Nacho: no me arrepiento de dejar el Real Madrid y puedo imitar a Cristiano Ronaldo y a Modric

El español Nacho Fernández, excapitán del Real Madrid y actual defensa del Al-Qadsiah, expresó su felicidad por jugar y vivir en Arabia Saudí.

Nacho declaró, en una entrevista con el diario español "As": "Sí, todo son cosas positivas. Estoy muy feliz aquí con mi familia. Es una experiencia completamente distinta a lo que he vivido durante toda mi carrera, pero estoy en un club que crece y compite con los mejores, y además me da una gran tranquilidad que mis hijos sean felices en el colegio británico. La vida que llevamos allí es muy tranquila y no tengo ninguna queja. Echo mucho de menos Madrid, por supuesto, mi casa, mis amigos y mi familia, pero estoy bien, feliz y disfrutando".

Sobre su impresión respecto a la cultura y la vida en Arabia Saudí, el defensa español afirmó: "Sin ninguna duda. Mi mujer lleva una vida normal dentro del respeto a las costumbres y tradiciones locales. Nosotros somos los extranjeros allí, pero el trato que recibimos mi familia y yo en cualquier lugar al que vamos es excelente. Si respetas a todo el mundo allí, no tendrás ningún problema. La vida es muy buena, aunque en verano hace muchísimo calor".

Acerca del estado de paz interior que vive y de la decisión de marcharse del club, Nacho aseguró: "Me encantó luchar y sacrificarme por el Real Madrid porque es el club de mi vida. No me arrepiento en absoluto de ninguna decisión que tomé, ni de quedarme en su momento ni de marcharme, porque creo que fue el momento adecuado. Tomar la decisión de marcharte es más difícil cuando las cosas van bien, juegas como capitán y acabas de levantar el título de la Liga de Campeones. Tomar la decisión de irte entonces es más duro comparado con cuando las cosas van mal".

Sobre su forma física, Nacho dijo: "Ahora mismo me siento igual que en mi último año en el Real Madrid. Me siento en un estado excelente e incluso más delgado. Mi objetivo cada año es disputar todos los partidos y jugar todos los minutos, algo que he logrado durante mi año en Arabia Saudí. Creo que la manera en que los jugadores se cuidan ahora es diferente y cuidamos más nuestro cuerpo. Podría llegar a la edad de Modric o Cristiano jugando, pero no me veo como ellos. No voy a decir que me voy a retirar ahora, pero dejaré el fútbol estando bien y jugando a mi máximo nivel como hice en Madrid. No dejaré que el fútbol me retire a mí, y esta decisión la tengo muy clara y creo que será más pronto que tarde".

En cuanto al fichaje de Marc Cucurella por el Real Madrid, Nacho describió la operación así: "La palabra adecuada es que es un fichajazo. Tiene intensidad al 100% y siempre quiere luchar por su equipo, y posee las características ideales para jugar en el Real Madrid. Creo que le va a venir muy bien al equipo en este momento, que requiere esa intensidad y garra. Le deseo toda la suerte del mundo y estoy convencido de que seguirá cumpliendo sus sueños y objetivos en el Real Madrid".