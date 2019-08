Monaco solo dejará ir a Falcao cuando tenga su sustituto

Las contrataciones de Wissam Ben Yedder y Islam Slimani no han llenado las expectativas del Monegasco para reforzar su ataque.

Pasan los días y la llegada de Radamel Falcao García al , que según medios turcos se iba a dar a mitad de semana, no se ha dado y ya se ha empezado a hablar de una "jugada" del Monaco para truncar la transferencia del samario.

La última oferta de renovación del Monaco no llenó las expectativas del Tigre, pero aún así no quiere dejarle ir tan fácil. Ya avisó el vicepresidente Monegasco que espera que Falcao cumpla con su contrato (le queda un año de vínculo).

En hay preocupación de que se caiga el fichaje estrella de la temporada. Es por ello que Ahmet Bulut, representante de Jorge Mendes en Turquía y quien está llevando las negociaciones, salió al paso de las especulaciones para aclarar cómo va la situación.

"La administración del Monaco solo permitirá que Falcao vaya a Galatasaray cuando crea que haya encontrado sus sustituto" , explicó el agente según las declaraciones publicadas por el diario Gunes de Turquía. Palabras que sorprenden a más de uno, pues el Monegasco ha fichado recientemente a Wissam Ben Yedder y Islam Slimani para reforzar su delantera.

Sin embargo, Bulut dejó un parte de tranquilidad sobre el traspaso del cafetero, aunque avisó que no se dará de inmediato. "No hay ningún problema con el tema de Falcao, pero este negocio tomará unos días más . No hay forma de que se firme mañana", aclaró.

Mientras tanto, el delantero colombiano se entrena de manera diferenciada mientras se recupera de una molestia sufrida a último momento antes del partido ante el Metz, lo que da para pensar que no será tomado en cuenta para el duelo del domingo en casa contra el Olympique.