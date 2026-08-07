El guardameta belga Thibaut Courtois inició una nueva etapa en su preparación con el Real Madrid, después de incorporarse a los entrenamientos del equipo tras concluir su participación en el Mundial y disfrutar de sus vacaciones de verano, convirtiéndose así en el más reciente en regresar a las filas del conjunto de cara a la nueva temporada.

Según el diario español "Marca", Courtois ya está a disposición del entrenador José Mourinho, después de finalizar su participación en el Mundial disputado en Estados Unidos con una leve molestia muscular durante el encuentro ante España, antes de quedar listo para volver al trabajo con el equipo.

Pese a que el Real Madrid viajó a Hungría para disputar su segundo partido amistoso en la pretemporada, Courtois se dirigió a la Ciudad Deportiva del Real Madrid en Valdebebas para continuar con su programa de entrenamiento.

Al igual que hizo Diomandé en su primer día como jugador del Real Madrid, el arquero belga realizó entrenamientos individuales bajo el sol abrasador de la capital española, a la espera del regreso del equipo para retomar el trabajo grupal de cara al próximo partido amistoso frente al Deportivo de La Coruña.

Durante la próxima semana, el Real Madrid recuperará a más de sus jugadores que regresan del Mundial, ya que se espera la incorporación de Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Aurélien Tchouaméni y Kylian Mbappé, los últimos futbolistas cuyo regreso se aguarda, para así completar la plantilla bajo la dirección de Mourinho antes del inicio de la competición liguera.