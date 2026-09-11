No es el Barcelona: Mbappé elige al equipo al que el Madrid necesita superar

El francés Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, señaló al principal rival del conjunto blanco en la Liga de Campeones de Europa.

Mbappé, en una entrevista concedida al diario francés "L'Équipe", fue preguntado por las dos conquistas de la Liga de Campeones del Saint-Germain sin él y por el hecho de que el Real Madrid no haya ganado el título tras su fichaje, y respondió: "Lo interpreto como que 2 + 2 son 4 (lo que significa que es algo claro y sencillo). Ellos ganaron, y no podemos restarle mérito a eso, y los felicito. Construyeron sus triunfos y lograron conquistar un segundo título consecutivo, y eso es algo excepcional".

Y añadió: "París es el equipo al que hay que superar. Y nosotros, el Real Madrid, y todos los demás equipos, entramos en la competición con el objetivo de destronar al equipo que ganó dos veces. Con Luis Enrique llegamos a las semifinales en mi último año. Simplemente fue un nuevo ciclo para ellos".

Sobre liderar a la selección de Francia, Mbappé dijo: "Eso me ha permitido crecer como individuo dentro de un grupo. En la selección, siempre fui la persona a la que los demás miraban. En cambio, como capitán, eres tú quien tiene que mirar a los demás. Requiere mucha energía, pero también me da un gran placer. Intento hacerlo de la mejor manera posible".

Y acerca de Zinedine Zidane, la estrella francesa comentó: "Zidane es Zidane. Representa mucho para los franceses. Es la leyenda, y el Zizou nacional. Es la elegancia y la grandeza. Hizo historia con la selección como jugador. Y tiene momentos muy icónicos. Quizá sea el jugador más representativo de la selección francesa. Es uno de los jugadores que han atravesado generaciones, y ha hecho historia en el fútbol francés de una manera imborrable".

Sobre si había hablado con Zidane, la estrella del Real Madrid aclaró: "No. Tendremos todo el tiempo del mundo para hablar".



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