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El Barcelona exige a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, que se retracte de sus declaraciones sobre el caso Negreira. Ambas partes se verán las caras ante la justicia en Madrid mañana, miércoles 25 de noviembre de 2026, en un acto de conciliación previo a una posible querella penal.

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Según el diario español Mundo Deportivo, el Barcelona y Florentino Pérez, o los abogados que designe el presidente del Real Madrid, están citados ante la justicia a las 9:40 de la mañana en la sala de vistas de los juzgados 1 y 2 de Madrid.

El acto llega a raíz de las declaraciones del presidente blanco sobre el caso Negreira, que molestaron a la directiva del Barcelona, la cual presentó una denuncia contra ellas.

El origen del conflicto se remonta a la rueda de prensa que ofreció Florentino Pérez el pasado 12 de mayo y a la entrevista que concedió a La Sexta al día siguiente.

En sus intervenciones, el presidente del Real Madrid calificó el caso Negreira como «el mayor escándalo de la historia del fútbol», acusó al Barcelona de corrupción, de enriquecer a los árbitros y de beneficiarse de las decisiones arbitrales, y puso en duda algunos de los títulos de Liga conquistados por el conjunto catalán.

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«Es un caso de corrupción sin igual en la historia del fútbol mundial», afirmó Pérez, antes de añadir: «El Barcelona siempre sale beneficiado, pero también hay otros equipos que han salido perjudicados».

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Y prosiguió: «No se puede aceptar que el fútbol más importante esté bajo la sospecha de una corrupción financiada durante 20 años».

El presidente del Real Madrid añadió además: «He ganado 7 Champions y 7 Ligas. Podría haber ganado 14 Ligas, pero las demás me las robaron».

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En la entrevista televisiva, Florentino Pérez volvió a cargar contra el estamento arbitral y el caso Negreira, habló de una «corrupción sistemática» y aseguró: «Los propios árbitros siguen haciendo lo mismo de manera descarada».

El presidente blanco continuó con sus declaraciones: «Esta temporada nos han quitado 16 o 18 puntos», y agregó: «No he venido aquí para que algunos árbitros se enriquezcan con el dinero del Barcelona».

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Ante estas palabras, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, y los servicios jurídicos del club solicitaron el pasado 12 de junio un acto de conciliación, como paso previo a una posible querella penal por calumnias.

Con esta medida, el club catalán pretende obligar a Florentino Pérez a retractarse de unas declaraciones que considera falsas y que causan un grave perjuicio a la imagen y la reputación de la entidad.

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El acto de conciliación permite a ambas partes intentar alcanzar un acuerdo antes de acudir a la vía penal.

Si no se produce una rectificación satisfactoria, el Barcelona ha advertido de que presentará una querella penal contra el presidente del Real Madrid.

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Florentino Pérez no está obligado a acudir en persona al acto de conciliación, ya que puede limitarse a estar representado por sus abogados o sus representantes legales.