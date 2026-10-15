Diego Pugno está feliz de ser jugador del Ajax, aunque el delantero italiano se pregunta cómo demonios Jordi Cruyff dio con él, según se desprende de una entrevista con Ajax Life.

El pasado verano, el Ajax incorporó a Pugno como cedido procedente de la Juventus. El club de Ámsterdam se reservó una opción de compra por el delantero italiano.

El delantero de 20 años nunca esperó fichar por el Ajax en verano. «Mi representante también se quedó sorprendido. Yo tampoco había encadenado una serie de buenos partidos. No tengo ni idea de cómo el Ajax dio conmigo», afirma.

«Aun así, me alegré muchísimo cuando llamó el Ajax. Supe de inmediato, al cien por cien, que quería ir allí. No es que siguiera de cerca la Eredivisie, pero todo el mundo conoce a este club», continúa.

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Pugno recuerda especialmente la temporada 2018/19, cuando el Ajax de Erik ten Hag alcanzó las semifinales de la Champions League. «Mi generación conoce muy bien aquella temporada, también porque eliminaron de forma sensacional a mi club, la Juventus…»

Hasta ahora, Pugno ha disputado nueve partidos con el Jong Ajax, en los que ha marcado cinco goles y dado dos asistencias.