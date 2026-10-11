Mourinho, ante una decisión clave: Vinicius le da a Diomande una oportunidad de oro

La lesión de Vinicius Junior podría convertirse en un punto de inflexión en la trayectoria de Diomande con el Real Madrid, después de que la previsible ausencia del astro brasileño en el Clásico abriera la puerta al jugador marfileño para arrebatar un puesto de titular en los planes de José Mourinho. Tras su gran actuación ante el Villarreal, Diomande tiene ahora una oportunidad de oro para demostrar su capacidad de marcar la diferencia en las grandes citas.

Diomande firmó una actuación destacada frente al Villarreal, coronada con un gol que esperó durante mucho tiempo, confirmando que posee velocidad, capacidad de regate y habilidad para generar espacios, elementos que el Real Madrid necesita para reforzar su peligro ofensivo ante la ausencia de Vinicius.

El jugador declaró, en palabras a la televisión del Real Madrid, que esperaba con impaciencia marcar su primer gol, y explicó que decidió controlar el balón, girarse y disparar rápidamente, lo que se tradujo en el tanto que tanto anhelaba, según informó el diario español "As".

El brillo de Diomande no fue fruto de la casualidad, pues llegó al partido con un promedio de 4,86 regates exitosos por encuentro, además de mostrar una gran capacidad para ganar los duelos ofensivos. Ante el Villarreal, siguió desconcertando a la defensa con sus desmarques y sus regates, y logró crear espacios y ocasiones para Kylian Mbappé, otorgando al ataque del Real Madrid mayor variedad y mayor dificultad de lectura.

Las miradas se dirigen ahora al duelo contra la Roma en la Liga de Campeones, donde Vinicius estará disponible, lo que coloca a Mourinho ante una decisión importante sobre cómo aprovechar las cualidades del futbolista marfileño, ya sea dándole una nueva oportunidad frente al Sevilla o lanzándolo en el Clásico por la banda izquierda.

Diomande afirmó que está muy ilusionado por disputar la Liga de Campeones, y consideró que participar en el torneo es un sueño que acaricia todo niño, al tiempo que expresó su gratitud por vivir esta experiencia con la camiseta del Real Madrid.

Y mientras todos aguardan la situación de Vinicius antes del Clásico, la ocasión se presenta propicia para que Diomande demuestre que no es un simple recambio pasajero, sino una opción capaz de aportar soluciones ofensivas distintas. Ahora le corresponde aprovechar este momento para convencer a Mourinho de que merece un lugar en el once inicial, incluso después del regreso del astro brasileño.