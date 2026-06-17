«No tiene sentido»... Un exárbitro compara dos jugadas de Messi y un jugador sudafricano

La polémica por la jugada de Lionel Messi e Issa Mandi en el Argentina-Argelia del Mundial 2026 sigue viva. El exárbitro inglés Mark Halsey cree que el capitán argentino merecía la roja directa.

Aunque Messi acaparó la atención con su hat-trick en la victoria 3-0 de Argentina en la primera jornada, los comentarios también apuntaron a una dura entrada sobre Mandi en la primera parte.

En una jugada en la que Messi disputaba el balón, los tacos de sus botas rozaron la pierna del defensa argelino por detrás, derribándolo.

El árbitro polaco Szymon Marciniak pitó falta pero no mostró tarjeta, y el VAR no intervino.

«La seguridad del jugador estaba en peligro».

En declaraciones al diario británico «The Sun», Halsey afirmó que Messi tuvo mucha suerte de no ser expulsado.

El exárbitro inglés afirmó: «Marciniak estaba en una posición excelente y dirigió bien el partido, pero al revisar la jugada veo que Messi puso en peligro la integridad física de Issa Mandi».

Y añadió: «El balón no estaba a una distancia que permitiera jugarlo, por lo que no puede considerarse una falta violenta en la lucha por el balón, sino una entrada violenta aislada, ya que se trató de una pisada clara. Me sorprendió mucho que el árbitro no solicitara a la tecnología de vídeo que revisara la jugada».

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Comparación con otro caso del Mundial

Halsey recordó el partido inaugural México-Sudáfrica, cuando el vídeo revisó una acción sobre Thimba Zwane.

“En el México-Sudáfrica se revisó la acción de Themba Zwane por posible conducta violenta; a mi juicio, ni siquiera merecía esa intervención”, añadió.

Y añadió: «Lo curioso es que intervinieron allí y no aquí; no tiene sentido».

Pide a Colina una explicación.

Halsey no solo criticó la decisión, sino que exigió al presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, Pierluigi Collina, una explicación oficial.

Añadió: «La clave es si esa entrada puso en riesgo la integridad del jugador; para mí, la respuesta es sí».

Y añadió: «Cualquier futbolista sabe que un pase con los tacos sobre la pantorrilla de esa manera puede provocar una lesión que mantenga al jugador fuera de juego durante mucho tiempo».

Por eso creo que merecía la roja, sea quien sea el jugador. Espero la explicación de Colina cuando los árbitros se pronuncien».