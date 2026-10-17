Neymar zanja la polémica: este es el mejor jugador del mundo

El brasileño Neymar da Silva, estrella del Santos, expresó su apoyo a Lamine Yamal en la carrera por el Balón de Oro de este año.

Según el diario español "Marca", Neymar publicó una imagen en sus cuentas de redes sociales y lanzó un mensaje claro en el que afirmó: "Lamine Yamal es el mejor jugador del mundo".

El jugador del Santos compartió una imagen de las plataformas "Score 90" y "Sofascore", que incluía una comparación entre dos temporadas excepcionales, la del astro brasileño y la de la joven perla, para concluir que Lamine Yamal es el mejor jugador del planeta.

La imagen mostraba las estadísticas de Neymar con el Paris Saint-Germain durante la temporada 2017-2018, cuando marcó 25 goles y dio 16 asistencias en 27 partidos.

En contraste, la comparación incluía los números de Lamine Yamal, que anotó 8 goles y repartió 9 asistencias en sus primeros 10 partidos con el Barcelona en la presente temporada.

De este modo, la estrella del Barcelona recibe un nuevo respaldo en su intento de conquistar el prestigioso Balón de Oro, cuyo ganador se dará a conocer el próximo 25 de octubre en Londres.

Este apoyo llega de un amigo cercano, ya que ambos futbolistas mantienen una buena relación de amistad desde que pasaron juntos unas vacaciones en Brasil en 2025.



