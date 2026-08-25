Mourinho sobre la salida de la estrella del Real Madrid: lo quiero y deseo trabajar con él

José Mourinho, director técnico del Real Madrid, zanjó su postura sobre el futuro del brasileño Endrick, confirmando su apuesta por el joven delantero y su rechazo a la idea de que abandone el equipo, ya sea mediante una venta o una cesión, pese a las consultas que ha recibido el club por el jugador.

Mourinho aclaró que la ausencia de Endrick del equipo durante el periodo actual se debe a una leve inflamación de los tendones, subrayando que la decisión se toma por precaución para evitar que la lesión se agrave, y no por la existencia de un problema grave.

El entrenador del Real Madrid afirmó: "Se trata de un caso de leve inflamación de los tendones, simplemente medidas preventivas para evitar un problema mayor. Estoy muy impresionado con él, y he recibido muchas consultas por él, pero no quiero venderlo ni cederlo. Es muy talentoso".

La postura de Mourinho pone fin a las especulaciones que rodeaban el futuro de Endrick, especialmente por la limitación de sus participaciones al inicio de la temporada, ya que el técnico portugués considera que el delantero brasileño representa una parte importante de sus opciones ofensivas de cara a la próxima etapa.

Mourinho habló también sobre la posibilidad de combinar a Endrick con Carlos Espai y Mbappé en la línea ofensiva, subrayando que la naturaleza del rival y del partido serán las que determinen sus opciones, y señalando que la diferencia de características de los jugadores le brinda más de una solución táctica.

El Real Madrid se prepara para enfrentarse mañana a la Real Sociedad en la Liga española, en medio de un calendario apretado que obliga al equipo a disputar un gran número de partidos en un corto periodo de tiempo.

Mourinho considera que la carga de partidos no es algo injusto, sobre todo porque aplazar el inicio de la temporada una semana adicional para los equipos que tuvieron a un gran número de sus jugadores en el Mundial fue una decisión positiva, aclarando que los equipos profesionales están obligados a lidiar con un calendario que incluye 3 partidos por semana.

El técnico portugués insistió en que la disponibilidad de los jugadores es el factor decisivo en sus decisiones, de modo que si los datos o el estado físico de un jugador demuestran su incapacidad para participar, otro jugador tendrá la oportunidad.

Mourinho abordó asimismo el papel de Fede Valverde, confirmando que el jugador puede ocupar más de una posición, pero considera que su posición natural es el centro del campo, mientras que puede ser utilizado en otras posiciones según las necesidades de cada partido.