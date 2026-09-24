Vinicius Junior, jugador del Real Madrid, atraviesa un momento muy complicado, no está en su mejor forma y vuelve a estar bajo la lupa, como sucedió en numerosos tramos de la temporada pasada.

El jugador brasileño escucha algunos silbidos en el estadio Santiago Bernabéu, lo que genera polémica en torno a su rendimiento.

El exportero Esteban Suárez habló sobre este asunto en el programa "Radioestadio Noche" de la emisora Onda Cero, donde ofreció una opinión muy clara.

El que fuera guardameta del Atlético de Madrid dijo: "Mourinho no se va a callar. Puede cometer errores, pero creo que, si tiene que quitar a Vinicius, lo hará".

Y continuó: "En realidad, Vinicius es inteligente y no protesta. Sabe que su rival no es Xabi Alonso; sabe que Mourinho lo sacará del campo, y habrá quien lo aplauda. Y hay quien espera que Vinicius no juegue como titular".

Y añadió: "Mucha gente le ha hecho daño a Vinicius al elogiar en exceso muchas de sus acciones, y por eso será un año difícil para él".

Afirmó que una de las razones de la crisis de Vinicius es la atención mediática que rodea a su compañero Kylian Mbappé.

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Esteban explicó, en referencia a Vini: "Todo el mundo habla de Mbappé, y todo el mundo ha empezado a cuestionar a Vinicius y a silbarlo. No sé si tendrá la personalidad suficiente para superarlo. Ahora está perdiendo ese cariño de la afición".