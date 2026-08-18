Se acabaron las pruebas y ha llegado el momento del «trabajo duro» y el «buen trabajo», según palabras de José Mourinho, después de que el Real Madrid disputara 6 partidos amistosos para poner a prueba a sus jugadores antes de medirse al Espanyol en LaLiga. El conjunto blanco cerró la pretemporada sin conocer la derrota, con cinco victorias y un empate, y con claros indicios de mejoría. La buena sensación está presente, y también los resultados y las cifras, después de que el Real Madrid mantuviera su portería a cero ante el Deportivo y el Schalke, llegando al estadio de Cornellà tras jugar 243 minutos consecutivos sin encajar ningún gol.

Pero, a pesar de todos estos indicios, Mourinho no reveló todas sus cartas, ni tampoco podía hacerlo. Seis jugadores, es decir, casi la mitad del equipo, disputaron minutos limitados en el último partido en Alemania, mientras que otros seis están ausentes por lesión. Así, los seis encuentros dejaron tras de sí una serie de certezas, junto a una serie de interrogantes que Mourinho tratará de resolver con el inicio de la temporada, según informó el diario español "AS".

Uno de los rasgos más destacados del nuevo Real Madrid parece estar en su configuración ofensiva. Mourinho ha apostado por un 4-2-3-1 que, según lo visto hasta ahora, se presenta como el adecuado para dar cabida a sus cuatro pilares ofensivos: Diomande, Jude Bellingham, Vinicius Junior y Kylian Mbappé. Este cuarteto aún no ha aparecido junto sobre el terreno de juego. Vinicius fue el primero en regresar y participó en tres amistosos, mientras que sus otros tres compañeros llegaron durante la semana pasada, y solo jugaron juntos ante el Schalke.

En aquel partido vimos la línea defensiva de tres que se supone debe dar protección a Mbappé durante 25 minutos, mientras que Diomande, Bellingham y Vinicius jugaron juntos en Gelsenkirchen, aunque fue Carlos Espí quien asumió el rol de delantero centro en lugar del ariete francés. Este sistema le concede a Mourinho cierta flexibilidad táctica, y Bernardo Silva fue uno de los elementos más destacados que le ayudaron a lograrlo. Al inicio de la segunda parte ante el Deportivo, el técnico portugués probó a tres jugadores en el centro del campo: Camavinga, Valverde y Bernardo Silva, con intercambio de roles entre la posición de mediapunta y la banda izquierda.

Pugna abierta en la pareja de pivotes

Al pasar al centro del campo, la pregunta más destacada sigue siendo la identidad de la pareja en la que se apoyará Mourinho en el eje del mediocampo. La competencia se presenta reñida entre Tchouaméni, Valverde y Bernardo Silva por ocupar las dos posiciones, con Camavinga como opción adicional.

La situación de Camavinga encierra una clara paradoja: se ha convertido en el cuarto jugador con más participación bajo el mando de Mourinho, pero eso ha estado ligado en gran medida a las circunstancias de la pretemporada. Su ausencia del Mundial lo dejó disponible desde el primer día de los preparativos, a diferencia de los otros tres jugadores. En cuanto a su nivel, en lugar de zanjar el debate que se generó a su alrededor la temporada pasada, dejó la competencia abierta.

Mourinho realizó varios cambios en la pareja de pivotes a medida que el resto de los jugadores se incorporaban al equipo. Comenzó los preparativos apoyándose en Camavinga y Sisteró ante el Alcorcón, antes de alinear a Valverde junto al jugador francés ante el Leganés, y luego siguió apostando por esa pareja ante la Fiorentina y el Ferencváros.

En el partido ante el Deportivo comenzaron Camavinga y Bernardo Silva, mientras que Bernardo Silva y Valverde jugaron ante el Schalke. Por su parte, Tchouaméni no ha participado hasta ahora debido a una lesión en el muslo, mientras que Thiago, el último en incorporarse al equipo, está ausente a causa de una lesión en la rodilla izquierda.

La defensa no ha revelado su alineación definitiva

Hasta ahora, Mourinho no ha podido dar con la alineación defensiva ideal, ya sea por las lesiones o por el retraso en el regreso de algunos jugadores. En la posición de lateral izquierdo, Cucurella, de quien se esperaba que fuera titular indiscutible, solo disputó media hora ante el Schalke. Con su tardía incorporación y la lesión de Mendy, Carreras tuvo una mayor oportunidad y se convirtió en el jugador con más participación en el Real Madrid durante la pretemporada.

En cuanto a la banda derecha, Mourinho alternó entre Trent y Dumfries, ya que el inglés disputó 241 minutos frente a los 239 del neerlandés. Pero estas cifras pueden resultar engañosas a la hora de intentar determinar quién es el titular, puesto que ambos jugadores compartieron 120 minutos sobre el terreno de juego, durante los primeros 75 minutos del duelo ante la Fiorentina y la segunda parte ante el Deportivo.

Durante ese periodo, Trent jugó en la posición de lateral, mientras que Dumfries ocupó el rol de extremo, lo que refleja el deseo de Mourinho de aprovechar su versatilidad en lugar de encasillarlos en una única posición.

En el eje de la defensa, las lesiones se impusieron con fuerza en las opciones de Mourinho. La lesión apartó a Militão de los terrenos de juego, con la previsión de que regrese tras el primer parón internacional, mientras que Asencio solo tuvo la oportunidad de participar en partidos de entrenamiento ante el Alcorcón y el Leganés.

En su ausencia, Mourinho probó la pareja de Rüdiger y Huijsen durante la primera parte ante el Deportivo, y luego repitió la prueba en la segunda parte ante el Schalke, mientras que alineó a la pareja de Konaté y Huijsen durante los primeros 45 minutos en Alemania. A la espera del regreso de Militão y Asencio, parece que la competencia por las dos posiciones del eje defensivo se reducirá en gran medida a Rüdiger, Huijsen y Konaté con el inicio de la temporada.

Courtois y el cuarteto ofensivo: las cartas más firmes de Mourinho

Por el contrario, no parece haber interrogantes en torno a la portería, con un Thibaut Courtois en gran nivel, y también el cuarteto ofensivo formado por Diomande, Bellingham, Vinicius y Mbappé se presenta como una de las partes más estables del proyecto de Mourinho. Pero lo llamativo es también el buen nivel de algunos elementos de apoyo.

Arda Güler demostró su capacidad para ocupar la posición de creador de juego que suele ocupar Bellingham, después de haber sido titular en los seis amistosos, y dio dos asistencias, la primera a Valverde ante el Leganés y la segunda a Huijsen en Gelsenkirchen. El sistema de Mourinho le da a Güler una gran oportunidad para exhibir sus cualidades en la posición de creador de juego durante los minutos que tenga Bellingham, algo que podría convertirlo en uno de los recambios más importantes en la plantilla del técnico portugués.

Asimismo, parece que Brahim Díaz ya cuenta con un rol definido en la banda derecha cuando entra al terreno de juego, después de pasar temporadas moviéndose entre diferentes posiciones en busca de un lugar fijo en el 4-3-3. En cuanto a la mayor sorpresa, llegó de la mano de Espí, que dejó una buena impresión durante la pretemporada.

Al mismo tiempo, Endrick, que era el delantero titular de Mourinho antes de la llegada de Mbappé, sigue entrando en los planes, después de marcar un gol ante la Fiorentina. Tendrá que compartir, junto a Espí, los minutos limitados disponibles por detrás de la estrella francesa en la línea de ataque.

Ahora, la pelota está en el tejado de Mourinho. El técnico portugués tuvo suficiente oportunidad para evaluar a un buen número de sus jugadores, aunque las circunstancias de las lesiones y el retraso en la llegada de algunos elementos le privaron de probar por completo su alineación ideal. Seis partidos que revelaron muchos de los rasgos del nuevo Real Madrid, pero que no zanjaron todo.

Se acabaron las pruebas y comenzó el trabajo duro. Las primeras respuestas reales aparecerán el sábado en Cornellà, cuando el Real Madrid dispute su partido inaugural en la liga ante el Espanyol, y entonces Mourinho comenzará a revelar la alineación en la que confía para la nueva temporada.