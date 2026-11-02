Nadie se salva: Mbappé logra lo imposible con un récord en LaLiga

Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, sigue escribiendo la historia con letras de oro en España, después de reforzar un récord sin precedentes que confirma que es el delantero más temido de la Liga española.

El diario español "Marca" reveló que la estrella francesa logró mantener su excepcional registro perfecto, al marcar un gol ante cada rival al que se ha enfrentado en LaLiga desde su llegada al Real Madrid.

El nuevo capítulo de esta hazaña llegó frente al Racing de Santander, el vigesimocuarto equipo al que se enfrenta Mbappé en la Liga española y, como de costumbre en las grandes citas y bajo presión, el francés no tardó en dejar su huella, añadiendo el nombre del conjunto cántabro a su larga lista de víctimas, confirmando que no hay equipo en Primera División capaz de resistir ante su mortífero instinto goleador.

El gol decisivo llegó de forma dramática, pues tras una polémica decisión arbitral que sancionó un penalti a favor del conjunto merengue, Mbappé se presentó con confianza y engañó al portero con un disparo imparable, otorgando a su equipo la ventaja por 1-0.

Con este gol, Mbappé ha mantenido su registro perfecto del 100 % ante todos sus rivales en LaLiga, una hazaña a la que ya se había acercado tras marcar un doblete en las porterías del Málaga y el Elche.

Y no parece que el francés tenga intención de detenerse aquí, ya que aspira a reforzar este récord en el periodo previo a la Navidad, cuando se enfrente al Deportivo, que será la siguiente prueba en su camino hacia la inmortalidad.

Esta hazaña llega en un momento en el que Mbappé se sitúa en lo más alto de la tabla de goleadores de la Liga española y en la pugna por la Bota de Oro europea, con un total de 15 goles esta temporada, de los cuales 12 han sido en LaLiga.

En total, Mbappé ha alcanzado los 68 goles con la camiseta del Real Madrid en 76 partidos de Liga, habiendo hecho temblar las redes de todos los equipos a los que se ha enfrentado sin excepción.