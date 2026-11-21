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Claudio Giráldez, entrenador del Celta de Vigo, reconoció la dificultad del duelo que disputó su equipo ante el Real Madrid, pese a la derrota por 2-1 en la jornada 13 de LaLiga.

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Aseguró que su equipo estuvo cerca de llevarse un resultado positivo del Santiago Bernabéu, pero pagó caro la pérdida de control del balón en la segunda parte y no haber aprovechado las ocasiones de las que dispuso.

Giráldez habló en la rueda de prensa posterior al encuentro, de los detalles del duelo y de los motivos que llevaron a la derrota de su equipo en los últimos minutos. También se refirió al rendimiento de sus jugadores y a la influencia de los cambios del Real Madrid, además de dar su postura sobre las decisiones arbitrales y las protestas que se vivieron en el partido.

El entrenador del Celta de Vigo explicó que siente una mezcla de satisfacción y decepción, después de que sus jugadores firmaran un partido sólido ante un rival de la talla del Real Madrid, aunque no lograron mantener su ventaja hasta el final.

«Hay dos puntos de vista: puedes sentirte satisfecho porque el Real Madrid marcó un gol tardío y estaba luchando por seguir vivo en el partido, pero eso no basta», declaró, y señaló que su equipo perdió el balón de muy mala manera durante la segunda parte.

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Giráldez añadió que su equipo podría haber mantenido la ventaja de no ser por el bajón en el control del balón, y destacó que Thibaut Courtois salvó al Real Madrid con una parada importante antes del gol del empate.

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Asimismo, consideró que el banquillo del conjunto blanco marcó la diferencia en el duelo, ya que los cambios lograron dar un nuevo impulso ofensivo al equipo local, aunque el Celta no les permitió generar muchas ocasiones.

Sobre las protestas relacionadas con el arbitraje, Giráldez rehusó entrar en los detalles de las decisiones polémicas y subrayó su respeto por los árbitros, pese a que pueden cometer errores durante los partidos. «No es fácil arbitrar. Les tengo el máximo respeto, hay cosas en las que aciertan y otras en las que se equivocan, y no voy a comentar nada más», afirmó, limitándose a ese comentario sin lanzar acusaciones directas.

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El técnico habló de su plan para enfrentarse al Real Madrid y explicó que su cuerpo técnico identificó los puntos débiles del conjunto blanco y logró organizar bien la presión baja, aunque admitió que sus jugadores no tuvieron la valentía suficiente en la presión alta y que el desarrollo del partido en la segunda parte les afectó mucho.

Señaló que su equipo lanzó ataques continuos, aunque disponía de tiempo suficiente para gestionar mejor el encuentro, y aseguró que un segundo gol le habría dado una gran ventaja.

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Giráldez también aludió a la dificultad de contener el potencial ofensivo del Real Madrid, sobre todo en las jugadas a balón parado. Explicó que sus jugadores, en ocasiones, no estuvieron del todo concentrados mentalmente para aprovechar los espacios disponibles, y que dar bien tres o cuatro pases habría bastado para tener una oportunidad de marcar.