Neuer: el gol del Augsburgo fue un error ridículo mío

Manuel Neuer, portero del Bayern Múnich, admitió su responsabilidad en el tempranero gol que encajó su equipo frente a su anfitrión, el Augsburgo, apenas 8 segundos después del pitido inicial, en el partido que terminó con empate (2-2) este sábado, en la quinta jornada de la Bundesliga, en el estadio "WWK Arena".

Neuer declaró, en unas declaraciones a la prensa tras el encuentro: "Fue un error estúpido por mi parte. Debí haber puesto el balón en mi pie izquierdo, porque había dos jugadores presionándome por el lado derecho. Luego intenté encontrar una solución. Pero, simplemente, debí haber tomado una decisión diferente".

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Y añadió: "Después del gol, lo primero que tenía que hacer era recomponerme, respirar hondo y olvidarme del asunto. Por supuesto, todavía había mucha esperanza, porque era apenas el primer minuto. Aún teníamos la oportunidad de darle la vuelta al partido".

Y continuó: "Tuvimos ocasiones, pero por desgracia no supimos aprovecharlas. También tuvimos algo de mala suerte en algunas decisiones ajustadas de fuera de juego. Es un partido como la mayoría de nosotros no había vivido antes. Fue muy extraño marcar esa cantidad de goles y que luego fueran anulados".

Neuer había fallado en el control de un balón que le devolvió Luis Díaz, justo después del saque inicial, para que llegara a Rubén Vargas, quien marcó a puerta vacía el gol más rápido en la historia de la Bundesliga, superando el récord anterior de 9 segundos, en poder de Kevin Volland y Karim Bellarabi.

Y, paradójicamente, el gol de Volland también llegó en la portería de Neuer en 2015.

Ismaël Saibari logró el empate para el Bayern en el minuto 55, antes de que Rodrigo Ribeiro devolviera la ventaja al Augsburgo en el minuto 64, y después el suplente Nathanael Brown igualara el marcador en el minuto 80.

Con este empate, el Bayern desperdició la oportunidad de arrebatar el liderato de la liga, quedándose segundo con 11 puntos, a dos del Borussia Dortmund, líder.



