El Real Madrid buscará conseguir la victoria en el clásico ante su eterno rival, el Barcelona, la noche del domingo, en el estadio Spotify Camp Nou.

José Mourinho, entrenador del conjunto merengue, ha dedicado tiempo a analizar la manera en la que puede hacer daño al Barça.

Algunos analistas prevén que el conjunto blanco se apoye en una repliegue defensivo en sus zonas, intentando aprovechar los contraataques para atacar los espacios por detrás de la línea defensiva, pero el técnico portugués ha llegado a otra conclusión que podría conducirle a la victoria.

La red Defensa Central señaló que Mourinho sabe perfectamente que los jugadores que no están muy acostumbrados a desempeñar tareas defensivas sufrirán si se ven obligados a hacerlas, especialmente porque el Madrid también tomará la iniciativa de avanzar hacia adelante.

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Y será más difícil para ellos, en comparación con su cometido si su papel se limitara a atacar frente a un equipo que se repliega a sus zonas defensivas. Por esta razón, Mourinho ha puesto bajo los focos a Lamine Yamal, Gordon, Pedri y Rodri.

Estos son los cuatro jugadores de las filas del conjunto catalán a los que Mourinho vigilará de cerca, ya que su rendimiento será un indicador de la manera en la que el Barcelona afronta el clásico.

El técnico portugués sabe que podrían sufrir agotamiento y desgaste si se ven obligados a replegarse y participar en las tareas defensivas. Eso también afectaría a su precisión cuando intenten generar peligro sobre la portería de Lunin.

Mourinho ha analizado el enfrentamiento entre el Paris Saint-Germain y el Barcelona en la Liga de Campeones de Europa, donde Luis Enrique dejó al descubierto las deficiencias defensivas que padece el conjunto catalán, especialmente durante los últimos minutos del partido, cuando el rendimiento físico de los jugadores del Barcelona empieza a decaer.

El entrenador alemán Hansi Flick se apoya en una línea defensiva adelantada que deja grandes espacios a su espalda, algo que los jugadores del técnico Mourinho pueden aprovechar. Diomande y Fede Valverde han demostrado su capacidad para lanzarse en carreras largas durante los 90 minutos.

Mourinho ha descubierto los principales problemas que padece el Barcelona, y planea disputar un partido en el que aproveche los pases verticales para hacer daño al conjunto catalán. El técnico portugués quiere recuperar el balón y buscar a los delanteros lo antes posible. Pero eso no significa precipitarse o recurrir al envío de balones largos aleatorios desde la línea trasera.

Antes de buscar a Diomande y Mbappé, es preferible que haya una fase intermedia en la construcción del ataque, de la que se encargue Jude Bellingham o Arda Güler. Eso permitirá llevar el balón a las bandas, desordenar la línea defensiva catalana y dar a los delanteros mayor espacio para moverse. También ayudará a evitar caer en la trampa del fuera de juego, en la que se apoya el Barcelona para defender su portería.

El Madrid puede defender mediante el repliegue en sus zonas, pero eso no resta en absoluto a su peligro ofensivo. El asunto se hace más evidente cuando el rival encuentra dificultades para correr hacia atrás, ya que el conjunto blanco es uno de los mejores equipos del mundo en aprovechar las transiciones ofensivas rápidas.