas horas y de las valoraciones de los servicios médicos del club, que tendrán la última palabra sobre su disponibilidad.

Por su parte, el diario Mundo Deportivo asegura que el defensa francés Jules Koundé volvió a participar en el entrenamiento y que crecen sus opciones de estar pasado mañana, domingo, en el Spotify Camp Nou.

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Las dos semanas de parón en las competiciones de clubes han permitido avanzar en la recuperación de Jules Koundé, que se ha entrenado con el grupo del Barcelona por segundo día consecutivo.

Koundé está a las puertas de volver a una convocatoria del Barça, algo que no sucede desde que sufrió un esguince en el tobillo izquierdo durante el partido entre el Real Betis y el Barcelona del pasado 17 de octubre.

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El central Pau Cubarsí volvió a entrenarse con el grupo hoy viernes, como ya hizo ayer jueves, tras mejorar de su sobrecarga muscular en el psoasilíaco, y en principio todo apunta a que podrá jugar el Barcelona-Villarreal.

En cuanto a Frenkie de Jong, que solo disputó la primera parte de los dos partidos que jugó con la selección de los Países Bajos como medida preventiva para evitar que se agravara una distensión en el músculo obturador, también está listo.

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No hay dudas sobre la presencia de De Jong en la reanudación de LaLiga, competición en la que el Barcelona defiende el liderato con 3 puntos de ventaja sobre el Real Madrid.