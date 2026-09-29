Actualmente, el campeón récord alemán está buscando un nuevo número dos por detrás del designado guardameta titular Jonas Urbig, ya que tanto el actual número uno Manuel Neuer (40) como el portero suplente Sven Ulreich (38) podrían poner fin a sus carreras en verano.

El contrato de ambos expira al término de la presente temporada. Sobre todo Neuer había dejado entrever en repetidas ocasiones durante las últimas semanas y meses que esta podría ser su última campaña como profesional en activo.

"No juego los partidos para decir: este es mi último partido, independientemente de si quizá haya estado por última vez en uno u otro estadio. Pero todo apunta claramente a que me retiro", dijo, por ejemplo, al margen de la concentración de pretemporada en Tegernsee en agosto.

Según informaciones de Bild, por ello Bernd Leno habría entrado en el foco de los responsables del Bayern. El guardameta, que actualmente tiene contrato con el club de la Premier League FC Fulham y que allí lleva años siendo un titular fiable bajo palos, podría convertirse así en el relevo de los dos veteranos.

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¿Para qué club jugó ya Bernd Leno en la Bundesliga?

La Bundesliga conoce a Leno de su etapa en el Bayer 04 Leverkusen, donde acumuló 304 partidos entre 2012 y 2018. También ha saltado al campo en nueve ocasiones con la selección alemana; con Jürgen Klopp, algunos expertos incluso le atribuyen opciones de regresar al equipo de la DFB. La última vez que vistió la camiseta de Alemania fue en 2021.

Una ventaja para el Bayern sería que el jugador de 34 años en Fulham solo tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027 y podría ser fichado a coste cero el próximo verano. Según se dice, los londinenses cuentan con una opción de ampliación, aunque tampoco entonces debería tratarse de un traspaso demasiado costoso.

El propio Leno probablemente podría imaginar un regreso a Alemania y a la Bundesliga, aunque previsiblemente tendría que conformarse con el estatus de número dos por detrás de Urbig.

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¿Qué otro portero suena para el FC Bayern Múnich?

Recientemente, Bild ya reveló en su pódcast "Bayern Insider" que también Finn Dahmen (28), del Augsburgo, figura en la lista del campeón récord. Al igual que Leno, el guardameta del FC Augsburgo también encajaría bastante bien en el perfil que los dirigentes muniqueses imaginan para el papel de futuro suplente de Urbig.

Su entrenador Manuel Baum incluso ya abrió un poco la puerta a un traspaso al Bayern. "Si uno está entre los mejores de la Bundesliga, con toda seguridad entra en la órbita de los mejores equipos de la Bundesliga. En Augsburgo ya forma parte de la filosofía dejar salir de vez en cuando a jugadores que quizá rinden por encima de la media", dijo Baum a Bild.