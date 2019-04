Nadie se puede sentar a comer en la mesa del Barça de Messi

Los azulgrana van a por su octava Liga en once temporadas

Ni los anticulés más recalcitrantes podrían negar la mayor. Desde que Lionel Messi irrumpió en el fútbol nacional, el ha invertido el ciclo ganador de la competición. El argentino lleva 15 años en la primera plantilla blaugrana y va camino del que será su décimo entorchado liguero. Una barbaridad de registro. Y es que, con Messi en pleno vuelo, el Barça ha logrado desbancar al como equipo hegemónico de la Liga, consiguiendo ocho títulos de los últimos once en juego. La Liga, salvo hecatombe histórica, está en la mano del Barcelona.

El dominio blaugrana es realmente aplastante en la competición española en la última década, pero es que ahora los aficionados culés tienen licencia para soñar con una temporada histórica. Con Messi lanzado, muchos consideran que el tercer "triplete" de la historia del club, algo realmente difícil de conseguir, es posible. Esa conquista, que sólo ha sido capaz de hacerla el propio Barcelona en los últimos años, es el gran objetivo del club. Valverde ha anunciado que van "a por las tres competiciones" y el equipo parece capaz de lograrlo.

Tras lograrlo en 2009 y 2015, el Barcelona tiene ante sí una oportunidad histórica de conseguir otro "triplete". Virtual campeón de Liga y finalista de Copa - se las verá con el el próximo 25 de mayo en -, el Barcelona ahora vela armas de cara a eliminar al Manchester United, su rival europeo en cuartos de final. Messi y compañía irán a con la intención de asaltar Old Trafford y llegan con la confianza por las nubes, después de ganar al y dejar la Liga prácticamente vista para sentencia. No será fácil, pero el Barça cree en el "triplete".

Lo que no tiene discusión es que, en el panorama nacional, nadie es capaz de sentarse a comer en la mesa del Barça de Messi. Ya son ocho Ligas de las últimas once posibles. Además, en las últimas once temporadas, el Barcelona siempre ha sido campeón (8 veces) o subcampeón (3).

Temporada Campeón de Liga Subcampeón 2008-09 FC Barcelona Real Madrid 2009-10 FC Barcelona Real Madrid 2010-11 FC Barcelona Real Madrid 2011-12 Real Madrid FC Barcelona 2012-13 FC Barcelona Real Madrid 2013-14 Atlético de Madrid FC Barcelona 2014-15 FC Barcelona Real Madrid 2015-16 FC Barcelona Real Madrid 2016-17 Real Madrid CF FC Barcelona 2017-18 FC Barcelona Atlético de Madrid 2018-19 FC Barcelona (aún no matemático) Atlético de Madrid (aún no matemático)

Mientras que el Barcelona ha logrado 11 títulos en 8 años, el Real Madrid ha logrado dos entorchados ligueros por apenas uno del Atlético de Madrid. Un registro que es realmente difícil de superar y que coloca al Barcelona como gran dominador del campeonato doméstico, donde Messi lidera y gobierna con puño de hierro. Lo de su Barça es una dinastía.