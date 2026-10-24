José Mourinho deposita grandes esperanzas en el Clásico ante el Barcelona, un duelo que ofrece al Real Madrid la oportunidad de recortar la diferencia con su eterno rival a 3 puntos, en medio de la expectación por las decisiones del técnico portugués en el once titular, especialmente en lo relativo a la posición de Fede Valverde.

El periodista Ciro López analizó, según el portal "Defensa Central", las opciones de Mourinho, asegurando que Valverde debería ocupar la banda derecha, con la posibilidad de dar entrada a Brahim Díaz en el centro del campo si el uruguayo juega en la posición de lateral derecho, de modo que el Real Madrid se apoyaría en un 4-4-2.

La posición de Valverde sigue siendo objeto de debate, ya que López no definió si comenzará como lateral o como centrocampista, aunque consideró más probable su presencia en el costado derecho, con un doble pivote formado por Aurélien Tchouaméni y Arda Güler, o la sustitución de este último por Eduardo Camavinga para reforzar la solidez defensiva.

Brahim Díaz representa la posible sorpresa en los planes de Mourinho, gracias a su capacidad para jugar como extremo derecho y desplazarse al interior, además de sus habilidades en el regate, la ruptura de líneas y la contribución en la construcción de las jugadas de ataque.

López considera que estas cualidades lo convierten en una opción importante para el técnico portugués, incluso con la disponibilidad de Vinicius Junior.

Próximos partidos BAR Primera División 16:00 RMA Ver

Jude Bellingham parece un candidato seguro para participar, mientras que el resto de los nombres compiten por los puestos restantes en el centro del campo.

López señaló que Mourinho podría preferir alinear a Vinicius junto a Kylian Mbappé en ataque, lo que hace que Diomande sea más propenso a sentarse en el banquillo, con la posibilidad de recurrir a una opción más atrevida alineándolo como titular en lugar de la estrella brasileña.