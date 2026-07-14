Mourinho inicia su nueva etapa en el Barcelona

La Liga ha anunciado las fechas de las tres primeras jornadas de la temporada 2026-2027.

Según el diario «AS», la primera jornada se jugará en dos fases: primero los equipos sin jugadores en el Mundial y, después, el resto.

El Real Madrid, incluido en el segundo grupo, estrenará la Liga en la segunda jornada y después disputará su partido aplazado de la primera.

El Real Madrid, dirigido por José Mourinho, debutará el sábado 22 de agosto en Cornella-El Prat ante el Espanyol.

Su debut en el Santiago Bernabéu será el miércoles 26 de agosto ante la Real Sociedad.

Será el regreso de José Mourinho al Bernabéu, donde entrenó entre 2010 y 2013.

El técnico portugués ya había regresado al Bernabéu en enero y febrero de este año, cuando dirigió al Benfica en la Liga de Campeones contra el Real Madrid.

Cuatro días después, el 30 de agosto, el Madrid cerrará la tercera jornada recibiendo al Málaga, recién ascendido.