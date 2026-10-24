No deja de generar polémica: Neymar sorprende a la afición del Barcelona

Los aficionados del Barcelona todavía recuerdan con nostalgia la etapa que vivieron bajo el mando de Luis Enrique y el célebre tridente MSN que les ayudó a conquistar el triplete.

Pero, fiel a su costumbre de generar polémica, Neymar Jr sorprendió a los aficionados del Barcelona al hablar sobre la comparación entre sus etapas en el Barsa y el Paris Saint-Germain.

Y pese a haber disfrutado de algunos de los momentos más inolvidables del mundo del fútbol junto a Lionel Messi y Luis Suárez en el Camp Nou, Neymar prefirió su etapa en Francia.

Durante una conversación con el creador de contenido Davo Xeneize, recogida por el diario Sport, Neymar explicó por qué considera que su rendimiento individual en el Paris Saint-Germain fue mejor que el que tuvo en el Barcelona durante sus cuatro temporadas con la camiseta blaugrana.

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Neymar afirmó: "Sé que la gente recuerda mi etapa en el Barcelona con el MSN, pero como jugador prefiero mi etapa en París, donde me sentí fuerte, rápido e inteligente".

En el Barcelona, Neymar formó el legendario tridente ofensivo MSN con Messi y Suárez, lo que ayudó a los catalanes a conquistar la Liga de Campeones en 2015 bajo el mando de Luis Enrique.

Sus cuatro temporadas en el club también afianzaron su estatus como uno de los delanteros más creativos de Europa, y quizás el mejor después de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Durante esa misma entrevista, Neymar insinuó su deseo de dedicarse por completo al descanso tras su retirada, a la vez que aseguró que no es aficionado a ver partidos de fútbol.