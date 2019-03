¿Nuevo compañero para Alexis Sánchez?: Manchester United cambiaría a Lukaku por Dybala

La prensa inglesa asegura que los Diablos Rojos pretenden desembolsar un millonario monto por al atacante de la Juventus a cambio del belga.

Cuando aún restan más de tres meses para que se abra el mercado de fichajes en el fútbol europeo, ya empiezan a sonar con fuerza algunos rumores.

Según reporta esta jornada el diario británico The Sun, Paulo Dybala se ha convertido en el gran anhelo del Manchester United de cara a la próxima temporada.

El matutino afirma que el equipo donde milita Alexis Sánchez tiene los argumentos necesarios para quedarse con el argentino, ya que ellos le ofrecerán el protagonismo perdido en Turín tras la llegada de Cristiano Ronaldo.

El medio sostiene que el cuadro de Old Trafford, para afrontar su fichaje, no dudará en poner sobre la mesa una oferta que la Vecchia Signora no pueda rechazar. Dicha propuesta alcanzaría los 120 millones de libras (alrededor de 140 M€).

Y, en el caso que el dinero sea un problema, el cuadro que comanda Ole Gunnar Solskjaer tiene todo pensado, ya que sería el goleador belga Romelu Lukaku la carta de cambio. El internacional, que aterrizó hace dos años al conjunto inglés, por unos 85 millones de euros, no vería con malos ojos un traspaso a la Juve. Lukaku, según el potal “es un gran fan de Cristiano Ronaldo y quiere jugar con él antes de retirarse”.