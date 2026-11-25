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El Inter encadenó su tercera victoria en la Champions League, todas sin encajar goles, al derrotar 2-0 al Stuttgart en San Siro y situarse a un punto de los ocho primeros.

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El Stuttgart empezó llevando la iniciativa y Josep Martinez tuvo que despejar un disparo de Chris Fuhrich en el minuto 15. Después, el Inter tomó el control: Dennis Seimen detuvo a Djed Spence cuando este se había quedado solo ante él, Marcus Thuram remató al lateral de la red y Nicolo Barella golpeó la cara interior del poste con el exterior de la bota antes del descanso. Los visitantes pasaron más de media hora sin disparar.

El gol llegó al comienzo de la segunda parte, cuando un centro de Federico Dimarco golpeó en el brazo de Josha Vagnoman y el árbitro señaló penalti tras revisar la jugada en el VAR. Petar Sucic lanzó la pena máxima por el centro en el minuto 57. El Stuttgart estuvo cerca de responder cuando el balón rebotó en Yann Bisseck y casi acabó en su propia portería, pero Martinez se hizo con él. Lautaro Martinez, cinco minutos después de entrar, remató un pase de Dimarco y marcó con ayuda del poste en el minuto 74. El Inter terminó con 20 disparos y 2,68 goles esperados (xG), frente a los 13 disparos y 1,02 xG del Stuttgart.

Estas son las notas de GOAL a los jugadores del Inter...

Portero y defensa

Josep Martinez (7/10): Se mostró inseguro al salir a por un centro de Maximilian Mittelstadt en el minuto seis, pero después estuvo firme. Despejó el disparo de Fuhrich en el minuto 15, reaccionó rápido para hacerse con el balón tras el rebote en Bisseck en el 61 y salió de su portería para despejar de puños un centro de Deniz Undav en el tiempo añadido.

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Yann Bisseck (7/10):

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Tuvo protagonismo en las dos áreas. No logró despejar el balón antes de la primera ocasión de Fuhrich y casi lo desvió hacia su propia portería en el minuto 61, pero fue una amenaza a balón parado: prolongó un córner hacia Manuel Akanji en el 24, cabeceó fuera dos minutos después y puso a prueba a Seimen desde el borde del área. Completó 52 de sus 53 pases.

Manuel Akanji (7/10): Entró por Benjamin Pavard y ayudó a contener a Ermedin Demirovic, que no acertó entre los tres palos en ninguno de sus cuatro intentos. Falló desde cerca en el minuto 24, perdió el balón con facilidad en el 50 y vio la amarilla por derribar a Undav en el 78, pero hizo un gran bloqueo para frustrar a Bilal El Khannouss dentro del área en el minuto 83.

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Alessandro Bastoni (6/10): Se internó en el área del Stuttgart en el minuto cuatro y preparó un disparo lejano de Sucic en el 39, además de completar 42 de sus 44 pases. Se marchó lesionado dos minutos después.

Centrocampo

Djed Spence (7/10): Aportó velocidad al Inter por la derecha y encontró el desmarque interior de Barella en una jugada que acabó en córner. Debió abrir el marcador en el minuto 16 tras un pase de Francesco Pio Esposito que le dejó solo, pero Seimen cubrió bien los espacios mientras Mittelstadt regresaba en defensa.

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Nicolo Barella (8/10): El capitán generó cuatro ocasiones, sacó seis córneres y tuvo mala suerte al no marcar cuando su remate con el exterior de la bota golpeó la cara interior del poste en el minuto 43. También encontró a Dimarco en la jugada que desembocó en el penalti. Aleksandar Stankovic le sustituyó en el minuto 86.

Petar Sucic (8/10): Fue titular en lugar del lesionado Hakan Calhanoglu y mantuvo la calma para lanzar el penalti del minuto 57 por el centro. Completó 60 de sus 66 pases, más que nadie sobre el terreno de juego, aunque mandó muy por encima del larguero un disparo lejano en la primera parte.

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Henrikh Mkhitaryan (6/10): Movió el balón con criterio, pero le faltó precisión en momentos clave. No logró controlar un pase de Thuram en una posición prometedora en el minuto 30 y Nikolas Nartey le superó con un recorte hacia dentro nada más reanudarse el partido. Curtis Jones le sustituyó en el minuto 69.

Carlos Augusto (7/10): Reclamó un penalti que no fue señalado tras una prolongación de Esposito en el minuto 19. Su mejor trabajo llegó en defensa: se interpuso en un centro de Mittelstadt dirigido a Demirovic en el 66 y llegó a tiempo para desviar otro a córner en los últimos minutos.

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Ataque

Marcus Thuram (5/10): Una noche frustrante. Vio la amarilla en el minuto 13 por una entrada a destiempo sobre Mittelstadt, remató al lateral de la red desde un ángulo cerrado tras un pase impreciso de Finn Jeltsch y cabeceó alto y desviado desde cerca justo antes del descanso. Sí habilitó a Mkhitaryan en el minuto 30, pero perdió el balón seis veces. Lautaro le sustituyó en el 69.

Francesco Pio Esposito (7/10): Se quedó sin marcar por primera vez en seis partidos, pero participó mucho en el juego. Dejó solo a Spence en el minuto 16, preparó el disparo de Barella al poste, provocó una amarilla a Jeltsch y dejó pasar ante sí el pase de Dimarco para el gol de Lautaro. Andy Diouf le sustituyó en el minuto 86.

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Suplentes y entrenador

Federico Dimarco (8/10): Cambió el partido tras sustituir a Bastoni en el minuto 41. Creó dos ocasiones para Thuram antes del descanso, puso el centro que golpeó en el brazo de Vagnoman y dio lugar al penalti en el 54, obligó a Seimen a desviar por encima del larguero un disparo con efecto descendente en el 63 y asistió a Lautaro en su gol, su octava asistencia en la Champions League con el Inter.

Lautaro Martinez (7/10): De vuelta tras una lesión, entró por Thuram en el minuto 69 y solo necesitó cinco minutos para marcar con ayuda del poste izquierdo y sentenciar el partido. Se puso el brazalete tras la salida de Barella y Luca Jaquez bloqueó un potente disparo suyo con la izquierda en el tiempo añadido.

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Curtis Jones (6/10): Sustituyó a Mkhitaryan en el minuto 69 y completó sus siete pases mientras el Inter aseguraba la victoria.

Aleksandar Stankovic (N/A): Sustituyó a Barella en el minuto 86 y vio bloqueado un disparo desde fuera del área en el tiempo añadido.

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Andy Diouf (N/A): Entró por Esposito en el minuto 86 y preparó el disparo de Lautaro que fue bloqueado en el tiempo añadido.

Cristian Chivu (7/10): Su equipo fue inferior durante los primeros 15 minutos, pero después tomó el control. La entrada de Dimarco tras la salida de Bastoni resultó decisiva, su decisión de seguir confiando en Esposito dio sus frutos por la aportación del delantero en todas las facetas del juego y la entrada de Lautaro permitió cerrar el tercer partido consecutivo sin encajar goles en la Champions League.