El derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid vivió tensión dentro y fuera del terreno de juego. El palco presidencial del estadio Metropolitano fue escenario de una imagen muy llamativa, después de que Enrique Riquelme, quien hace apenas tres meses se presentó a las elecciones a la presidencia del Real Madrid en un intento de desbancar a Florentino Pérez, apareciera en el palco presidencial del Atlético de Madrid durante el partido.

Según reveló el periodista Paco González en el programa "Tiempo de Juego" de la Cadena COPE, y recogió el diario Sport, la presencia del empresario no fue del agrado de Florentino Pérez, quien no entendió el motivo de la invitación cursada, según el relato del periodista, que habló durante la emisión del gran enfado que sintió el presidente del Real Madrid al encontrar a Riquelme en el palco del club madrileño.

La presencia de Riquelme no fue en absoluto ordinaria, pues es el único rival al que se enfrentó Florentino Pérez en las elecciones a la presidencia del Real Madrid celebradas el pasado junio. El empresario presentó su candidatura, protagonizó una intensa campaña electoral y planteó un proyecto alternativo al del actual presidente, antes de que Florentino resolviera las elecciones a su favor, con lo que Riquelme reconoció la victoria de su rival.

La imagen adquirió aún más significado si se atiende a lo ocurrido durante la campaña electoral, ya que Riquelme dirigió duras críticas a algunas decisiones de Florentino Pérez y defendió un proyecto diferente para la gestión del club.

Llegó incluso a asegurar que, en caso de convertirse en presidente del Real Madrid, Rodri y Erling Haaland vestirían la camiseta del equipo, además de plantear el nombre de Raúl González para asumir el cargo de director deportivo.

Pocos meses después de aquella batalla electoral, la aparición de Riquelme en el palco del Atlético de Madrid durante el derbi despertó un interés especial y, según la información revelada por Paco González, su presencia también provocó un gran enfado en Florentino Pérez.

Los acontecimientos del partido complicaron aún más el panorama para el presidente del Real Madrid, después de que el derbi terminara con la derrota de su equipo, ya que el Atlético de Madrid logró la victoria por 2-1.

El Atlético marcó sus dos goles por medio de Grimaldo y Jonathan David, mientras que Antonio Rüdiger logró recortar distancias en los minutos finales.

El enfado del Real Madrid no se limitó al resultado, pues el club también salió muy molesto con la actuación del árbitro Ortiz Arias, ante la polémica que suscitaron algunas decisiones arbitrales durante el partido.