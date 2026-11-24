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El Real Madrid remontó un marcador adverso al descanso para imponerse por 5-1 al PSV Eindhoven en la Champions League. Mbappe marcó dos goles en una segunda parte contundente y el equipo mantuvo su pleno de victorias en Europa.

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El Real Madrid mantuvo su impecable trayectoria en la Champions League con una victoria por 5-1 sobre el PSV Eindhoven en el Estadio Bernabéu, en un partido que dominó según las estadísticas. Pese a tener el 62 % de la posesión y generar 4,79 goles esperados (xG), los locales se fueron al descanso por detrás en el marcador. Ivan Perisic transformó un penalti en el minuto 32 para adelantar contra pronóstico a los visitantes, después de que el equipo de la Eredivisie mostrara disciplina defensiva durante los primeros 45 minutos.

El panorama táctico cambió considerablemente tras la reanudación, cuando el equipo de Jose Mourinho se volcó en ataque. Federico Valverde inició la remontada en el minuto 50, antes de que llegaran los goles de Jude Bellingham, el doblete de Kylian Mbappe y un tanto tardío de Vinicius Junior.

La eficacia del Madrid quedó reflejada en sus 24 disparos, nueve de ellos a puerta. El equipo aprovechó sin piedad el desgaste de la defensa del PSV para convertir una desventaja en una goleada.

Portería y defensa

Thibaut Courtois: 6/10

El internacional belga tuvo poco trabajo según las estadísticas: no realizó ninguna parada, ya que el único disparo a puerta del PSV fue el penalti transformado. Se mostró sereno con el balón, pero fue poco más que un espectador durante casi toda la segunda mitad, con el juego concentrado en el campo contrario.

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Federico Valverde: 8/10

En un papel híbrido, el capitán marcó el decisivo empate en el minuto 50 con una definición precisa tras una asistencia de Arda Guler. Su despliegue físico y su capacidad para llevar el balón hacia delante fueron esenciales para cambiar la dinámica del partido. Además, su posicionamiento defensivo limitó eficazmente las amenazas del PSV por las bandas.

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Marc Cucurella: 7/10

Mostró solidez en la banda izquierda y contribuyó a una defensa que limitó al PSV a solo 1,69 xG. Se incorporó bien a las transiciones ofensivas durante el dominio de la segunda parte y dio amplitud cuando Vinicius se desplazó hacia el centro.

Eder Militao: 5/10

Fue sustituido al descanso tras una primera mitad complicada, en la que la defensa se mostró vulnerable a los contraataques. Le costó contener las incursiones verticales del ataque del PSV en la jugada que desembocó en el penalti.

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Antonio Ruediger: 5/10

El defensa alemán vio una tarjeta amarilla en el minuto 44 y fue sustituido al descanso. Su agresividad dejó huecos en la línea defensiva en algunas ocasiones y su situación disciplinaria preocupaba antes de que Mourinho optara por introducir dos cambios en defensa.

Centrocampo

Aurelien Tchouameni: 5/10

Amonestado en el minuto 30, Tchouameni tuvo dificultades para sostener el centro del campo en la primera parte. Fue sustituido al descanso cuando Mourinho buscó más creatividad para superar la defensa replegada del PSV.

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Arda Guler: 9/10

Fue el gran creador de juego del partido y dio dos asistencias cruciales. Sirvió a Valverde el balón del empate y dio el último pase en el primer gol de Mbappe, en el minuto 64. Su visión de juego se reflejó en el gran número de ocasiones que creó antes de ser sustituido en el minuto 70.

Bernardo Silva: 7/10

Silva aportó su habitual inteligencia táctica y sostuvo el ritmo del partido con un alto porcentaje de pases acertados. Aunque no participó directamente en ningún gol, su capacidad para conservar la posesión bajo presión permitió al Madrid encerrar al PSV en su propio campo.

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Ataque

Yan Diomande: 7/10

Aunque no marcó, el extremo contribuyó positivamente al ataque con tres disparos a puerta y una gran ocasión creada para su equipo. También completó 19 pases en campo contrario, muestra de su vocación ofensiva y de su capacidad para influir en el juego cerca del área rival.

Kylian Mbappe: 9/10

El delantero francés fue letal cerca de la portería rival y marcó dos goles que dejaron el partido fuera del alcance del PSV. Anotó en el minuto 64 tras un pase de Guler y sumó el segundo en el 84, asistido por Brahim Diaz, en una demostración de movilidad y definición de primer nivel.

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Vinicius Junior: 8/10

Su presión constante sobre el lateral derecho del PSV acabó dando frutos cuando el partido se abrió. Vinicius asistió a Bellingham en el gol que puso al Madrid por delante y redondeó su actuación con un tanto propio en el minuto 87, para que el marcador reflejara el dominio madridista.

Suplentes y entrenador

Jude Bellingham: 8/10

Entró al descanso y transformó el partido. Marcó el decisivo segundo gol en el minuto 60 y asistió a Vinicius Junior en su tanto tardío. Sus llegadas en vertical y su energía de área a área fueron los motores de la remontada.

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Ibrahima Konate: 7/10

Entró al descanso y aportó la presencia física y la velocidad de recuperación que necesitaba la defensa central, lo que ayudó a frenar las opciones del PSV al contraataque.

Dean Huijsen: 6/10

El joven sustituyó a Ruediger al descanso y cumplió con su cometido sin complicaciones, contribuyendo a que el Madrid no encajara goles en la segunda parte.

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Eduardo Camavinga: 6/10

Entró por Guler en el minuto 70, aportó energía al centro del campo y vio una tarjeta amarilla en los últimos minutos por una falta táctica.

Brahim Diaz: 7/10

Dio la asistencia del segundo gol de Mbappe apenas cuatro minutos después de entrar al campo, demostrando su valor como revulsivo.

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Jose Mourinho: 8/10

Su decisiva triple sustitución al descanso marcó el punto de inflexión. Detectó la falta de movilidad y el riesgo que suponían las tarjetas para su once inicial. Sus ajustes tácticos propiciaron un vuelco de cuatro goles en la segunda parte.