Mourinho: no perjudicaré los intereses del Real Madrid por Vinicius

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, aseguró que el interés del conjunto blanco está por encima de cualquier otra consideración, señalando que no perjudicará a los merengues por el bien de Vinicius Junior.

El diario Sport publicó las declaraciones de Mourinho durante la rueda de prensa previa al partido ante el Valencia, mañana sábado, en la jornada 12 de LaLiga.

El técnico portugués dijo: "¿Vinicius? El Madrid es lo más importante. No perjudicaría al equipo por mi voluntad en beneficio de un jugador".

Y añadió: "Podríamos haber actuado de esta manera durante nuestros dos últimos partidos de la Liga de Campeones, pero cuando Vinicius recupere su estado normal y esté disponible, gestionaré su situación según lo que considere oportuno".

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Y apuntó: "Quiero que el equipo piense en cada partido por separado, pero yo, como entrenador, debo pensar en la serie de partidos que nos esperan. Y, desde luego, el partido ante el AEK Atenas era adecuado para Vinicius y para dar descanso a un jugador como Arda Güler, que arrastraba algunos problemas".

Y destacó: "El entrenador debe hacer todo lo que esté en su mano para que sus jugadores alcancen el máximo nivel posible, probar distintas estrategias en el juego o en la gestión de los asuntos de los jugadores, y creer siempre en las capacidades de sus futbolistas".

Mourinho insistió: "Un mal jugador seguirá siendo malo por mucho que lo intentes, mientras que un buen jugador seguirá siendo un buen jugador por muchos momentos negativos que atraviese".

Y aclaró: "Si el jugador que disputó el partido de Atenas no hubiera sido Vinicius, sino un jugador corriente, habríamos considerado buena su actuación. Hizo un buen partido, pero no fue excepcional. Y dado que las expectativas con Vinicius son siempre que ofrezca el nivel que me eliminó de la Liga de Campeones la temporada pasada, debemos seguir trabajando en todos los niveles".

Y recalcó: "Hay algo muy importante para mí, y es que su relación con sus compañeros es buena, con todos sin excepción. Y cuando llegue el momento decisivo, es decir, la hora de determinar qué jugadores participarán, el interés del equipo debe estar siempre por encima del interés de cualquier jugador".