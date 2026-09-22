Fran Soto, presidente del Comité Técnico de Árbitros de España, envió un mensaje claro a los entrenadores de los clubes, pidiéndoles mostrar respeto y empatía hacia los árbitros, en medio de la continua polémica que siguió al derbi de la capital entre Atlético de Madrid y Real Madrid.

La reunión del comité de entrenadores, celebrada este martes en la ciudad de Las Rozas, acaparó gran parte de la atención, especialmente por las repercusiones de los hechos polémicos que se vivieron en el último derbi.

Fran Soto asistió a la reunión en su condición de presidente del Comité Técnico de Árbitros, donde subrayó la importancia de respetar la figura del árbitro, e instó a los entrenadores a mostrar "empatía como responsables de sus equipos", con el objetivo de seguir trabajando en humanizar la imagen del árbitro y en reafirmar que forma parte del engranaje del fútbol.

La ausencia de Mourinho en la reunión

A la reunión asistieron varios entrenadores de clubes de Primera División española, entre ellos Hansi Flick, que se marchó rápidamente para incorporarse al entrenamiento vespertino de su equipo, junto a Diego Simeone y Edin Terzic.

También acudieron representantes de clubes de Segunda División, además de entrenadores que actualmente no están vinculados a ningún equipo, como Eder Sarabia y Marcelino García Toral.

Por el contrario, se ausentaron varios nombres destacados, encabezados por Manuel Pellegrini y José Mourinho, quien fue la ausencia más notable, junto a José Bordalás, según lo publicado por "Marca".

A pesar de la ausencia de Mourinho en la reunión, sus declaraciones tras el derbi madrileño siguen presentes en el ambiente del debate, después de que dirigiera críticas directas al árbitro Ortiz Arias.

Una respuesta indirecta a Mourinho

En medio de la conversación sobre la relación entre entrenadores y árbitros, los representantes del colectivo arbitral incidieron en la naturaleza de las presiones a las que están sometidos.

Este mensaje llega tras la polémica que provocaron las declaraciones de Mourinho después del derbi, en un momento en que responsables de LaLiga española pidieron tratar todos los partidos y a todos los árbitros con el mismo grado de importancia.

En este sentido, Víctor Martín Ortega, presidente del gabinete de LaLiga española, subrayó que "los diez partidos de cada jornada, y los diez árbitros que los dirigen, tienen la misma importancia".

Este mensaje se interpreta como un recordatorio indirecto de las declaraciones de Mourinho en las que criticó la falta de experiencia internacional de Ortiz Arias.

Mourinho había atacado con dureza al comité de árbitros tras el derbi, y el entrenador portugués ironizó al decir: "Quiero felicitar al comité de árbitros que elige a los árbitros. En primer lugar, es extraño que se filtraran noticias hace semanas que indicaban la elección de este árbitro para dirigir este partido, ya que normalmente los árbitros se eligen la misma semana en que se disputa el partido".

Y añadió: "Después llega la elección de esta combinación, un árbitro asistente de vídeo que tiene una historia extraña con el Real Madrid una y otra vez, junto a un árbitro flojo y con poca experiencia, que solo ha dirigido partidos pequeños. Pobre comité de árbitros, ha cometido un error, pobrecillos".

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El comité de árbitros da marcha atrás en la denuncia contra el entrenador

Según el diario "Mundo Deportivo", la Asociación de Árbitros Españoles de Fútbol, en colaboración con la dirección jurídica del Comité Técnico de Árbitros, estudiaba presentar una denuncia ante el Comité de Disciplina por las declaraciones de Mourinho tras el final del derbi, y remitirla a la dirección dependiente de la Real Federación Española de Fútbol con el fin de abrir un expediente que podría terminar con la imposición de una sanción al entrenador portugués del Real Madrid.

El diario señaló que la asociación de árbitros decidió finalmente, tras unas deliberaciones que se prolongaron durante todo el lunes, descartar la presentación de la denuncia.

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