Noticias Sevilla FC hoy: última hora en directo, ruedas de prensa, entrenamientos, fichajes y rumores

El Sevilla es una de las instituciones más importantes del fútbol español, actual campeón de la Europa League, con miles de aficionados que quieren saber todo lo que pasa en el club. Por eso, Goal reúne en este artículo todas las noticias del equipo de Lopetegui: última hora en directo, ruedas de prensa, fichajes y rumores.

Viernes 10 de diciembre

El Sevilla irá a San Mamés con siete bajas, incluido Ocampos

"En-Nesyri no está para entrenar con nosotros. Si se recupera para la Copa África lo perderemos, hoy no ha entrenado, sólo ha estado en una charla, como Jesús Navas. Las lesiones son una oportunidad para que crezca el grupo y la piel sea más dura. No sabemos los plazos de En-Nesyri todavía, ojalá esté antes de la Copa África. Ayer fue un día duro también por la lesión de Suso que es grave. Espero que vuelva esta temporada, pero no lo sé. Hay muchos contratiempos, pero en ese escenario sólo cabe pelear. Los que están son los que importan y los que puedan llegar los recibiremos con los brazos abiertos. Siempre tenemos que mantener la ilusión y defender el puesto en la Liga. No toca hablar del mercado. Es el momento para tirar de todos los disponibles que no son muchos. No es una cuestión de nombres propios. Vamos a necesitar de los chavales del filial. Ya hemos tirado de cinco y para San Mamés tiraremos de otros cinco. Las oportunidades les van a llegar y ojalá las aprovechen", comentó Lopetegui que viaja sin los lesionados En Nesyri, Lamela, Suso, Acuña, Ocampos, Navas y el sancionado Rakitic.

"Es un campo y un rival que exigen mucho, apretarán con ritmo desde el principio, tienen un entrenador muy bueno con un plan de ataque y defensa muy trabajado, así que hay que ir con mentalidad positiva y sabiendo que hay que dar lo máximo. Es un campo difícil para todos, no sólo para el Sevilla", añadió sobre el Athletic.

Viernes 26 de noviembre

El Sevilla se entrena sin Koundé, Ocampos y Diego Carlos

A dos días del trascendental duelo en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid, el Sevilla se ha entrenado sin tres de sus jugadores más importantes como son Koundé, Ocampos y Diego Carlos, que arrastran molestias tras el último partido ante el Wolfsburgo en la Champions League.

Viernes 19 de noviembre

Lopetegui: "En Nesyri está lesionado y ojalá se recupere porque le necesitamos"

El partido ante el Alavés: "Tienes que competir en todas las situaciones. Esa es la Liga de la regularidad. Vamos a preparar el partido con mucho menos tiempo que nuestro rival pero estamos preparados para competir. El Alavés iría líder de LaLiga en los últimos cuatro partidos. Es un rival muy difícil y tendremos que picar piedras".

Lesionados: "Algunos jugadores no han llegado en buenas condiciones. Hemos tenido algún contratiempo y vamos a esperar de aquí a mañana si podemos recuperar futbolistas".

Los plazos de recuperación de En Nesyri: "La opinión médica del club la representa nuestros médicos. En-Nesyri está lesionado y ojalá se recupere en los plazos que dijo el entrenador de Marruecos porque le necesitamos".

Nueva lesión del Papu: "Ha tenido esa no continuidad desde que tuvo el virus. Estos periodos de selecciones han sido complejos pero yo confío en que la lesión no sea nada importante y pueda estar con nosotros pronto, porque el calendario es complejo a la vez que bonito".

¿Tendrán minutos Óscar y Dimitrovic?: "En este mes y pico tendremos partidos cada tres días y vamos a necesitar a toda la plantilla. Todos deben estar preparados porque va a sonar el despertador para todos".

El Córdoba en la Copa: "Es un histórico y lidera de manera holgada su categoría. Ya hablaremos cuando llegue, el rival es el que es y cuando toque lo afrontaremos con la máxima ambición".

Martes 16 de noviembre

El Sevilla admite que busca fichajes pero no será De Jong

"Algo vamos hacer en el mercado de invierno porque estaba previsto. Las ausencias de Youssef y Munir en la Copa de África están ahí y ya lo teníamos previsto. El Sevilla siempre está activo en los mercados, pendiente de poder mejorar, sobre las bases de la lógica. El club presentó en la última Junta 41 millones de pérdida. De esto hace unas semanas. Actuaremos en el mercado en base a dos criterios: mejorar si se puede, pero sin olvidar la realidad económica. El entrenador tiene el derecho a pedir, pero debemos buscar el equilibrio entre necesidades y realidades", comentó Monchi en una entrevista a "PTV Sevilla".

Además Pepe Castro, presidente del Sevilla Fútbol Club, en una entrevista a COPE Sevilla dejó claro que el equipo hispalense no está envuelto en negociación alguna para el regreso de Luuk de Jong. "No hay constancia ninguna", ha asegurado el presidente de la entidad, el cual ha dejado claro también que están tratando la renovación de Fernando Reges.

Lunes 15 de noviembre

El Sevilla quiere a una joven promesa del Zaragoza

El Sevilla está siguiendo al joven central del Zaragoza Alejandro Francés. El defensa de 19 años se ha hecho un hueco en uno de los históricos del fútbol español y también ha debutado ya con la Sub-21. Según ha podido confirmar "Goal", el interés existe pero no está claro que vayan a lanzarse a cerrar su fichaje ya en el próximo mercado de invierno.

Ocampos: "He dejado de trabajar sin dolor y he subido mi nivel"

"No hay que ser un genio para darse cuenta de que subí un poco mi nivel, que me siento mejor y que por suerte voy dejando atrás sensaciones feas que tuve en lo físico y también en lo psicológico. Las cosas van saliendo mejor y, aunque no se vea, hay mucho trabajo detrás y lesiones que no me dejaron estar en mi mejor momento",

"El primer año hice muchos goles, pero soy ese mismo jugador. Falta ese empujoncito por el que sigo trabajando. No puedo decir los goles que voy a marcar de aquí al final porque estaría mintiendo, pero sí que voy a trabajar por ser ese jugador. Yo soy así y juego de la misma manera al fútbol y en cualquier competición. No puedo prometer 30 goles pero sí trabajar como el que más. La verdad es que me siento mejor desde el último parón. He podido trabajar con menos dolor y eso me da mucha más confianza", añade.

Miércoles 10 de noviembre

Lopetegui pide fichajes para enero tras la lesión de En Nesyri

"En el fútbol la urgencia siempre es ganar. Para todos. Es algo inherente al propio deporte y a la exigencia del fútbol profesional, todos los equipos están en esa frecuencia de querer ganar", comentó.

El rival: "El Mallorca es un equipo que perdió en el último minuto ante la Real por accidente, que pierde dos puntos en el último partido siendo superior al Valencia. Tiene mucho talento en muchos futbolistas, con un muy buen entrenador y que lleva una buena inercia. Tenemos que estar muy preparados"

Difícil que reapareca En-Nesyri: "Está arrastrando todavía molestias y vamos a ver, pero no está fácil"

Las rotaciones surten efecto: "Óliver, Munir, Ludwig... Unos han entrado antes y otros después y todos tienen que estar preparados. Nos van a ayudar todos a conseguir los objetivos, claramente".

Lunes 18 de octubre

Monchi: "Me encanta el Sevilla de Lopegui, gana mucho"

"No hace falta que te llamen porque las redes tienen el derecho a opinar. Asumo que los que estamos en puestos públicos estamos sometidos a esta crítica que si es respetuosa uno asume. Mi grado de satisfacción con el entrenador del Sevilla no es mucho, es lo siguiente. Hay datos objetivos que son indestructibles. Otra cosa es lo que opinemos subjetivamente. Pero ayer se convirtió en el entrenador del Sevilla con el mayor porcentaje de victorias de la historia", analizó en "Canal Sur Radio".

"Me encanta. El de los tres últimos años es que me encanta. Me ha hecho disfrutar y llorar de alegría. Evidentemente, cuando el equipo pierde me disgusta. Pero este equipo me gusta muchísimo, porque hace una cosa fundamental, y es que gana mucho. El Villarreal quedó 1-2 con el Osasuna. Hemos visto sufrir al Barcelona, al Atlético, perder al Madrid... cada vez es más complicado ganar partidos", añadió.

"El equipo no está fácil, está un poco espeso. Nos está faltando cosas, pero, ¿no juega a nada? ¿Qué significa que no juega a nada? La explicación es que la dimensión que ha alcanzado al Sevilla no permite errores pequeños, no permite derrotas. Cada vez estamos más cerca de los trasatlánticos europeos y españoles. Más cerca en cuanto a repercusión, no a capacidad económica. Cuando uno consigue dar tanta ilusión hace que las exigencias sean mayores", sentenció.

Viernes 15 de octubre

Lopetegui: "El Sevilla está con ganas de volver a competir y con la ilusión de hacer un buen partido"

"El equipo está con ganas de volver a competir y con la ilusión de hacer un buen partido en Vigo ante un rival durísimo y con una propuesta de fútbol muy buena", comentó en rueda de prensa.

Los internacionales que llegan con dudas: "Las molestias y las llegadas de los internacionales forman parte del contexto y tenemos que ser capaces de competir de la mejor manera posible. Los argentinos llegan de viaje esta noche y marcaremos a raíz del entrenamiento de mañana cuál es la convocatoria. Mañana trataremos de buscar esa foto final para decidir nuestro once".

El Celta: "Tiene excelentes futbolistas. Grandes individualidades que pueden ganar el partido ellos solos. Nos va a obligar a hacer un grandísimo partido si queremos ganar el domingo".

En-Nesyri: "Todavía no ha entrenado con nosotros y estamos pendientes de su incorporación".

Las críticas tras la última derrota: "Tanto en las victorias como en las derrotas siempre tratamos de crecer y mejorar. Y en este caso, después del partido de Granada, no es una excepción. No estoy pendiente de debates ni de historias. Mi energía la limito a las cosas que tengo que hacer para mejorar".

Augustinsson y si debutará ante el Celta: "El despertador va a sonar para todo el mundo y los jugadores tienen que estar preparados para cuando se les necesite. Llevamos muy pocos partidos, la temporada es larga y todos los jugadores van a tener protagonismo".

Jueves 7 de octubre

El canterano del Sevilla Pedro Ortiz sufre una grave lesión de rodilla

Miércoles 6 de octubre

Diego Carlos: "¿Futuro? Mi foco principal está aquí"

“Siempre pienso en el Sevilla. Mi foco principal está aquí. Si aparece algo por ahí son otras cosas. Cuando no tengo nada claro de otro club o de mi país, mi cabeza está siempre en el Sevilla”, comentó en los medios oficiales del club.

Martes 5 de octubre

Antonio Fernández vuelve a la secretaría técnica del Sevilla

"Antonio Fernández Marchán, quien fuese secretario técnico del Sevilla FC a comienzos del siglo XXI, regresa a la entidad nervionense para unirse al equipo de la dirección deportiva que comanda Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi. Fernández Marchán entra, en su segunda etapa en el club sevillista, a encabezar la dirección del departamento de Youth International Recruitment. Esta novedosa sección tendrá la misión de detectar el talento joven internacional en diferentes países antes de su madurez definitiva, algo que se antoja esencial y fundamental en el fútbol actual.

Antonio Fernández Marchán cuenta con una exitosa trayectoria a sus espaldas, que precisamente comenzaría en el Sevilla FC junto a Monchi, donde estuvo desde el año 2000 hasta el 2006. Posteriormente, ha desarrollado su carrera como secretario técnico del Valencia CF, así como director deportivo en el Xerez CD y en el Málaga CF, además de trabajar como analista y ojeador en la Real Federación Española de fútbol, donde se proclamó en 2010 campeón del Mundial de Sudáfrica.", explica la web del club.

Domingo 3 octubre

Lopetegui: "No merecimos perder"

Julen Lopetegui, técnico del Sevilla FC, valoró tras el encuentro la derrota ante el Granada CF en la noche de hoy: "Es un análisis negativo porque hemos perdido. No hemos merecido perder, hemos tenido ocasiones clarísimas, pero toca seguir, mejorar, aprender y sacar conclusiones para seguir creciendo como equipo a la vuelta del parón".

"Los goles te cambian el paso. Ellos han metido en su primer tiro y nos ha condicionado el devenir del resto. No han hecho más peligro y nosotros hemos tenido muchas ocasiones y no hemos estado acertados. Si no marcas, estás más cerca de perder", prosiguió.

Para finalizar, Lopetegui habló de mejorar en estas dos semanas sin competición y afirmó sentirse triste por la afición desplazada: "Ahora viene el parón y tenemos que digerir esto y tratar de mejorar al equipo. Estamos tristes, igual que ellos, por no haberles podido dar esa alegría que querían. Trataremos de mejorar y de crecer ya con la cabeza limpia".

Viernes 1 de octubre

Koundé, Acuña y En Nesyri, ausentes en el entrenamiento del Sevilla

El Sevilla se ha entrenado este viernes pensando en el partido que le medirá el próximo domingo ante el Granada. Lopetegui ha tenido tres bajas de peso en la sesión de entrenamiento después de que no estuvieran presentes en el entrenamiento En Nesyri y Acuña, que son bajas confirmadas para visitar Los Cármenes, y tampoco Koundé, que salvo sorpresa ha sido baja por precaución pero sí estaría en el once.

Miércoles 29 de septiembre

Julen Lopetegui: "El equipo ha dado la cara, hemos merecido darle la vuelta"

El técnico sevillista ha valorado el punto conseguido en Alemania frente al Wolfsburgo: “Es la Champions, es muy complicada. Fuera de casa ante un equipo alemán del potencial del Wolfsburgo es muy complicado. El equipo ha dado la cara, hemos conseguido un punto y hemos estado cerca de conseguir los tres. En la segunda parte se nos han adelantado en la primera ocasión y nos ha complicado, aunque al final hemos estado muy cerca. Lastima de no dar la vuelta, porque creo que lo hemos merecido”

"En la primera parte hicimos buenas cosas sin tener demasiadas ocasiones y ellos no, pero en la primera que han tenido han sido contundente y hemos tenido que trabajar mucho para el empate. Hemos tenido bastantes situaciones y como he dicho antes, el equipo ha dado la cara y reaccionando en un momento complejo. Puntuamos en Alemania, siendo el único que ha logrado sacar puntos fuera".

Monchi: "Sabía que el tiempo reconduciría la situación con Koundé"

"Ha sido fundamental el entrenador. El club no ha actuado hasta ahora y lo ha hecho el vestuario. Ellos han reconducido el tema. Feliz de escuchar lo que escuché en rueda de prensa. Sabía que con el tiempo todo se iría reconduciendo, respetando que haya tenido momentos difíciles", aseguró el director deportivo en "Radio Marca".

La igualdad en la Champions: "El ejemplo del Madrid, por lo grotesco, es la confirmación de la igualdad en la competición, como el Inter, campeón de Italia, tiene un punto tras dos jornadas, o el Milan, que es un gran equipo, ninguno... Esta competición te exige mucho y cada vez hay menos diferencias entre los equipos. Nos tiene que avisar a los que estamos compitiendo que no será fácil la fase de grupos".

Wolfsburgo : "En el grupo hay mucha igualdad. No hay un equipo muy por encima de otros. El Wolfsburgo es un equipo muy bueno, que hasta hace poco era líder. Va a ser difícil ganar aquí delante de su público, contra un equipo físico, agresivo y con velocidad. Van Bommel también juega sus cartas de quitarse la presión. El Sevilla por el nombre sólo es un equipo que está en las quinielas. Lo importante no es ser favorito, sino demostrarlo en el campo. Esto hay que asumirlo".

El nivel del equipo: "Hemos tenido una pretemporada muy complicada, con muchos problemas, y eso nos ha afectado. Hemos tenido un inicio dubitativo, pero a partir de ahí hemos ido creciendo. Estamos en el inicio de la temporada, como quien dice. El equipo sin dar su mejor versión no ha perdido y ha conseguido puntos. Estamos encontrando esa velocidad de crucero para alcanzar los objetivos".

Martes 28 de septiembre

El Sevilla viaja a Alemania sin En Nesyri

"El Sevilla FC pone rumbo hacia Alemania en la mañana de este martes para medirse al VfL Wolfsburg en la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Julen Lopetegui, técnico blanquirrojo, desplaza a la localidad alemana a 23 futbolistas, con la novedad de Óliver Torres, ausente en las dos últimas citas ligueras y del delantero del filial Iván Romero. Además, no viaja En-Nesyri, que se retiraba con molestias ante el RCD Espanyol y que deberá también cumplir sanción por su expulsión frente al FC Salzburg", explica el club de Nervión en su web oficial .

Sábado 25 de septiembre

Lopetegui: "Lo de En-Nesyri puede ser grave"

El delantero marroquí del Sevilla se ha tenido que retirar lesionado en los últimos minutos del choque contra el Espanyol y Julen Lopetegui, en rueda de prensa, ha advertido que esta lesión "puede ser grave". Lo de En-Nesyri puede ser grave pero tenemos que esperar". "Tenemos que esperar a mañana a la valoración. Tenía molestia y bastante dolor. No parece poca cosa pero bueno, vamos a esperar que sea menos de lo que aparenta".

Además, el Sevilla ha jugado veinte minutos con uno menos por expulsión de Delaney: “Este tipo de acciones, por su experiencia, Thomas sabe lo que puede ocurrir. También, en cuanto a los árbitros, creo que es muy desproporcionado expulsar por una razón que tiene base en el reglamento, pero que no es muy equilibrada. Hay que aprender de los errores”.

El técnico vasco ha destacado la concentración de su equipo para acabar llevándose la victoria.

Viernes 24 de septiembre

Lopetegui esperará a En Nesyri y Fernando ante el Espanyol

Partido ante el Espanyol: "Esto no para. Ya estamos en la previa de otro partido importante ante un equipo complicado, con un buen trato de balón. Tienen una plantilla interesante y nos van a obligar a hacer las cosas muy bien. Tenemos que equilibrar todos los esfuerzos para hacer frente a todo lo que se viene. Todos tienen que ayudarnos para estar al 100% en todos los partidos".

Competencia en la portería: "Estamos encantados con Bono y con Dmitrovic y tomaremos la decisión siempre en base a lo que creamos que es mejor. En cada partido puede jugar cualquiera y seguro que cuando le toque jugar a uno u a otro va a estar preparado".

Lamela : "Tiene una actitud muy buena. Tiene sentimiento colectivo y eso es muy bueno. Se está adaptando muy bien pero esto solo acaba de empezar, tiene que jugar bien siempre".

El calendario: "Ya no tenemos ninguna capacidad de cambiar el calendario. Criticarlo me parece una pérdida de energía. Tenemos que adaptarnos y buscar soluciones. Todo lo demás no importa ya."

Las dudas: "Fernando y En-Nesyri han hecho la primera parte del entrenamiento, no la segunda. Hasta mañana no podremos valorar cómo se encuentran y hasta bien entrada la mañana no decidiremos el once".

Martes 21 de septiembre

Lopetegui: "Debemos mejorar pero estamos en la jornada cinco"

"Estamos en la línea de competir, con ilusión y ganas de enfocar los partidos. Estamos centrados en el partido de mañana, que será atractivo, grande y exigente. El Valencia está en un momento de forma muy bueno, con un buen entrenador y una nueva idea", comentó.

El momento del Sevilla: "Debemos mejorar en muchos aspectos, estamos en la jornada cinco. Queda todo por delante. La pretemporada fue como fue. Estamos tratando de llegar a la homogeneización de la preparación porque la temporada no espera. Llevamos cuatro partidos, dos ganados, dos empatados y nos falta uno. Hemos hecho cosas buenas, otras menos buenas... Tenemos que mejorar, crecer y mirar adelante. Hay un margen importante de mejora, pero como todos los equipos. Es importante competir cuando no damos nuestra mejor versión. No digo que no estemos frescos. Cuando ganamos, también hay que mejorar. Estamos ilusionados y concentrados. Poco más".

El despido de Gnagnon: "Preguntadle al club por qué ha sido. No tengo nada que comentar"

El Valencia: "Superaron al Madrid en muchas fases. Tiene excelentes jugadores, internacionales... Me espero a un Valencia a gran nivel. Nos va a obligar muchísimo. Evidentemente, es un grandísimo equipo, con un entrenador nuevo, una energía nueva y jugando un partido a la semana. Éste es un matiz importante, no tener la exigencia de Europa. Será un candidato para estar arriba, sin duda".

El interés en Guedes: "El mercado ya ha pasado. Esas preguntas eran para Monchi. Guedes es un excelente futbolista, de talla mundial. Tienen a muchos jugadores muy buenos".

Bordalás: "No hay ninguna duda. Es un buen entrenador. Lo lleva demostrando hace años. Ahora está en un club con más posibilidades y ha empezado fantásticamente. Ni me acordaba de la polémica pasada. No le da dado vueltas a eso. Es otra temporada, otro equipo... Mañana hay un partido nuevo, diferente. En absoluto tengo problemas con él".

El Sevilla rescinde el contrato de Gnagnon

Según "Diario de Sevilla", el club de Nervión ha rescindido el contrato del jugador a pesar de que acababa en 2023 y alegaría falta de profesionalidad de un futbolista que durante su etapa en el club ha tenido continuos problemas de peso y que sólo ha jugado un partido desde 2019 cuando llegó Julen Lopetegui.

Domingo 19 de septiembre





Lopetegui: "Hemos estado mejor tras el descanso"

El entrenador del Sevilla ha analizado el empate en el Real Arena contra la Real Sociedad, en el que Bono ha parado un penalti para llevarse un punto a Sevilla.

"Hemos trabajado un partido ante un muy bien equipo. Nos han superado en ritmo y en situaciones de presión en la primera parte. En la segunda hemos estado por encima y hemos tenido opciones de ganar. Un punto y a seguir".

"Hemos cambiado algunas cosas en el descanso a nivel de funcionamiento colectivo. Hemos estado mejor, más control del juego y hemos superado mejor su presión. Hemos estado por encima de ellos gran parte de la segunda parte"

"La acción del penalti es controvertida, para mí no lo es, porque el hombro está pegado al cuerpo. Lo han pitado y poco más".

"Esta es LaLiga y cada partido es complicadísimo y hay que seguir. A todos los equipos les cuesta ganar. Esto acaba de empezar y tenemos cosas que mejorar, pero hemos competido bien ante un muy buen equipo y hemos tenido opciones de ganar".

🗣️ Julen Lopetegui, tras el punto en el Reale Arena: "En la primera parte nos superaron y en la segunda hemos estado por encima". #WeareSevilla #RealSociedadSevillaFC

— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) September 19, 2021

Viernes 17 de septiembre

Papu Gómez: "El Sevilla tiene que estar siempre jugando en la Champions"

Positivo en Covid: "Por suerte estaba vacunado, sin síntomas. Lo pasé tranquilo en casa. Lo que más rabia me dio es que me perdí diez días de entrenamiento. Al llegar de vacaciones había llegado muy bien, me había entrenado muy bien en vacaciones. Ya me siento en plenitud", explicó en una entrevista a "Muchodeporte".

La suspensión del Brasil - Argentina: "Fue algo que va más allá del fútbol. Se montó antes del partido para que sucediera durante. Nos podían haber avisado dos o tres días antes. Esperaron a que empezara para meterse en el campo, algo jamás visto. Fue un hecho lamentable, bochornoso y que mancha el fútbol sudamericano. Había muchas estrellas y mucha gente, que al final es quien lo paga".

Sus objetivos y los del Sevilla: "Seguramente es una ventaja que sea un año en el que se arranca de cero, la adaptación fue de enero hasta ahora. Me siento pleno en la ciudad, en la vida, en el club y con los compañeros: va a ser una temporada importante. El Sevilla tiene que estar siempre jugando en la Champions".

Su posición preferida: "Toda la vida jugué ahí, conozco la posición. Luego, está claro que puede salir mejor o peor, pero puedo jugar tranquilamente ahí. Por dentro también. Por dentro o por la banda, a mí me da lo mismo",

Jueves 16 de septiembre

El espectacular gesto solidario de Koundé

¡ @jkeey4 ha demostrado tener un corazón de Primera! Su especial vínculo con #TuCasaAzul se materializó en una donación muy especial y hasta ahora anónima. 1.000€ por cada victoria del @SevillaFC en LaLiga: ¡24000€ para #TuCasaAzul ! Quieres saber más? https://t.co/3a5AohYdpR pic.twitter.com/He4dDgI6wF

— Tu Casa Azul (@tu_casa_azul) September 16, 2021

El francés ha donado 24.000 euros, 1.000 por cada partido que ganó el Sevilla la temporada pasada, a una asociación que apoya a las familias de niños que luchan contra el cáncer infantil y que quiere construir una residencia para las familias de niños hospitalizados en el Virgen del Rocío.

Martes 14 de septiembre

Lopetegui: "Nos ha pasado todo lo que podía pasar en un partido"

¿Satisfecho?: "Salíamos a por los tres puntos pero no puedo estar enfadado porque nos ha pasado todo lo que podía pasar en un partido. Hemos entrado bien al partido pero la primera bofetada ha venido en forma de penalti, eran acciones evitables. Jugar un tiempo con un hombre menos es complejo en la Champions y no tengo nada que reprochar a los jugadores. Ha sido un partido extraño".

¿Se ha desconectado el equipo?: "Los rivales son buenos y el Salzburgo tiene muy buenos jugadores muy jóvenes y esto es la Champions League. Sin haber sufrido nos han castigado con tres penaltis.

La roja a En Nesyri y los penaltis : "La expulsión la asiste el reglamento pero no es habitual ver algo así en la Champions. Nosotros interpretábamos que era fuera de juego y por eso no era amarilla y se podía revisar, no sé si es exactamente así. Estábamos enfadados no por los penaltis y sí por la forma de interpretar. Ha parado el partido poe ejemplo para atender a un jugador cuando iba a haber un centro peligroso".

Ocampos: "No he hablado con él. Ha estado cinco semanas de baja y se ha perdido prácticamente toda la preparación. Cogiendo ritmo. Cuanto antes esté, mejor para él y para el equipo".

La vuelta de la afición: "Siempre queremos ganar por nuestros aficionados, han estado de 10 y han sentido su aliento ante las dificultades. Ojalá le pudiéramos haber brindado un segundo gol y hay que seguir".

Lamela: "Ha hecho una buena segunda parte. Nos ha ayudado mucho. Ha hecho un buen partido".

El árbitro: "He recorrido todo el campo al final del partido para desearle un buen viaje de vuelta. Los penaltis dependen de su interpretación".

Sábado 11 de septiembre

Acuña, Montiel y Papu ya se entrenan con el resto de compañeros

Los tres argentinos se han unido al resto de la plantilla en el entrenamiento de este sábado, tras llegar a Sevilla tras un largo viaje transoceánico después de tener que jugar con la selección argentina en la fase de clasificación al Mundial de Qatar. Su llegada este sábado propició que se aplazara el encuentro previsto ante el Barcelona por falta de descanso tras el conflicto Liga y RFEF. Lopetegui ya cuenta con ellos y preparan el encuentro de Champions en el debut hispalense.

Rafa Mir sobre su posible llegada al Atlético: “Soy jugador del Sevilla y eso es lo que importa”

Durante gran parte del mercado de fichahes el nombre de Rafa Mir ha estado ligado al Atlético de Madrid, pero el delantero de Cartagena finalmente ha recalado en las filas del Sevilla donde está llamado a ser el atacante de referencia. Sobre ese interés del Atlético de Madrid, que estuvo tras sus pasos hasta el último momento, ha hablado en los micrófonos de Radio Sevilla el delantero de Nervión: “No tengo nada que decir de eso. Soy jugador del Sevilla y eso es lo que me importa”.

"“En el mercado de fichajes pueden pasar muchas cosas. Hemos contado la verdad, que hemos estado hablando todo el mercado y hemos podido cruzar los caminos. Estoy contento de estar aquí y creo que desde el club también. Quiero demostrar el futbolista que soy, trabajaré para ello y dejar al Sevilla en la posición que merece”, ha dicho:

Viernes 3 de septiembre

Rakitic: "Hemos de hablar con Koundé, no ha de estar triste"

Ivan Rakitic dio su opinión sobre la situación de Koundé después de los rumores durante todo el verano con su posible salida al Chelsea. El croata aseguró a "El Desmarque" que "ojalá a la vuelta de su selección podamos tener un momento para poder hablar, sinceramente, para que sepa que tiene la confianza de nosotros, que somos su segunda familia. No le ayuda ahora estar estar con la cabeza baja, triste o enfadado. Tiene que levantar el ánimo. Está en un grande, el Sevilla es un grande y si lo hace bien volverá de nuevo".

Jueves 2 de septiembre

La RFEF no autoriza el aplazamiento del Sevilla vs. Barcelona

Malas noticias para el Sevilla. Competición no ha autorizado el aplazamiento del duelo ante el Barcelona de la cuarta jornada, y se tendrá que disputar. El motivo es que la ausencia de los jugadores convocados por sus selecciones en Sudamérica no es razón de causa mayor.

Miércoles 1 de septiembre

La carta de despedida de De Jong al Sevilla

"Desde el primer momento me sentí como en casa en este maravilloso club y en esta gran ciudad. Quiero dar las gracias a todos los Sevillista. Hemos hecho historia juntos!. Siempre tendréis un lugar en mi corazón, pase lo que pase en el futuro. Algún día nos volveremos a ver", publicó en sus redes sociales.

Desde el primer momento me sentí como en casa en este maravilloso club y en esta gran ciudad. Quiero dar las gracias a todos los Sevillistas❤️ Hemos hecho historia juntos!🏆 Siempre tendréis un lugar en mi corazón, pase lo que pase en el futuro. Algún día nos volveremos a ver⚪🔴 pic.twitter.com/yENK20ey2w

— Luuk de Jong (@LuukdeJong9) September 1, 2021

Martes 31 de agosto

De Jong rechazó ir al PSV para seguir en el Sevilla

Getty Images

"Luuk no ha querido ir al PSV. Piensa que puede aportar aquí y estoy convencido de que lo va a hacer. Es un magnífico profesional, ha habido movimiento en torno a él y las opciones que ha tenido no las ha valorado", explicó el director deportivo sevillista, Monchi.

Lunes 30 de agosto





El Sevilla no cede por Koundé: si el Chelsea le quiere, que "pase por caja"

La hoja de ruta del Sevilla FC con Koundé es clara. Si el Chelsea quiere al defensa francés, tiene 48 horas para rascarse el bolsillo. Por ahora no hay acuerdo y las posturas están alejadas. Y en Nervión nadie cede. Los ingleses, si quieren de verdad llevarse a uno de los centrales jóvenes más prometedores de Europa, deberán elevar esa oferta de 50 millones de euros que pusieron sobre la mesa. Una oferta que en Sevilla consideran insuficiente. A medida que llega el día 31, el Sevilla lo tiene más claro. O suben mucho su oferta, o Koundé se queda. Es más, si llega una nueva oferta, tendrá que ser por el importe de la cláusula del jugador o muy cerca de ese importe. El Chelsea ya sabe. Si quiere a Koundé, a pasar por "caja".

Sábado 28 de agosto

Lopetegui: "Se nos han escapado dos puntos"

El técnico del Sevilla ha lamentado el empate a uno contra el Elche del Sevilla que les priva del liderato: "Hemos hecho un buen partido donde se nos han escapado dos puntos. Seguramente por un momento de desconexión en la primera parte, podríamos haber evitado esa situación y no ha sido así. En un desajuste defensivo nos han marcado el primero. El equipo, a través del empate, en la segunda parte ha sido netamente superior. Hemos tenido ocasiones para marcar el segundo gol y no lo hemos hecho. Cuando no aciertas, al final te llevas un punto".

🗣️ Julen Lopetegui: "El equipo, a través del empate, en la segunda parte ha sido netamente superior". ⚪️🔴 #ElcheSevillaFC #WeareSevilla

— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) August 28, 2021

Viernes 27 de agosto

Kounde no viaja con el Sevilla y crece el rumor de su salida

Jules Koundé no entra en la convocatoria de Lopetegui para el duelo entre el Elche y el Sevilla y se disparan los rumores sobre su posible salida del club hispalense. El Sevilla no ha querido ni oír hablar de una posible oferta por su central y se remitía a su cláusula de 90 millones como informó Goal si bien su ausencia para el partido de Liga y la proximidad del cierre del mercado, hace crecer el rumor de su salida rumbo a Londres, concretamente al Chelsea.

Miércoles 25 de agosto

Castro: "El Sevilla no tiene la necesidad de vender a Koundé"

El presidente del Sevilla habló sobre el caso del defensor, uno de los nombres más importantes en este mercado: "Es verdad que hubo una oferta por Koundé que rechazamos en su momento. En este momento no hay una oferta clara por el jugador. Si llega, la estudiaremos como siempre hemos hecho. Si hay que hacerla, la haremos siempre y cuando esos recursos sean para poder invertirlos de nuevo en el club para seguir mejorando y ampliando el palmarés... El Sevilla no tiene la necesidad de vender a Koundé".

Lunes 23 de agosto

Lopetegui valora el debut de Rafa Mir

Julen Lopetegui, técnico del Sevilla FC, analizó en los medios oficiales del club la victoria de su equipo ante el Getafe CF: "Valoración muy positiva, no solo por el resultado, sino por cómo ha competido el equipo en muchas dificultades que hemos tenido ante un muy buen equipo, muy organizado y con un poco más de energía que nosotros. Venimos de una situación compleja a nivel de Covid y preparación. El equipo ha hecho un esfuerzo muy grande, hemos conseguido que no nos hagan ninguna ocasión de gol. Cuando el partido se ha abierto un poco más, hemos sido capaces de ser efectivos. En definitiva, ha sido un partido con muy buena actitud por parte del equipo donde hemos sido capaces de conseguir tres puntos muy complicados".

El técnico vasco valoró la dificultad de enfrentarse a un equipo tan bien organizado sobre el terreno de juego: "Mantiene cosas, lógicamente como todos los equipos, de un entrenador que ha estado mucho tiempo aquí. Tiene un toque también de su entrenador. Míchel le ha dado su toque y se lo seguirá dando sin ninguna duda". Por otro lado, analizó de manera positiva el debut de Rafa Mir como jugador sevillista: "Ha entrado dándonos lo que queríamos, profundidad y posibilidad de jugar con dos puntas. Afortunadamente hemos encontrado puerta con ese gol y estamos contentos".

Por último, el entrenador sevillista centró el foco en el próximo encuentro liguero ante el Elche CF: "Otro partido que va a ser complicadísimo y difícil como todos los partidos. Nos va a costar una barbaridad. Es un campo complicadísimo donde el año pasado nos ganaron. Nos ganaron bien, además. Va a ser un partido muy difícil".

Lamela, tras su gol en el Getafe 0-1 Sevilla: "Erré muchos pases, tenía que mejorar"

Lamela, escasos minutos después de dar la victoria al Sevilla en el descuento: "Erré algunos pases, tengo que mejorar mucho". Humildad, autocrítica y exigencia. #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/tlAxZtFe9b

— Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) August 23, 2021

La alegría de Acuña

Domingo 22 de agosto

Lopetegui: "Koundé está centrado en el equipo, dentro de las circunstancias"

Julen Lopetegui, en la rueda de prensa previa al partido frente al Getafe, habló sobre el defensor, uno de los grandes nombres del mercado actual: "Está centrado en el equipo, dentro de las circunstancias, que son las que son, las del mercado, que no están bajo nuestro control. Pero no sólo él. Tenemos que gestionar todo eso para tratar de competir. Este escenario terminara el 31 de agosto y lo importante serán los que se queden" , sostuvo el entrenador del Sevilla. Y agregó: "El hecho de que no se cierre el mercado en LaLiga iniciada es algo que tenemos que asumir y aceptar. No es lo más aconsejable, pero es la realidad. Nos toca convivir en tres jornadas con ese escenario y desde el 31 de agosto la que foto que quede es la que habrá en cada club"

Sábado 21 de agosto

Rafa Mir: "El Sevilla era el sitio ideal para seguir creciendo"

El nuevo delantero del Sevilla atendió a los medios oficiales del club para manifestar sus primeras impresiones en esta nueva etapa.

Sobre sus primeras horas en el club: "Estoy muy feliz de estar aquí y con ganas de acoplarme y poder jugar. Quiero demostrar el futbolista que soy, agradecer al club la confianza que ha tenido en mí y demostrar".

Sobre el estadio: "Es diferente. Prefiero vivirlo como local. Es muy bonito y agradezco a la gente del club por el trato aquí en las primeras horas. Estoy con ganas de ver el campo lleno porque es una temporada ilusionante y estamos preparados para ello".

Sobre la medalla en Tokio: "Ha sido un momento espectacular que los jugadores sólo podemos vivir una vez. Ha sido una experiencia increíble poder estar con los mejores deportistas en la villa y acabar con esa medalla de plata. Al final no has ganado el torneo, pero con el paso del tiempo lo valoras y le das más importancia".

Sobre el dorsal 12: "El 12 es significativo en el club. Lo llevó un futbolista que admiro mucho como Kanouté y espero estar a la altura de todos los futbolistas que lo han llevado y en especial de Freddy".

Sobre su expectativa: "Estoy súper contento en el Sevilla y es el sitio ideal para mí para seguir creciendo y demostrando. No hay que hablar de otra cosa que no sea eso. Mi familia, mi entorno y yo creemos que este es el mejor sitio para estar y seguir creciendo. El club también ha puesto mucho de su parte, ha hecho un gran esfuerzo, ha confiado en mí y me ha dado ese cariño que buscaba para el siguiente paso. Mi prioridad es ser feliz, seguir jugando y demostrando y pensaba que esta oportunidad era ideal para seguir haciéndolo".

Viernes 20 de agosto

Rafa Mir lucirá el 12 del Sevilla

El Sevilla FC ha confirmado un nuevo refuerzo de cara a la campaña 2021/22 con la llegada del delantero español Rafa Mir. Procedente del Wolverhampton Wanderers de la Premier League, el atacante firma hasta 2027 con el club nervionense. Mir, internacional con la selección española sub-23, se alzó con la medalla de plata de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 hace apenas unos días, anotando tres goles en el torneo. Lucirá el dorsal 12.

🤩 Nuevo club, nuevo reto, nuevas experiencias.

Gracias @SevillaFC por la confianza. Deseando empezar!!! 😈😈 pic.twitter.com/GIdebLm4ld

— Rafa Mir (@RafaMir33) August 20, 2021

Miércoles 18 de agosto

Augustinsson: "Sevilla ha demostrado que puede ganar títulos"

El defensor sueco fue presentado en el Ramón Sánchez-Pizjuán y dejó frases para la afición...

Sobre la rivalidad con el Betis: "He jugado derbis antes, pero sé que este es uno de los más grandes en Europa, porque hay una rivalidad fuerte y creo que es bueno. Conozco esta rivalidad. Estos partidos pueden cambiar la temporada; sé lo que significa".

Sobre la adaptación a un nuevo país: "Creo que soy bastante sociable, me adapto bien. Los primeros días han sido difíciles, el clima es algo distinto, pero creo que es algo a lo que te acostumbras. Lo principal es el idioma, quiero trabajar en eso lo antes posible".

Sobre el Sevilla: "Ha demostrado en Europa que puede ganar títulos. Ver los seis trofeos, el estadio... Es una gran motivación... Pero no quiero hablar demasiado, quiero trabajar y demostrarlo en el campo".

Sobre sus compañeros: "Todos los compañeros me han dado una cálida bienvenida. Me resulta más fácil hablar con los que hablan inglés, pero todos me han dado una gran bienvenida y se han ofrecido a ayudarme".

Sobre su juego: "Corro mucho, intento participar en tareas ofensivas y defensivas. Puedo demostrar que soy agresivo, cierro mi lado... Quiero demostrar la calidad que tengo".

Sobre su fichaje: "Ha sido una sorpresa. Estoy orgulloso de ser el primer sueco aquí. Es una responsabilidad, ser el primero es algo especial. Quiero que se me recuerde como un sueco que jugó bien, es una responsabilidad, me gusta".

Lunes 16 de agosto

El primer día para Augustinsson

☀️🌡️ Primera sesión de trabajo para Augustinsson antes de la jornada de descanso de este martes. ⚽️ #WeareSevilla #NuncaTeRindas

— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) August 16, 2021

Domingo 15 de agosto

El Sevilla ficha a Augustinsson

El Sevilla ha hecho oficial la llegada de Ludwig Augustinsson. El lateral zurdo, que será sevillista hasta 2025, firma por cuatro temporadas por el Sevilla tras ficharle del Werder Bremen. Según ha podido conocer "Goal" , el cuadro andaluz pagará 4 millones de euros más 1 en variables por el defensa, que se suma a la plantilla de Julen Lopetegui apenas unas horas antes de que comience la temporada en Sevilla ante el Rayo Vallecano.

Sábado 14 de agosto

Lopetegui se lamenta por Bryan Gil: "Teníamos la ilusión de tenerlo"

En la previa del partido frente al Rayo Vallecano, el entrenador del Sevilla valoró cómo se encuentra en esta nueva temporada, dejando definiciones sobre varios temas actuales...

Sobre Bryan Gil: "Teníamos muchas ilusiones puestas en él, pero los objetivos de un club están por delante de un entrenador, de un presidente, un director deportivo... Le deseamos mucha suerte. Trataremos de sacar el máximo de nuestros jugadores".

Sobre el adiós de Messi: "Siempre que sale un futbolista de su nivel no es una buena noticia, primero a los que nos gusta el fútbol. Estamos hablando del mejor jugador de la historia. Cada club trata de adaptarse a las circunstancias".

Sobre los objetivos del Sevilla: "Nuestro lema es hacer las cuentas y luchar por lo que tienes en frente. Tenemos tres puntos muy importantes mañana, esa es nuestra energía. Las cuentas son esas, no hay más. Queda mucho tiempo, tenemos que conformar un grupo fuerte".

Sobre su primer rival, el Rayo: "Es un rival difícil, con buen entrenador y un juego muy reconocible. Tiene a un jugador muy bueno como es Trejo, tiene unas señas de identidad muy reconocible, nos van a exigir mucho".

Sobre Montiel: "Tiene muy buen futuro. Nos va a ayudar a tener competitividad, eso es vital para un equipo. Cuanto mejor nos preparemos para un futuro, mejor".

Viernes 13 de agosto

El Bremen confirma las negociaciones por Augustinsson

Ludwig #Augustinsson nimmt heute nicht am Training teil. Der Linksverteidiger führt Gespräche mit einem ausländischen Verein. #Werder https://t.co/z2sfAkfOI1

— SV Werder Bremen (@werderbremen) August 13, 2021

El lateral zurdo sueco no se está entrenando con el conjunto alemán por la posibilidad de que se cierre su fichaje por el Sevilla, que está cerca de cerrar su fichaje por uno 5,5 millones de euros.





Gonzalo Montiel aterriza en Sevilla para firmar

El Sevilla está muy cerca de cerrar su tercer fichaje de cara a la temporada 2021-2022. El argentino Gonzalo Montiel ha aterrizado este viernes a primera hora para pasar el reconocimiento médico y firmar su nuevo contrato. Llega procedente de River, que recibe unos 8 millones de euros por el traspaso.

Jueves 12 de agosto

El Werder Bremen pide al Sevilla que suba su oferta por Augustinsson

Según "Bild", el Werder Bremen ha pedido al Sevilla que suba su oferta por el lateral izquierdo sueco hasta los 7,5 millones de euros. El cub de Nervión ha ofrecido 5 'kilos' por un jugador al que sólo le queda un año de contrato.

Marcelo Gallardo confirma la salida de Montiel al Sevilla

"Un jugador más que tuvimos la suerte de poder conocer, trabajar, que vimos su crecimiento y su evolución como futbolista. Es un gran chico al que quiero mucho, que tiene la posibilidad de ir al fútbol europeo y lo tiene merecido porque ha hecho méritos para ello", comentó el técnico de River tras el partido de cuartos de la Libertadores.

Miércoles 11 de agosto

Monchi confirma un brote de coronavirus en el Sevilla

"Estamos viviendo momentos difíciles y complicados. Desgraciadamente nada está ajeno a este virus, tras un buen comienzo de temporada, a la vuelta de Portugal hemos tenido una crisis con varios contagios y estamos saliendo de ella. Gracias a Dios no han tenido repercusión de salud, la mayoría han sido asintomáticos. Estamos saliendo de este virus. Pocos clubes tendrán más medidas de control que nosotros. La cepa Delta, a poco que entra, te hace daño. Hicimos diez controles de PCR desde el inicio de verano. Yo personalmente también lo viví en casa, todo es complejo y estamos viéndole la luz ya a final del túnel. Respecto al virus, habrá bajas porque hay protocolos que cumplir, pero también habrá recuperados. Estaremos algo peor que hace dos semanas... Pero mejor que hace una semana", comentó en los medios oficiales del club.

Martes 10 de agosto

El Sevilla negocia con River el fichaje de Montiel

Según distintos medios argentinos, el Sevilla tiene muy avanzado el fichaje del argentino Gonzalo Montiel y pagará 10 millones de euros a River Plate por su pase. El club de Nervión no oculta las negociaciones por el latera derecho que ganó la Copa América con Argentina hace unas semanas y que llegaría al club para competir en el carril con Jesús Navas y obligaría a que el canterano Pozo se marche.

Sábado 7 de agosto

El Sevilla se fija en el turco Kabak

Con la más que probable salida de Jules Koundé del Sevilla, Monchi está haciendo sus deberes y ya ha echado el ojo a un central turco del recién descendido alemán Schalke 04. Se trata de Ozan Kabak, un joven internacional por Turquía, por el que los hisplenses han ofrecido 10 millones de euros y por los que los teutones piden 15. Habrá que ver si en los próximos días ambas entindades llegan o no a un acuerdo a medio camino.

Viernes 6 de agosto

El Sevilla suspende su amistoso ante el Aston Villa

"El Sevilla FC ha cancelado su desplazamiento a Birmingham y el partido amistoso que iba a disputar mañana sábado frente al Aston Villa en Villa Park por motivos relacionados con la Covid-19. El Sevilla FC no disputará más amistosos antes del ya inminente debut en la Liga, frente al Rayo Vallecano en el Ramón Sánchez-Pizjuán el próximo 15 de agosto a las 22.15 horas", explica el club en su web oficial

Jueves 5 de agosto

Dmitrovic: "Sería ambicioso decir que vamos a por LaLiga"

"Tenemos tres competiciones y sería ambicioso decir que vamos a por LaLiga. El objetivo es ir paso a paso compitiendo hasta el final, jamás estuvieron tan cerca de hacerlo como el año pasado. Si nos fijamos en lo nuestro solo nos queda prepararnos al máximo y empezar ya el 15 de agosto lo mejor posible y ganar el partido e ir paso a paso. El año pasado ya lo hizo, dio la talla, por ejemplo en la Supercopa ante el Bayern que casi les gana. Estamos cogiendo fuerzas y ritmo para intentar ganarles a los mejores o ver qué nos falta para ser mejor equipo", explicó el portero serbio en una entrevista en "ABC".

Su fichaje por el Sevilla: "Me encanta el futbol español, llevo seis años aquí y en mi cabeza me veía dando un paso para luchar por lo más alto y jugar competiciones europeas y eso lo encontré en el Sevilla. Llegamos a un acuerdo muy rápido y estoy encantado de estar aquí peleando por los retos que tenemos".

Martes 3 de agosto

Acuña y el Papu se incorporan a la pretemporada del Sevilla

Julen Lopetegui ya tiene a sus órdenes a Marcos Acuña y a Alejandro "Papu" Gómez. Los dos argentinos han disfrutado de unas vacaciones más tardías tras ser campeones de la Copa América con Argentina pero ya han iniciado la pretemporada.

Presentado oficialmente Erik Lamela

El futbolista argentino procedente del Tottenham ha comparecido ante los aficionados sevillistas y la prensa días después de que se cerrara el traspaso que envió a Bryan Gil a Londres a cambio de la llegada de Lamela y una importante cantidad de dinero. El argentino se ha mostrado encantado de formar parte de la familia de Nervión y ha declarado que llega al Seviila "a dar el máximo y a aportar lo mejor de mí al equipo." Asimismo ha afirmado que lo más le sedujo fue el club "que siempre pelea y gana títulos" y que se está "sintiendo muy cómodo porque me recibieron mucho mejor de lo que esperaba, tanto los compañeros como el personal del club".

Lunes 2 de agosto

El agente de Davinson Sánchez habla sobre el interés del Sevilla

Getty Images

"Concretamente no hay nada para Dávinson al Atalanta. Lo que se ha mencionado son solo rumores, realmente no hay nada cierto. Lo de Sevilla también son rumores. He hablado con la gente de Sevilla, pero tienen la plantilla completa. Si llegan a hacer una transferencia esos rumores podrían hacerse ciertos", dijo a " Caracol " su agente, Néstor Villarreal.

Domingo 1 de agosto

Aún, sin noticias del Chelsea

La negativa de Zouma a llegar al Sevilla y el rechazo del club hispalense por la oferta de los blues por encontrarla escasa económicamente no ha llevado hasta el momento al Chelsea a ingeniar un nuevo ofrecimiento para fichar al central Jules Koundé. Pese a todo, desde Nervión se espera que esta semana el Chelsea mueva ficha con una oferta que satisfaga a todas las partes, ya que según parece tanto Chelsea, Sevilla, como el propio jugador desearían que el internacional francés fuera traspasado a la entidad londinense.

Sábado 31 de julio

Zouma quiere seguir en la Premier

Malas noticias para el Sevilla. Según informa "MARCA", Kurt Zouma, que podría ser intercambiado por Koundé, prefiere seguir en la Premier League. Según apuntan las informaciones desde Inglaterra, el defensa prefiere seguir en las Islas, y el Sevilla, según apuntaba "MARCA", prefería una oferta económica.

Viernes 30 de junio

El Sevilla se acerca al fichaje de Joselu

El Sevilla está cerca de cerrar su fichaje deseado para el ataque con la contratación de Joselu Mato. El club de Nervión habría conseguido, según "ABC de Sevilla", rebajar las pretensiones económicas del Alavés hasta los 8 millones de euros después de que hace sólo unos días empezaran pidiendo 15 'kilos' como publicó Goal.

Jueves 29 de junio

Rakitic: "Yo siempre quiero más, vamos a luchar por todo"

"Yo siempre quiero más, en cada entrenamiento y en cada partido de pretemporada. Sin fijar una meta concreta, queremos mejorar lo que hemos hecho hasta ahora porque va en nuestra filosofía. Sabemos que es complicado porque fue la mejor temporada de la historia del club. Con toda la humildad, vamos a luchar por todo", comentó en los medios del club.

Su rendimiento: "No fue mi mejor temporada, fui de menos a más. La temporada se acabó en mi mejor momento. Creo que he podido aportar muchísimo al equipo en los últimos meses. Sé lo que se espera de mí. Noto la confianza de mis compañeros y del cuerpo técnico, sé que esta temporada será diferente para mí".

Capitanía: "A veces faltan las palabras para explicar lo que uno siente. Es mucho orgullo, siempre respetaré el brazalete y quiero devolver esa alegría a la afición. Compartirlo con Jesús es increíble".

Adaptación en su regreso: "Sé que el camino fácil no lo he escogido, ni lo quiero. He sido capaz de entender lo que tenía que cambiar. Eso tardó un poco, pero hemos ido mejorando y el equipo terminó la temporada a un nivel muy importante, dominando partidos contra equipos del máximo nivel. Y en ese camino fuimos juntos, sintiendo yo una mejora. Ahora estoy a tope, me siento muy bien, veo esa confianza en cada entrenamiento".

Canteranos: "Todos los chicos que están aquí con nosotros llegaron de una manera muy natural. Saben de donde vienen, lo que significa el Sevilla. Son como de la familia, así todo es más fácil".

Recuerdos: "Me quedo con el momento en el que salí al campo con mi mujer y mi hija mayor con la Copa de la UEFA. Ahora necesito otro momento favorito porque tengo otra hija y quiero que viva también esos momentos"

Miércoles 28 de junio

El Sevilla traspasa a Sergi Gómez al Espanyol

Getty Images

"El Sevilla FC y el RCD Espanyol han alcanzado un acuerdo para el traspaso al conjunto perico del defensa central Sergi Gómez, que ha pertenecido a la disciplina sevillista durante las últimas tres temporadas y fue partícipe de la consecución de la sexta UEFA Europa League el pasado mes de agosto en tierras alemanas. Sergi Gómez se marcha del Sevilla FC con 85 partidos a sus espaldas como nervionense. El Sevilla FC quiere agradecer el desempeño en estos tres años y le desea toda la suerte del mundo en el futuro", detalla la web oficial del club.

Lunes 26 de julio

Lamela: "Tenía muchas ganas de estar acá"

Getty Images

Oficial: Lamela firma en el Sevilla y Bryan Gil lo hace en el Tottenham

El cuadro inglés pagará 25 millones de euros más 5 en variables. AQUÍ, toda la información .

Lamela, a un paso de ser jugador del Sevilla

Ya hay acuerdo entre el argentino y el club. De hecho, las cámaras de "ElDesmarque" captaron este domingo la llegada del mediocampista al Sánchez-Pizjuán para cerrar el vínculo. Sólo resta que se haga oficial. El futbolista, de 29 años, quien jugó los últimos ocho años en el Tottenham, firmaría por tres temporadas.

Sábado 24 de julio

"¿Volver a Italia? Papu Gómez está enamorado del Sevilla"

Beppe Riso, agente de Papu Gómez, habló con TMW y fue preguntado por la situación de su representado y si existían opciones de marcharse del Pizjuán. "¿Volverse a Italia? Ahora no, está enamorado del Sevilla". Con esa frase tan rotunda deja claro que la afición sevillista seguirá disfrutando de la magia del argentino.

Viernes 23 de julio

Oficial: El Sevilla se medirá al PSG de Ramos

El Sevilla ha confirmado el tercero de sus encuentros amistosos de pretemporada, el que le medirá al PSG de Mbappé, Neymar y Ramos, entre otros. Duelo de altura entre dos equipos Champions que disputarán el partido a puerta cerrada en el estadio de Algarve, a partir de las 20:00. Los de Lopetegui intentarán alargar su racha de buenos resultados tras ganar los dos primeros duelos disputados ante el Coventry y Las Palmas.

🚨 Amistoso de altura este próximo martes a las 20.00 horas ante el @PSG_espanol en el Estadio Algarve. 🏟️🇵🇹 #SevillaFC #WeareSevilla

— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) July 23, 2021

Plaga de lesiones en el centro del campo del Sevilla

Tras los dos primeros amistosos de pretemporada ante el Coventry City y Las Palmas, Julen Lopetegui ha visto cómo ha perdido numerosos efectivos en la medular después de que Fernando acabara tocado ante los ingleses y Óliver Torres y Jordán se lesionaran ante los canarios.

Jueves 22 de julio

Gudelj, fuera de la lista de 24 de Lopetegui para el segundo amistoso

El Sevilla afronta su segundo partido amistoso de la pretemporada y Lopetegui se lleva a 24 futbolistas de su plantilla dejando fuera a Gudelj, Gnagnon y Rony Lopes. Se miden a la UD Las Palmas a las 19.00 horas en el Municipal de La Línea de la Concepción.

📋 Julen Lopetegui se lleva a 24 jugadores a La Línea de la Concepción para el amistoso de esta tarde ante la @UDLP_Oficial . ⚽️ #WeareSevilla #NuncaTeRindas

— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) July 22, 2021

Martes 20 de julio

Cristiano pidió a Rakitic para la Juventus

El croata Iván Rakitic ha contado que Cristiano Ronaldo le pidió que se fuese con él a la Juventus, pero el dinero lo impidió. Según ha contado el croata en 24sasta, fue en el verano de 2019 cuando CR7 lo llamó personalmente para que se fuera a Turín, pero el Barcelona pedía 50 millones, a lo que la Juve se negó. "Era demasiado caro".

"Joselu se siente secuestrado en el Alavés"

"Hace mucho tiempo que el club conoce cuál es el deseo de Joselu. El chico ya le trasladó a la dirección deportiva y al entrenador cuál es el club en el que quiere jugar el próximo año. Todos lo saben. El jugador se siente secuestrado en un proyecto en el que no confía desde hace mucho tiempo y del que no se siente partícipe. La dirección deportiva y el entrenador lo saben", comentó su agente, José Redondo, sobre su deseo de marcharse al Sevilla en declaraciones a "Estadio Deportivo".

Lunes 19 de julio

El Sevilla vuelve a entrenarse en casa

"Una vez finalizado el primer stage de la pretemporada en Algorfa, tras la contundente victoria ante el Coventry City en el primer amistoso de preparación, la primera plantilla sevillista ha regresado al trabajo con el inicio de la nueva semana tras la jornada de descanso dominical. Los jugadores hispalenses regresaron al césped del Estadio Jesús Navas para completar la primera de las dos sesiones de entrenamientos del día. Esta misma tarde, como viene siendo habitual en jornada vespertina, el equipo comandado por Julen Lopetegui volverá a calzarse las botas para completar una nueva sesión doble en la ciudad deportiva sevillista. En la capital hispalense, la primera plantilla del Sevilla FC continuará el plan de pretemporada a lo largo de esta semana con tres nuevas sesiones de trabajo, siendo la del martes nuevamente doble antes de partir el próximo jueves a la Línea de la Concepción. En tierras gaditanas, los pupilos del técnico vasco se enfrentarán a las 19.00 horas a la UD Las Palmas en el segundo amistoso de la pretemporada previo a iniciar el segundo stage de pretemporada en Lagos", explica el club en su web oficial.

Domingo 18 de julio

De Jong espera su hueco en el PSV

El delantero holandés está en la rampa de salida y el PSV, donde es un icono, espera hacer un hueco en la plantilla para emprender la operación retorno. Dumfries , una de las sensaciones de la Eurocopa, podría acercar a De Jong de vuelta a Eindhoven . Aunque desde Turquía aseguran que la cesión del delantero holandés al Besiktas está casi hecha. Sea donde fuere, parece que De Jong no se ejercitará la próxima temporada a las órdenes de Lopetegui.

Sábado 17 de julio

El Sevilla empieza goleando al Coventry City

El Sevilla 2021-22 ya se ha puesto en marcha y lo ha hecho con una goleada. Año tras año, el equipo hispalense sigue creciendo, y tras una de sus mejores temporadas en Liga, en la que tuvo opciones casi hasta el final, el cuadro de Lopetegui no quiere quedarse ahí. Tras la mejora experimentada en las últimas temporada, el equipo andaluz busca seguir progresando, y el duelo ante el Coventry ha supuesto la primera prueba en la preparación de la campaña. El objetivo era coger sensaciones y tener buena imagen para poder llegar en las mejores condiciones posibles a una campaña en la que la exigencia aumentará. Y no han fallado los andaluces: golearon 4-0 con un autogol de Pask, dos dianas de Iván Romero y un tanto de Idrissi.

Mejor no podía empezar la pretemporada del Sevilla: lo hace goleando al Coventry City y con buenas sensaciones. El resumen del partido, con los goles y los vídeos, aquí: https://t.co/Ohl3oVNtr9

— Goal España (@GoalEspana) July 17, 2021

El Alavés se endurece por Joselu

El futuro de Joselu no está nada claro. En el Alavés no ha gustado que, desde el final de campaña, se relacione a su delantero con el Sevilla, según informa "MARCA". No solo eso, ya que el agente del jugador reconoció que estaban hablando con el club hispalense. "Para nosotros, el Sevilla es la mejor opción. Joselu tiene claro que quiere salir del Deportivo Alavés este verano, pero sabemos que no va a ser fácil. Estamos hablando con el Sevilla y vamos a ver qué se puede hacer de todo esto", expresó.

Ahora, Sergio Fernández, director deportivo del Alavés, después de que el punta se quedara fuera del primer partido de pretemporada por "molestias en el pubis", ha dejado clara la postura del cuadro vitoriano. "Es un jugador intransferible. Si tenemos que prescindir de él será por una razón los suficientemente contundente", comentó.

Viernes 16 de julio

Jordán: "Vuelve nuestra gente, que la necesitamos"

"Hemos hecho dos años muy buenos y ahora viene un tercer año, no tan atípico como otras temporadas, vuelve nuestra gente que la necesitamos. Reencontrarnos con nuestra gente, el sentirlos, el vivir una previa de partido sabiendo que van a venir... un año muy ilusionante", comentó en una entrevista a los medios oficiales del cuadro sevillista.

"A nivel personal y colectivo es muy difícil de mejorar las dos primeras temporadas. Creo que he crecido a nivel futbolístico desde mi llegada a Sevilla. Tenemos una nueva temporada por delante con muchísimos retos bonitos. Ahora tenemos que seguir creciendo como equipo y como club. A veces hay clubes que pueden ganar un título puntualmente, que es muy bonito, pero creo que lo difícil es que el club se consolide en esas posiciones de arriba", expresó sobre sus objetivos, tanto a nivel individual como colectivo.

Jueves 15 de julio

Bono: "Sentimos que hay que mejorar la cuarta plaza"

"A veces da miedo decir que peleamos por el campeonato. El equipo siente que tiene que mejorar la cuarta plaza. Poco a poco iremos enganchándonos a ese reto", apuntaba. "El equipo tiene una responsabilidad y quiere algo más esta temporada. Un equipo como el Sevilla debe aspirar a más siempre, buscando retos más altos. Este equipo no tiene techo. En el último tramo de la pasada temporada demostró que podía luchar por el campeonato. El equipo va ganando en confianza y experiencia. Y en creer que se puede", comentó en los medios oficiales del club.

Además aseguró que su compatriota En- Nesyri no quiere marcharse: "Es un jugador que quiere estar en el club, tiene compromiso, y eso es importante. Tiene ofertas por todos lados y cobrar mejor, pero quiere estar en el club. Quiere mejorar sus actuaciones y su nivel. Es importante tener jugadores así. Es un delantero que nos dio algo más, con más juego en el espacio, además de la posición. Youssef todavía tiene margen de mejora, lo que ilusiona al equipo y al club".

Miércoles 14 de julio

"Para Joselu el Sevilla es la mejor opción"

"Para nosotros, el Sevilla es la mejor opción. Joselu tiene claro que quiere salir del Deportivo Alavés este verano, pero sabemos que no va a ser fácil. No sé qué es lo que va a pedir el Alavés para dejarlo salir. A mí me transmite el futbolista que quiere salir del club porque cree que ha finalizado su etapa allí. Cada uno ve los toros como quiere. Nosotros queremos salir de allí. Creemos que tenemos una buena oportunidad ahora mismo para salir de allí y es lo que buscamos. Pensamos que es el momento oportuno y vamos a pelear por eso. Nosotros seguimos en nuestra línea. Vamos a ver qué pasa, que esto es muy largo. Estamos hablando con el Sevilla y vamos a ver qué se puede hacer de todo esto", comentó su agente, José Redondo, en "ABC de Sevilla".

Martes 13 de julio

Vaclik firma con el Olympiacos

El portero checo seguirá su carrera en Grecia tras acabar su contrato con el Sevilla tras tres temporadas en España en la que ganó una UEFA Europa League en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

"Queremos tener una plantilla acorde a la exigencia del Sevilla"

"Que haya jugadores que conozcan lo que buscamos y tratamos de hacer en los partidos es importante. Eso no es óbice, que siempre queramos mejorar para que tengamos las mejores herramientas para la siguiente temporada. Tener una plantilla acorde a la exigencia del Sevilla. Hay muchas interrogantes abiertas de cómo va a ser la plantilla. En los próximos días se irá aclarando. Somos conscientes de las dificultades que tiene el mercado, pero seguro que llegaremos al inicio de la temporada con lo que necesitamos", comentó en los medios oficiales del club.

Puedes leer la entrevista completa aquí

Lunes 12 de julio

Lopetegui suma nuevos efectivos para la pretemporada en Alicante

"Bono, Munir, En-Nesyri, Ocampos, Gudelj y el canterano Aspar se unen a la expedición sevillista. Tras cerrar las primeras jornadas de entrenamientos en tierras hispalenses, la expedición sevillista ya se encuentra en tierras alicantinas para realizar realizar el primer stage de pretemporada. Tras volar desde el Aeropuerto Internacional de San Pablo, los sevillistas aterrizaron en Alicante esta misma tarde, donde permanecerán hasta el próximo 17 de julio tras el encuentro amistoso ante el Coventry City en San Pedro del Pinatar.

En Algorfa, la expedición hispalense mantendrá la línea de trabajo comenzada en la ciudad deportiva sevillista, donde ha completado cinco jornadas de ejercicio con dos sesiones dobles incluidas. Ahora, ya en Alicante, preparará el primero de los amistosos que los pupilos dirigidos por Julen Lopetegui tendrán que afrontar a lo largo de la presente pretemporada", explica la web del club.

Domingo 11 de julio

Dos campeones de América en Nervión

El Sevilla cuenta desde hace unas horas con dos campeones más en su plantilla. En concreto dos campeones de la Copa América como son el lateral zurdo Marcos Acuña y el centrocampista Papu Gómez, que aunque no han gozado del mismo peso en cuanto a presencia en el terreno de juego, los dos forman parte de al albiceleste que liderada por Messi por fin ha logrado el ansiado título. Acuña fue titular en la final ante Brasil, mientras que el Papu se tuvo que conformar con presenciar la victoria de su selección animando desde el banquillo.

Sábado 10 de julio

El Sevilla pone rumbo a Algorfa para continuar la pretemporada

El Sevilla de Julen Lopetegui huirá este domingo de la capital hispalense para burlar la altas temperaturas y pondrá rumbo a Algorda, Alicante, donde permanercerá una semana concentrado hasta el próximo 17 de julio, cuando jugará el primer partido de pretemporada contra el Coventry City .

🛫 El #SevillaFC pondrá rumbo a la concentración en Algorfa en la tarde de este domingo. ⚽️⚪️🔴 #WeareSevilla #NuncaTeRindas

— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) July 10, 2021

Viernes 9 de julio

El Tottenham ya prepara una oferta por Koundé

El futuro de Jules Koundé es uno de los temas de actualidad para el Sevilla. Ahora, el Tottenham, que ya se había fijado en el central, habría decidido dar un paso más. Según informa "The Guardian", el cuadro londinense prepara una oferta de entre 55 y 60 millones de euros por el zaguero, uno de los grandes objetos de deseo de los grandes.

Miércoles 7 de julio

El Sevilla empieza la pretemporada con las pruebas médicas

"El Sevilla FC se encuentra inmerso en el arranque la temporada 2021/22. Después de que ayer completasen el reconocimiento médico los nueve canteranos que formarán parte de la pretemporada del primer equipo a las órdenes de Julen Lopetegui, todos los integrantes del primer plantel que se encuentran de vuelta de sus vacaciones han pasado de igual forma reconocimiento médico en la ciudad deportiva a través de Quirón Prevención. Los futbolistas que han estado representando a sus selecciones o incluso lo siguen haciendo, como es el caso de Papu Gómez y Marcos Acuña con la selección argentina, se irán incorporando al grupo de trabajo paulatinamente. Esta tarde, bajo el mando del técnico vasco, la plantilla realizará el primer entrenamiento de la pretemporada con una sesión única vespertina en la ciudad deportiva con la vista puesta ya en los encuentros de pretemporada ya confirmados antes del arranque del curso liguero", explica la web del club.

Martes 6 de julio

El Sevilla se medirá a Coventry y Las Palmas en pretemporada

"El equipo de Julen Lopetegui se medirá en territorio español al Coventry City FC de la Championship inglesa y a la UD Las Palmas, también de la división de plata.

Por un lado, el duelo ante los británicos tendrá lugar el sábado 17 de julio a las 19.00 horas y a puerta cerrada en Pinatar Arena, en la localidad murciana de San Pedro del Pinatar. Con este choque preparatorio ante los sky blues, el equipo sevillista pondrá el colofón a su stage en Algorfa, pues a la finalización del partido tomará rumbo de vuelta a Sevilla para seguir con la segunda parte de la preparación.

Precisamente en la víspera del inicio del segundo stage en Lagos (Portugal), el jueves 22 de julio y también a partir de las 19.00 horas, el equipo nervionense se verá las caras con la UD Las Palmas en el Estadio Municipal de La Línea de la Concepción (Cádiz)", explica el club en su web oficial.

Lunes 5 de julio

Dimitrovic: "Venir al Sevilla es el paso perfecto"

"Es el paso perfecto. Lo que quería y buscaba en el mercado. Me sentía ya preparado para dar un paso hacia delante. Un club que lucha por los trofeos, estoy muy feliz e ilusionado. Soy ambicioso y mis deseos siempre eran de competir por títulos. En toda mi carrera hice pasos pequeños pero buenos. No tenía dudas. Hemos alcanzado el acuerdo de forma muy rápida y fácil. Sevilla tiene todo lo que yo buscaba. Es un club perfecto en todos los aspectos. Mi deseo era seguir en España, estoy muy adaptado a la vida aquí", comentó en su presentación.

La competencia con Bono: "Un club como el Sevilla tiene que tener jugadores que pueden competir al máximo por el puesto. Hay tres competiciones y habrá muchos partidos. Sólo puede ser algo positivo, tanto para Bono como para mí".

Aún no ha hablado con Lopetegui: "Habrá tiempo en pretemporada de hablar con el míster, para conocernos y enseñarme lo que pide de mí".

Su opinión de la afición: "El Sevilla tiene una gran afición que ayuda, aprieta y siempre es el jugador 12 durante el partido. Muy ilusionado de poder jugar aquí como local".

Su opinión de Pozo y Bryan: "Han cogido más partidos, más experiencia. Son dos chavales muy jóvenes, con un futuro por delante. Han mejorado mucho y seguramente tendrán la oportunidad durante la pretemporada para enseñar su calidad".

Domingo 4 de julio

Marko Dmitrovic ya es del Sevilla

Marko Dmitrovic ya es nuevo portero del Sevilla, tal y como lo anuncia el propio club andaluz en un comunicado oficial que reza lo siguiente: "Ya está en Nervión la primera incorporación del Sevilla FC 2021/22. El club ha alcanzado un acuerdo con el guardameta Marko Dmitrovic, que se convierte en sevillista por las próximas cuatro temporadas. Dmitrovic, nacido en Subotica hace 29 años e internacional con Serbia hasta en 18 ocasiones en categoría absoluta, procede de la SD Eibar, club con el que finalizó contrato el pasado miércoles 30 de junio y en el que ha militado los cuatro últimos años. Dmitrovic llegó este domingo a la capital hispalense y mañana será presentado a las 12.30 horas en la sala de prensa del Ramón Sánchez-Pizjuán".

Dmitrovic se convierte así en el primer fichaje del Sevilla en la temporada 2021-22, siendo el serbio el reemplazo de Vaclik y la nueva competencia de Bono bajo los tres postes de Nervión.

🚨 @the_mitrovic1 es nuevo jugador del #SevillaFC y este lunes será presentado en el Ramón Sánchez-Pizjuán. 🔝🧤



¡Bienvenido a Sevilla, Marko! #WeareSevilla #NuncaTeRindas

— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) July 4, 2021

Sábado 3 de julio

El Sevilla aumenta los contactos con Joselu

El Sevilla sigue insistiendo por Joselu, delantero del Alavés. Y es que, según informa "Estadio Deportivo", el cuadro de Lopetegui, que tiene la delantera como un puesto a reforzar, ha intensificado los contactos para firmar al punta. Sin embargo, y de acuerdo con esta información, para que llegue, primero tienen que salir jugadores como De Jong o Munir.

Viernes 2 de julio

El Sevilla jugará un amistoso ante el Aston Villa

"El Aston Villa FC, conjunto de la Premier League inglesa, es el primer rival confirmado en la pretemporada que está muy cerca de comenzar para el Sevilla FC. Los pupilos de Julen Lopetegui se desplazarán hasta Birmingham ya en los últimos días de la preparación para enfrentarse a los villanos en su estadio, el vetusto Villa Park. La cita será el próximo sábado 7 de agosto a las 15.00 horas -las cuatro de la tarde en la España peninsular-, justo el fin de semana previo al del inicio del campeonato liguero en ambos países", explica el club en su web oficial.

Jueves 1 de julio

Aleix Vidal se desvincula del Sevilla

El Sevilla sigue preparando la próxima temporada, y este jueves ha anunciado la salida de Aleix Vidal. El lateral, que terminaba contrato en 2022, no continúa en la entidad de Nervión y pone fin así a su segunda etapa en Sevilla.