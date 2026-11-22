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José Mourinho, entrenador del Real Madrid, tiene previsto hacer una rotación constante entre Vinícius Júnior y Yan Diomande en el extremo izquierdo, aunque también habrá partidos en los que jueguen juntos, con el marfileño en la banda derecha.

Según Defensa Central, la idea de José Mourinho pasa por que Vinícius Júnior recupere su nivel, sin descuidar la evolución de Yan Diomande.

Sin embargo, llevar a cabo este plan no es sencillo, ya que el futbolista marfileño tiene grandes cualidades ofensivas y está ofreciendo un rendimiento muy destacado, además de ayudar mucho en las tareas defensivas y en el apoyo al lateral izquierdo, lo que aporta más equilibrio al conjunto madridista.

Gestionar esta situación no siempre resulta fácil por el «ego» de los jugadores, sobre todo el de Vinícius Júnior, que ya lo ha ganado todo y lleva muchos años siendo titular en el Real Madrid.

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Por su parte, Yan Diomande es consciente de que todavía tiene 20 años y de que lleva muy pocos años en la élite. Además, aún no ha conseguido nada, ni a nivel individual ni colectivo, como para reclamar un puesto concreto en el equipo.

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Pero, por ahora, José Mourinho está logrando llegar a un entendimiento con ambos futbolistas, ya que los dos comprenden su situación actual.

Diomande tiene ventaja

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La capacidad de Diomande para jugar en el extremo derecho a un nivel casi equiparable al que muestra en la banda izquierda supone un punto más a su favor.

Cuando Vinícius juega por la derecha, no logra regatear a sus rivales ni marcar diferencias de la misma manera, y tampoco domina bien la conducción hacia su pierna izquierda, a diferencia de su compañero marfileño.

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No obstante, si ambos alcanzan su mejor nivel, que es lo que busca Mourinho, los dos serán piezas fundamentales para el Real Madrid.

Vinícius peleará hasta el final

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El brasileño sabe perfectamente lo que tiene que hacer para recuperar su condición de titular indiscutible en el once del Real Madrid.

Vini conoce la opinión de la afición y ve cómo Yan Diomande se está ganando su admiración. Si consigue hacer lo mismo, mejorando su condición física y recuperando la confianza en sí mismo, volverá a la alineación titular en los partidos importantes y ayudará al Real Madrid a conquistar títulos.

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Vinícius ayudó a sus compañeros en los últimos minutos que disputó ante el Celta de Vigo y dejó buenas sensaciones con su rendimiento.

Habrá que ver si Vinícius consigue finalmente asegurarse un puesto en el once titular en la mayoría de los partidos o si Yan Diomande seguirá presionándolo con su rendimiento hasta el punto de convencer por completo a José Mourinho de que merece jugar.

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En cualquier caso, que exista competencia por el puesto de Vinícius dentro del equipo es algo positivo, ya que aumentará las probabilidades de que los jugadores se cuiden y mejoren su nivel.