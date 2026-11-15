Neymar, en el aire: el Bayern fija el precio de Olise

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La estrella francesa Michael Olise, extremo del Bayern Munich, se ha convertido en uno de los nombres más destacados que podría encender el mercado de fichajes durante el próximo período, ante el creciente interés por hacerse con sus servicios, mientras el club alemán se aferra a su joven estrella y fija una enorme cifra económica para desprenderse de él, lo que podría convertirlo en el protagonista del traspaso más caro en la historia del fútbol.

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La estrella francesa Michael Olise, extremo del Bayern Múnich, se ha convertido en uno de los nombres más destacados que podrían encender el mercado de fichajes durante el próximo periodo, en medio del creciente interés por hacerse con sus servicios y ante la firmeza del club alemán en retener a su joven estrella, para quien ha fijado una enorme compensación económica a cambio de dejarlo marchar, cifra que podría convertirlo en el protagonista de la operación más cara de la historia del fútbol.

El diario español "As", en un informe del periodista José Félix Díaz, reveló que el Bayern Múnich valora en unos 300 millones de euros la salida de Olise, pese a que algunas estimaciones apuntan a la posibilidad de iniciar las negociaciones a partir de una cifra cercana a los 200 millones de euros.

En caso de que la operación alcance la cifra que exige el club bávaro, superaría con amplio margen el récord registrado a nombre del brasileño Neymar, cuando se trasladó del Barcelona al París Saint-Germain por 222 millones de euros en el verano de 2017, lo que convertiría la operación de Olise en la más cara de la historia del fútbol, con una diferencia de 78 millones de euros respecto al histórico fichaje de la estrella brasileña.

El Real Madrid observa: el talento de Olise seduce a los grandes

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El Real Madrid destaca como uno de los principales interesados en hacerse con los servicios del extremo francés, ante la admiración de los responsables del club blanco por su potencial, especialmente tras la notable actuación que ofreció frente al equipo español en el estadio Santiago Bernabéu, lo que reforzó el interés por su nombre dentro de los despachos del club.

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El interés del Real Madrid por el jugador ha vuelto a cobrar fuerza en los últimos tiempos, ya que informes periodísticos señalaron que el club sigue vigilando su situación, con la posibilidad de moverse para ficharlo el próximo verano, pese a la dificultad de convencer al Bayern de desprenderse de uno de los elementos más importantes de su proyecto deportivo.

El Real Madrid había emitido un comunicado oficial el pasado junio, en el que negó la existencia de cualquier contacto directo o indirecto con Olise o sus representantes en relación con su contratación, al tiempo que afirmó su respeto por la relación institucional que lo une al Bayern Múnich.

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Sin embargo, eso no impidió que continuaran las especulaciones sobre la posibilidad de que el club blanco vuelva a entrar en la pugna por el jugador, especialmente ante los informes que hablan de su interés continuo en ficharlo.

El Bayern se aferra a su estrella pese al estancamiento de las negociaciones de renovación

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Según "As", la dirección del Bayern Múnich ha enviado señales contradictorias sobre el futuro de Olise durante las últimas semanas, ante la falta de un acuerdo para mejorar y ampliar su contrato, pese a que está vinculado al club hasta el 30 de junio de 2029.

Uli Hoeness, presidente de honor del club bávaro, aseguró que la dirección no siente preocupación por la situación actual, al declarar: "Llegará el momento adecuado para alcanzar un nuevo acuerdo; todavía le quedan dos años de contrato".

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El Bayern había fichado a Olise procedente del Crystal Palace en el verano de 2024 por 53 millones de euros, pero el valor de mercado del jugador se disparó de forma extraordinaria tras el destacado nivel que mostró con la camiseta del equipo alemán.

La paradoja apunta a que el club que pagó 53 millones de euros por hacerse con sus servicios hace dos años, habla ahora de 300 millones de euros a cambio de permitir su salida, en un salto que refleja la magnitud de la valoración de la que goza el jugador dentro del club.

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Un talento excepcional y una personalidad que genera interrogantes

El informe de "As" no se limitó al aspecto deportivo, ya que señaló que algunas direcciones deportivas de clubes europeos elaboran informes separados sobre Olise: uno aborda su excepcional potencial técnico, y el otro se centra en su personalidad reservada y su forma, a veces poco habitual, de relacionarse.

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Max Eberl, director deportivo del Bayern y principal artífice de su fichaje, reconoció que el jugador posee una personalidad particular, señalando que anteriormente pasó por varias academias inglesas y que las dificultades que atravesó quizá contribuyeron a forjar su carácter.

Asimismo, sus escuetas respuestas tras el partido entre el Bayern y el Bodø ante la cadena "DAZN" llamaron la atención de los medios de comunicación, hasta el punto de que el club bávaro presentó una disculpa pública por la entrevista.

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En cuanto al valor de mercado, Olise ocupa el cuarto puesto a nivel mundial según las estimaciones de Transfermarkt, con un valor de 180 millones de euros, por detrás de Lamine Yamal, Erling Haaland y Kylian Mbappé, y por delante de Jude Bellingham.

Entre su talento excepcional y su particular personalidad, parece que el futuro de Olise será uno de los asuntos más destacados sobre la mesa en el próximo mercado de fichajes, pero lo cierto es que lograr su firma no será una tarea sencilla, ante las enormes exigencias económicas del Bayern, que podrían poner el récord del traspaso de Neymar ante una amenaza real.