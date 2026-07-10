Neymar aparece en silla de ruedas tras la pesadilla del Mundial

Días después de la goleada de Noruega a Brasil en el Mundial, Neymar reemplazó su triste despedida de la selección con un paseo polémico en Universal Orlando.

Días después de la polémica eliminación de Brasil en el Mundial 2026 a manos de Noruega, se le vio conduciendo un patinete eléctrico adaptado para personas con discapacidad dentro del complejo de Universal Orlando (Florida).

En unas imágenes calificadas de «extrañas», el exjugador del Barcelona apareció con pantalones cortos grises, camiseta blanca y negra, gorra y gafas de sol, mientras daba vueltas en el vehículo eléctrico rodeado de agentes de seguridad.

Según «The Sun», un testigo dijo: «Al principio nadie se dio cuenta de que era él, pero luego la gente se agolpó a su alrededor. No sé por qué iba en el scooter eléctrico, pero hacía mucho calor».

El testigo añadió: «Nos dimos cuenta de que estaba allí cuando estábamos en un restaurante en otra zona del parque; luego oímos a uno de los guardias de seguridad decir que era Neymar, así que nos dirigimos a esa otra zona del parque. Al pasar por allí, pensaron que éramos del personal de seguridad, así que nos quedamos relativamente cerca».

Estas imágenes se producen pocos días después de que Neymar, de 34 años, anunciara su retirada de la selección tras la sorprendente eliminación de Brasil ante Noruega, en un partido que dará a esta última la oportunidad de enfrentarse a Inglaterra en cuartos de final.