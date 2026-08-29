Mourinho, irónico con su jugador: sus músculos son exactamente iguales a los míos

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, habló sobre la idea de realizar concentraciones de entrenamiento, además elogió a Jude Bellingham y se refirió a la situación de Thiago Pitarch, antes del duelo ante su invitado el Málaga en la tercera jornada de LaLiga, mañana domingo en el estadio Santiago Bernabéu.

Mourinho, durante la rueda de prensa previa al partido, dijo sobre las concentraciones de entrenamiento: "Hay dos tipos de concentraciones: la que mencionas, en la que nos reunimos y dormimos en un hotel en Valdebebas. Pero la concentración que me interesa está aquí, en mi cabeza. No tiene nada que ver con dormir en un hotel, está aquí".

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Y añadió: "A veces pienso, y esto me entristece, que todo lo que vemos (en las concentraciones) son ejercicios de calentamiento y entrenamientos rápidos. En mi otro trabajo, hay una gran concentración. Eso es lo que me importa. Dormir o no dormir depende de las circunstancias".

Y prosiguió: "Hoy no vamos a dormir. Tenemos una reunión táctica ahora, y comemos juntos. Estaremos juntos un poco más de tiempo y luego nos veremos por la mañana. Espí, Cucurella y yo dormimos aquí, mientras que los demás volverán a sus casas".

Bellingham y Pitarch

Y sobre el papel del jugador inglés Jude Bellingham en el equipo, Mourinho dijo: "Es un jugador único en su tipo, e importantísimo para el equipo. Posee múltiples cualidades, físicas, mentales y tácticas, y habilidad para recuperar el balón, y capacidad goleadora, y fortaleza en el juego aéreo. Es un jugador deslumbrante".

Y agregó: "Entiendo las preguntas, pero estoy muy contento con todos. Como dije, aquí tenemos grandes jugadores, y grandes jugadores de verdad. El equipo debe funcionar como una unidad integral. La afición del Real Madrid va al Bernabéu para ver a esos jugadores capaces de cambiar el curso del partido, pero también va para ver a un equipo que juega como una unidad integral, y sufre y lucha y domina como una unidad integral. Yo soy el entrenador de este equipo, y estoy muy admirado de los jugadores que tengo".

Y con respecto al joven jugador Thiago Pitarch, Mourinho declaró: "Con Arbeloa ofreció una actuación magnífica en defensa. En cambio en ataque, la situación es diferente, y ha enfrentado dificultades. Pero supo manejar bien a los jugadores. No hay un solo jugador en el Castilla que no me guste. Thiago demostró que ya no es apto para jugar con el Castilla. Estoy muy admirado de él. Es parte de este grupo formado por 21 jugadores".

Y prosiguió: "Tenemos a Arribas, y Ceballos, y Sancet, y dos porteros en el banquillo por la falta de opciones disponibles. Cuando (Pitarch) esté listo, se unirá al equipo y tendrá una oportunidad de jugar. Siempre le digo que los músculos de sus piernas son exactamente como los míos, y debe trabajar en fortalecerlos con entrenamiento duro".

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