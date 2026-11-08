José Mourinho, entrenador del Real Madrid, volvió a reavivar el caso Endrick, al hablar sobre el delantero brasileño tras la victoria por 3-0 ante el Valencia en el estadio de Mestalla.

El diario Sport señaló que Mourinho dirigió un mensaje claro a Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, en relación con Endrick.

El técnico portugués quiere que su jugador disponga de minutos para participar durante el próximo parón internacional, y no tendría inconveniente en que eso se produzca lejos del estadio Santiago Bernabéu.

Mourinho declaró: «Mi opinión es clara, quiero que Endrick juegue. Si Ancelotti lo hace participar durante el próximo parón internacional, estaré contento».

Son unas declaraciones que llaman la atención si se tiene en cuenta el papel limitado que desempeña Endrick con el conjunto merengue. Y parece que el entrenador está dispuesto a brindar a Ancelotti la oportunidad de dar a su joven jugador los minutos de participación que hasta ahora no ha podido conseguir en Madrid.

Los números reflejan por completo la situación del jugador brasileño. Endrick ha disputado 141 minutos oficiales durante la temporada actual, repartidos entre LaLiga (85 minutos) y la Liga de Campeones (56 minutos).

El jugador ha participado en 7 partidos, en los que anotó un gol y dio una asistencia, pero solo ha sido titular en un encuentro. Se trata de una presencia limitada para un futbolista que regresó al Real Madrid después de haber recuperado la confianza en sí mismo y un papel destacado durante su experiencia en Francia.

Endrick había terminado la segunda mitad de la temporada pasada de buena forma con el Olympique de Lyon. El jugador brasileño aprovechó su cesión para recuperar la confianza en sí mismo, y marcó 8 goles y dio 8 pases decisivos en 21 partidos, unas cifras que reforzaron las expectativas sobre su regreso al Real Madrid.

Parecía que el jugador brasileño iba a regresar al conjunto blanco con argumentos suficientes para reclamar un lugar en los planes de Mourinho, pero la competencia terminó por complicar sus opciones.

La llegada de Carlos Espí y el fichaje de Yan Diomande redujeron aún más las posibilidades de Endrick de obtener un papel más protagonista.

El técnico portugués dispone de distintas opciones en la línea ofensiva, mientras que Endrick no ha logrado hacerse con un sitio fijo en las rotaciones entre los jugadores. Una situación que contrasta con el nivel que ofreció durante su experiencia en Francia.

De hecho, la continuidad del jugador en el estadio Santiago Bernabéu ya estaba en entredicho durante la última fase del mercado de fichajes de verano.

La Roma había estado muy cerca de hacerse con sus servicios en calidad de cedido, pero Mourinho intervino para frenar su salida y decidió mantenerlo en la plantilla del equipo.

El entrenador defendió públicamente las cualidades del jugador, asegurando que los clubes interesados en ficharlo tendrían que competir con él para conseguir su firma.

Sin embargo, la falta de minutos de participación volvió a abrir el debate sobre el futuro del jugador. Los medios de comunicación no descartan la posibilidad de una salida de Endrick en calidad de cedido en enero, si su situación no cambia durante las próximas semanas.

La Roma sigue de cerca la situación de Endrick, y otros clubes también han sido vinculados con su futuro.