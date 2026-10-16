El Real Madrid ha sabido aprovechar el balón parado esta temporada y ya ha marcado 7 goles por esa vía, después de haber sumado solo 12 goles en la campaña pasada.

Quedó claro cuando el conjunto blanco logró anotar 3 goles de jugadas a balón parado durante el partido ante la Roma en la Liga de Campeones, llegados tras 3 saques de esquina ejecutados por Güler, lo que volvió a confirmar el éxito de los planteamientos tácticos en los que se apoya el entrenador José Mourinho.

El diario AS señaló que Mourinho dedica varias horas a la semana a preparar el balón parado en Valdebebas, y que además se recuerda a los jugadores los planes en los que se basará el equipo en cada partido durante la sesión de entrenamiento previa al encuentro.

Es natural que el balón parado reciba una mayor atención en la preparación de los partidos catalogados como grandes citas, porque esta clase de encuentros se decide muchas veces por detalles mínimos.

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Cuatro de los goles del conjunto blanco a balón parado llegaron en LaLiga: uno de saque de esquina y 3 tras tiros libres, mientras que los otros tres se anotaron durante la noche excepcional de Roma.

La cifra resulta llamativa si se tiene en cuenta que el Real Madrid, la temporada pasada y bajo la dirección de dos entrenadores pertenecientes a la escuela moderna, Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa, marcó 12 goles a balón parado, todos ellos en LaLiga: 6 de saques de esquina y otros 6 de tiros libres.

Pedro Machado es el encargado de dirigir el trabajo del balón parado ofensivo en Valdebebas, pero todo el cuerpo técnico participa en esa labor, que se desarrolla bajo la supervisión de Mourinho, quien tiene la última palabra a la hora de aprobar cualquier plan que se vaya a poner en práctica. En el plano defensivo, Sami Khedira se ocupa de supervisar la organización del equipo frente al balón parado. Aun así, el trabajo se ejecuta como una tarea colectiva y un esfuerzo compartido entre los miembros del cuerpo técnico.

Mourinho encarnó ese espíritu colectivo cuando el equipo marcó el primero de sus goles en su segunda etapa ante el Espanyol, en el estadio Cornellà-El Prat, en el minuto nueve del partido. El tanto llegó de un tiro libre ejecutado por Güler que Jude Bellingham remató de cabeza a la red. En ese momento, Mourinho saltó del banquillo con entusiasmo y fue a abrazar a sus ayudantes, en una muestra pública de su reconocimiento a la eficacia del trabajo que realizan.

Pedro Machado es, junto a João Tralhão, uno de los colaboradores más cercanos a Mourinho. Ambos empezaron a trabajar juntos durante la etapa del técnico portugués al mando del Fenerbahce, y después se lo llevó consigo al Benfica y de allí al Real Madrid.

En las dos últimas temporadas, Mourinho se ha rodeado de un grupo de personas que combina la experiencia con profesionales jóvenes y ambiciosos, con muchas ganas de triunfar al máximo nivel.

Además de los tres goles que el Real Madrid marcó a balón parado en el Estadio Olímpico de Roma y del tanto que logró Bellingham en el minuto nueve del primer partido ante el Espanyol, de un tiro libre ejecutado por Güler, el propio jugador turco anotó un gol de tiro libre directo ante el Elche. Los otros dos tantos, obra de Antonio Rüdiger y Kylian Mbappé, llegaron a balón parado tras la ejecución por parte de Bernardo Silva de un saque de esquina y de un tiro libre.

En términos generales, Güler es el ejecutor principal del balón parado en el Real Madrid cuando está sobre el césped, ya que la calidad de sus golpeos con la pierna izquierda no deja lugar a dudas sobre sus cualidades. Tras él aparecen Bernardo Silva y Trent Alexander-Arnold, e incluso Diomande, para asumir la tarea de iniciar estas jugadas.