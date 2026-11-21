El Real Madrid tiene un auténtico tesoro con Kylian Mbappé en sus filas, ya que el jugador francés es uno de los atacantes más influyentes del mundo y supera cada temporada la barrera de las 40 participaciones en gol con una facilidad y una regularidad asombrosas.
Según el diario español «Marca», las cifras de Mbappé con el Real Madrid reflejan esa enorme influencia: marcó 44 goles, dio cuatro asistencias y provocó 4 penaltis en su primera temporada con la camiseta blanca.
La estrella francesa siguió brillando la temporada pasada con 42 goles, 3 asistencias y otros 4 penaltis provocados, mientras que en el presente curso suma 17 goles, 3 asistencias y dos penaltis provocados.
La influencia ofensiva del delantero francés es enorme, pero la otra buena noticia en el Real Madrid es que el equipo no disfruta de un solo Mbappé, sino de «dos».
El trío formado por Arda Güler, Jude Bellingham y Diomande reproduce el asombroso poderío ofensivo que aporta Kylian, en una ecuación de tres contra uno que da como resultado un rendimiento ofensivo similar al que firma Mbappé en solitario.
Si el dorsal 10 ya acumula 22 participaciones en gol con el Real Madrid esta temporada, sus tres compañeros han alcanzado entre todos las 24.
Es una buena noticia para el técnico José Mourinho, ya que, de alguna manera, alivia la inevitable dependencia del equipo de un jugador tan decisivo ante la portería.
El trío supera por un estrecho margen la producción ofensiva de la estrella madridista: Güler ha marcado 5 goles y ha dado 5 asistencias, Bellingham suma 5 goles y 4 asistencias, y Diomande ha anotado 4 goles y ha dado una asistencia.
De este modo, el trío se convierte en 3 armas de enorme importancia en el ataque del conjunto blanco, que disfruta con ellos de «otro Mbappé» sobre el terreno de juego.
Una pegada que lo acerca al Barcelona
Las dos «versiones» de Mbappé con las que juega el Real Madrid han sido un factor decisivo en la racha de ocho victorias consecutivas del equipo.
El conjunto blanco ha elevado claramente su potencial ofensivo, en consonancia con lo que se espera de un equipo repleto de jugadores con gran influencia en ataque.
Durante esta magnífica racha, el Real Madrid ha marcado 24 goles, a un promedio de 3 por partido, por encima de los 20 que firmó en los primeros 8 partidos de la temporada.
Este registro goleador del último mes acerca al equipo a la cifra del Barcelona, que marcó 26 goles en el mismo periodo.
En cambio, el promedio goleador del conjunto catalán ha descendido, después de que el equipo de Hansi Flick hubiera firmado la asombrosa cifra de 36 goles en los primeros 8 partidos de la temporada, a una media de 4,5 goles por encuentro.
Ver perfil del autor
Comencé mi trayectoria en el mundo del periodismo en 2012 a través del periódico egipcio Al Tahrir, donde inicialmente me especialicé en política local antes de orientarme hacia el ámbito deportivo a partir de 2014, también en Al Tahrir. Posteriormente, pasé a escribir para los diarios Al Fariq y Al Maqal.
Tras especializarme en la cobertura del fútbol local en Egipto, inicié mi camino en el fútbol internacional a través de Al Ain Sports en 2018 durante seis meses, antes de cumplir el sueño de unirme al equipo de Kooora, el mayor sitio deportivo a nivel mundial, para continuar persiguiendo mi pasión por el fútbol europeo desde los inicios de este siglo.
Siento pasión por el fútbol internacional desde el Mundial de 1998, pero mi verdadera historia de amor con el fútbol europeo comenzó con el seguimiento de la Liga de Campeones a principios de este siglo, lo que me llevó a vincularme especialmente con el fútbol italiano, en particular con el AC Milan, club al que decidí apoyar sin dudarlo desde el primer partido que vi. A pesar de haber admirado en algunas etapas de mi juventud a equipos como Arsenal, Barcelona y Manchester United, el conjunto rossonero ha ocupado un lugar especial en mi corazón hasta el día de hoy.
Estoy especializado en la traducción de noticias internacionales, lo que alimenta mi pasión por seguir los entresijos de los fichajes y los acontecimientos ocultos dentro de los vestuarios que publican los medios internacionales.
En cuanto a mi once ideal histórico, coloco a Gianluigi Buffon en la portería. Por delante, una línea defensiva compuesta por Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta y Cafú. En el centro del campo, confío en el trío formado por Clarence Seedorf, Luka Modrić y Zinedine Zidane. En ataque, incluyo a mi leyenda Ricardo Kaká junto a Ronaldinho y Zlatan Ibrahimović.
Durante mi trabajo en Kooora, he publicado numerosos reportajes, historias y análisis, entre los que destacan:
Luka Modrić: el guerrero que se negó a jugar a medias
Rodrygo: de niño de la remontada a hombre enigmático en el proyecto de Alonso
Kroos: el presente ausente en el Mundial de Clubes
Historia de Kooora: la sorpresa de Cristiano Ronaldo que llenó de entusiasmo a Ferguson