«No dejar ninguna excusa»: lo que hizo Mourinho desconcierta los preparativos del Clásico

El periodista español Roberto Gómez generó controversia en torno a la designación del árbitro para el esperado Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid, después de revelar que Hernández Hernández, quien inicialmente era el candidato para dirigir el encuentro, no asumirá la tarea, apuntando a que las objeciones del entrenador portugués José Mourinho estarían detrás del cambio de planes.

Gómez señaló, durante su aparición en el programa "La Tribu" de "Radio Marca", que el comité de árbitros se inclinaba por elegir a Hernández Hernández, antes de dar marcha atrás en esa opción, tras la polémica que provocó la revelación anticipada del nombre del árbitro probable para el partido.

Y cuando Raúl Varela le preguntó si el cambio en la designación estaba relacionado con las objeciones de Mourinho, Gómez respondió afirmativamente, explicando que el entrenador portugués expresó en dos ocasiones su extrañeza por conocer el nombre del árbitro mucho antes de la fecha del partido.

El periodista añadió que la intención inicial era recurrir a un árbitro con experiencia en el Mundial, indicando que Hernández Hernández era el candidato más destacado, antes de que cambiaran los cálculos.

Gómez continuó señalando que las partes implicadas no quieren darle a Mourinho una oportunidad adicional para escalar sus objeciones, diciendo: "Lo que no quieren es darle a Mourinho ninguna excusa", en alusión a la sensibilidad del asunto arbitral antes del esperado encuentro.

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Y pese a hablar de la exclusión de Hernández Hernández de los cálculos, Gómez no reveló la identidad del árbitro alternativo, limitándose a plantear los nombres de Alberola Rojas y Sánchez Martínez entre las posibilidades, sin confirmar ninguno de ellos.

La polémica del enfrentamiento entre el Real y el Sevilla

Gómez abordó también la controversia arbitral que acompañó al enfrentamiento entre el Real Madrid y el Sevilla, y la reunión prevista entre Fran Soto y los representantes del club andaluz para discutir las decisiones polémicas en el estadio Santiago Bernabéu.

El periodista puso en duda la utilidad de la reunión, cuestionando el grado de transparencia que podría aportar, y también rechazó la idea de que el presidente del comité de árbitros esté obligado a dar explicaciones personales de cada decisión arbitral, al tiempo que subrayó la importancia de facilitar las imágenes a los clubes y aclarar los casos más polémicos.

Gómez señaló que la expulsión de Arda Güler, de haberse producido con el marcador indicando empate a cero en el minuto 25, podría haber cambiado el rumbo del partido, pero rechazó reducir los resultados de los equipos únicamente a las decisiones arbitrales.

Asimismo, defendió el trabajo de los realizadores de la transmisión televisiva, explicando que seguir el balón sigue siendo la prioridad durante la retransmisión de los partidos, y que las cámaras no siempre están orientadas hacia los sucesos alejados del desarrollo del juego.