«No es un escándalo»: análisis español de las jugadas polémicas del Egipto-Argentina

La polémica sobre el arbitraje de François Léticier en el Egipto-Argentina (3-2) de octavos del Mundial 2026 sigue viva.

La plataforma española «Archivo Far», especializada en arbitraje, asegura que su labor no fue perfecta, pero rechaza tildarla de «escándalo» o «robo», como afirmó el seleccionador egipcio, Hossam Hassan.

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El informe repasó los errores del árbitro durante el partido y señaló: «En la primera parte, no le sacó tarjeta amarilla a Cristian Romero por una falta táctica bastante clara, del tipo que se sanciona con tarjeta. Un error leve. También omitió amonestar a Nahuel Molina por intentar dar una bofetada al rival en una jugada a balón parado; no fue agresión, sino un golpe para frenar el avance».

Y añadió: «Pero no culpo a Letexier: la responsabilidad es del cuarto árbitro, que lo vio de frente. El colegiado principal tenía la espalda vuelta y no pudo apreciarlo. Fue un fallo del equipo arbitral, no suyo».

Su gran error llegó en la segunda parte: Salah presionaba a Paredes, hubo un ligero contacto y el argentino se dejó caer. Laitixier se lo creyó y pitó falta, cortando un ataque prometedor. Ahí erró: con un jugador en carrera y solo Lisandro Martínez cerca, debió aplicar la ventaja y dejar que la jugada siguiera».

La polémica

El informe de «Archivo VAR» añadía: «Ahora, lo interesante. Las jugadas que encendieron la mecha las resolvió bien Letexier tras consultar el VAR, aunque eso le resta puntos. Primero, un penalti claro sobre Tagliafico que señaló sin dudar».

Después anuló correctamente el gol de Egipto tras pisar Attia el pie de apoyo de Lisandro Martínez. Lo primero: pisar ligeramente no implica que no sea falta; una pisada ligera puede impedir levantar el pie, hacerte perder el balón y quedarte clavado».

Es como un toque de rodilla en el talón de un rival en carrera: mínimo, pero falta. Lo importante es el efecto: Lisandro se queda y Egipto recupera y anota. Segundo: se dice que «no es la misma fase del ataque». Sí lo es: la falta ocurrió en el 57:33 y el gol en el 57:50, solo 17 segundos después. Una jugada vertical, unos pases y a la red».

El informe añadía: «Hemos visto revisiones de goles con 35 o 40 segundos entre ambas jugadas; aquí son 17 segundos y en línea recta. Que Argentina estuviera agrupada en el campo no importa: no lo estaba en la zona en la que Egipto recuperó el balón y partió al ataque. La misma jugada, acción revisable y correcta intervención de Jérôme Brissard desde el VAR. Nada más».

¿Dos penaltis?

Y añadió: «Tercero, los dos penaltis que Egipto reclamó antes del tercer gol (el de Enzo). El primero fue un ligero agarre de Mac Allister a Hamdi Fathi. Argentina tuvo suerte, pues si el balón hubiera quedado en zona de disputa se habría sancionado. Pero cayó a los pies de Romero, que despejó con facilidad a unos 4 metros; sin posibilidad de revisión».

Y añadió: «Contacto entre Julián Álvarez y Salah. Julián toca el balón primero y lo saca, y el contacto se produce después, cuando el balón ya está fuera de juego. Eso no fue en absoluto un penalti. Comparar esta jugada con la de Lisandro, como han hecho algunos, es no entender que son dos situaciones totalmente opuestas».

Un detalle elocuente: cuando Hossam Hassan cruzó los brazos —señal oficial de la FIFA contra el racismo—, Léticier lo detuvo, le explicó la situación y le mostró la tarjeta amarilla. El egipcio bajó los brazos, señal de que entendió la situación y no se dejó llevar por la emoción».

El informe concluía: «¿Es un arbitraje del que enorgullecerse? No. Es un éxito logrado con dificultad, pero un éxito al fin y al cabo. Las acusaciones de manipulación y las teorías de la conspiración que rodean a este partido no se sostienen ante el reglamento. Este Mundial ha sido testigo de auténticos escándalos arbitrales, de esos que causan daño. Pero el Argentina-Egipto no es uno de ellos. Ni mucho menos».